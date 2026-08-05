Ծանոթացեք ամուսնական զույգի հետ, որը նպաստեց Մեծ Բրիտանիայում սոցիալական ցանցերի արգելքի իրականացմանը

Ինչպես Դեյզի Գրինվելը և Ջո Ռայրին գրավեցին Քիր Սթարմերի ուշադրությունը՝ երեխաների համար սոցիալական ցանցերի արգելքի հարցում։
Դեյզի Գրինվելը և Ջո Ռայրին բարեգործ Մարգարիտա Լուիս-Դրեյֆուսի հրավերով մեկնում էին Դավոս՝ խոսելու էկրաններից զերծ մանկության մասին, երբ պատնեշը փլուզվեց։
M25 մայրուղով երթևեկության ժամանակ ամուսնական զույգին լուրեր հասան, որ Քիր Սթարմերի կառավարությունը՝ բախվելով ինչպես խորհրդարանի անդամների հնարավոր ապստամբության, այնպես էլ Լորդերի պալատում ամոթալի պարտության հետ, պատրաստվում էր խոշոր առցանց անվտանգության վերաբերյալ հայտարարություն անել։
Ամուսինն ու կինը «Սմարթֆոններից զերծ մանկություն» բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիրներն ու տնօրեններն են, որը պաշտպանում է երեխաների սմարթֆոններին և սոցիալական ցանցերին մուտք գործելու հետաձգումը։ Ընդամենը երկուսուկես տարեկան հասակում խումբը վերջին վեց ամիսների ընթացքում, թերևս, ավելի շատ է ազդել Մեծ Բրիտանիայում առցանց անվտանգության քաղաքականության ուղղության վրա, քան որևէ այլ կազմակերպություն։
«Սմարթֆոններից զերծ մանկություն» շարժման տարածաշրջանային առաջնորդներից ավելի քան մեկ տասնյակը տեղ ստացան Դաունինգ սթրիթի մամուլի սրահում՝ դիտելու, թե ինչպես է այն ժամանակվա վարչապետ Քիր Սթարմերը ներկայացնում երեխաների սոցիալական ցանցեր մուտք գործելու նոր սահմանափակումների մի շարք: Քաղաքացիական հասարակության այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Մոլի Ռոուզ հիմնադրամը և NSPCC-ն, որոնք Մեծ Բրիտանիայի առցանց անվտանգության ռեժիմի մշակման հիմնական շահագրգիռ կողմերն էին և ավելի շատ կասկածամտություն էին հայտնել արգելքի գաղափարի վերաբերյալ, հրավիրված չէին։
2025 թվականի դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիան հեռացավ Ավստրալիայի կողմից 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքից, սակայն մեկ ամիս անց քաղաքական հաշվարկը լիովին փոխվեց։
Գրինվելը իր նոութբուքից հաղորդագրություններ և զանգեր էր ընդունում ուղևորի նստատեղից: «Շատ մարդիկ մեզ հաղորդագրություններ էին գրում՝ ասելով, որ մենք պետք է հենց հիմա ինչ-որ բան անենք», – ասել է նա իր և Ռայրիի Սաֆոլկի տնից հարցազրույցի ժամանակ։
Իհարկե, երբ զույգը անցնում էր Հիթրոուի անվտանգության ստուգումը, մամուլի հաղորդագրություն տարածվեց, որում ասվում էր, որ Գիտության, նորարարության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը խորհրդակցելու է սոցիալական ցանցերի համար նվազագույն տարիքը բարձրացնելու վերաբերյալ: Ռայրին և Գրինվելը մինչև առավոտյան ժամը 3-ը արթուն էին Շվեյցարիայում իրենց առաջին գիշերը՝ պատասխաններ կազմելով։
«Ես բեմ բարձրացա [հաջորդ օրը] և մտածեցի. «սա այնքան հանգստացնող է, ես չեմ կարող շարժվել, և ոչ ոք չի կարող կապվել ինձ հետ»», – ասաց Ռայրին։
Համեստ (մոտավորապես) սկիզբ
«Սմարթֆոններից զերծ մանկությունը» ժողովրդական շարժում է, որը սկսվել է գրեթե պատահաբար 2024 թվականի փետրվարին, երբ Գրինվելի և նրա ընկերուհի Քլեր Ֆերնիհաուի կողմից ստեղծված WhatsApp խումբը, որը նախատեսված էր իրենց երեխաների էկրանների առջև անցկացրած ժամանակի սովորությունների մասին մտահոգված ծնողների համար, վիրուսային դարձավ՝ 24 ժամվա ընթացքում հասնելով 1000 մարդու։
Խումբն իր հաջողության մեծ մասը պարտական է ճիշտ հմտություններ ունեցող մարդկանց, որոնք գտնվում էին ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին (բացառությամբ մայրուղու վրա խելահեղ ճանապարհորդությունների)։
Գրինվելը տասը տարի աշխատել է «The Times of London» թերթում հոդվածներ գրելով և պատվիրելով, ապա գրեթե երկու տարի ղեկավարել է «Positive News» մեդիա ընկերությունը: Ռայրին ղեկավարել է իր սեփական բրենդինգի ստուդիան սպառողական ստարտափների համար։
Միասին զույգը բավականին լավ գիտեր պատմություններ պատմելու մասին: Այսպիսով, WhatsApp խմբի պայթելուց հետո, «մենք ունեինք որոշ հիմնական հմտություններ, որոնք թույլ էին տալիս պարզապես նվիրվել դրան», – ասաց Ռայրին: «Այդ ժամանակ ֆինանսավորում չկար, ոչինչ չկար, բայց մենք պարզապես մտածում էինք. «եթե մենք բավականաչափ լավ աշխատանք կատարենք այս հարցում, ապա որոշակի ֆինանսավորում կգա, այսպես թե այնպես», և այդպես էլ եղավ»։
20,000 ֆունտ ստեռլինգ, ավելի ճշգրիտ լինելու համար, այն բանից հետո, երբ բարերար Դեյվիդ Գրեհեմը նկատեց նախագիծը և նրանց առաջարկեց կանխավճար՝ 2024 թվականի «Tenacious Awards»-ը շահելու համար, որը կազմակերպվում է Գրեհեմի կողմից և ֆինանսավորում և մենթորություն է տրամադրում ակտիվիստներին և լրագրողներին։
Այդ դրամաշնորհը թույլ տվեց Գրինվելին և Ռայրիին զանգահարել իրենց հարևան քաղաքից եկած ընկերուհուն՝ Նենսի Ուոթերսին, որը խմբագրական տնօրեն էր, որը խորհրդատվություն էր տրամադրում Chanel-ի և Stella McCartney-ի նման ընկերությունների բովանդակության ռազմավարության վերաբերյալ։ Ռայրիի հին գործընկեր Ջո Սմիթը միացավ որպես դիզայնի ղեկավար, որին հաջորդեց մարքեթինգի փորձագետ Էնդի Քոքբըրնը՝ որպես համայնքային աճի ղեկավար։
«Հենց սկզբից մենք մտածեցինք. «Մենք պետք է սրան վերաբերվենք որպես իսկապես պրոֆեսիոնալ գործողության», – ասաց Ռայրին։ «Մենք չէինք ուզում մեր համայնքի համար աղմկոտ լինել»։
Սմարթֆոնից զերծ մանկությունն այժմ ֆինանսավորում է ստանում բարեգործական դոնորների, ընտանեկան գրասենյակների և հիմնադրամների խառնուրդից։ Այդ աղբյուրներից շատերը մնում են անանուն. ֆինանսավորման թափանցիկության մասին հայտարարությունը շատ բան չի բացահայտում, բայց ամեն ինչ «շատ պարզ է», – ասաց Ռայրին։ Կան «բացարձակապես» կարմիր գծեր այն մասին, թե ումից է «Սմարթֆոնից զերծ մանկությունը» գումար ընդունում, ասաց նա։ Տեխնոլոգիական ընկերությունները, զարմանալի չէ, խիստ արգելված են, ինչպես նաև «ամեն ինչ, որը փորձում է մեզ վրա քաղաքական ազդեցություն ունենալ»։
Այսօր Smartphone Free Childhood-ի WhatsApp խմբերի ցանցն ունի ավելի քան 100,000 անդամ։ Այս չափի համայնքի վերահսկողությունը կարող է շատ բան կլանել. Ռայրին խոստովանում է, որ ինքը և Գրինվելը երբեմն «վիճում են մինչև կեսգիշեր այն մասին, թե ինչպես հաղորդագրություն ուղարկել WhatsApp խմբին», բայց դրա կառուցվածքը հիմնականում ապակենտրոնացված է, «խենթորեն կառուցված մի բան», այլ ոչ թե վերևից ներքև, միկրոկառավարվող կազմակերպություն։
Իրենց գյուղական Արևելյան Սաֆոլկի գլխավոր գրասենյակից (Գրինվելի և Ռայրիի ընտանեկան տունը) թիմը շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ բովանդակություն է մատակարարում Մեծ Բրիտանիայի 150 կամավորներից բաղկացած կենտրոնական WhatsApp-ին, որոնք այնուհետև տարածում են այն 168 տարածաշրջանային WhatsApp համայնքներում, որոնք տեղավորում են 5000 դպրոցական խմբեր։
«Բոլորը խոսում էին այն մասին, թե ինչպես կարելի է [սոցիալական մեդիան] անվտանգ դարձնել ձեր երեխայի համար՝ պարզապես ենթադրելով, որ ձեր երեխան մասնակցելու է դրան։ Բոլոր միացած ծնողների մոտ կուտակված զգացողությունն այն էր, որ «գուցե մենք պարտավոր չենք ընդունել սա, սա բավականաչափ լավ չէ, այն ավելի անվտանգ չի դառնում, ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում իմ երեխաների կյանքում, մեզ ավելի հրատապ բան է պետք, և դա մեզ հիմա է պետք», – ասաց Գրինվելը։
Խմբերը իրականում «պարզապես մարդիկ են, ովքեր կիսվում են խորհուրդներով և խորհրդատվություններով, իրենց ունեցած փորձով», – ասաց Ուոթերսը։ «Երբեմն սա ավելի մեծ բան է թվում, քան իրականում կա, քանի որ մենք ունենք այնքան ներգրավված լայն համայնք, որը իսկապես ակտիվ է գործերով, դա նշանակում է, որ հավանաբար ով էլ որ լինեք, որտեղ էլ որ ապրեք, հավանաբար լսել եք SFC-ի մասին», – ավելացրեց նա։ «Ձեր մոտակայքում ինչ-որ բան կկատարվի, անկախ նրանից, թե որտեղ եք ապրում, և մենք, հավանաբար, ոչինչ չենք իմանա դրա մասին»։
Խմբային զրույցից մինչև քարոզարշավ
Այն, ինչ սկսվեց որպես ծնողների համար անմասն համայնք, վերածվեց քարոզարշավային ուժի, որը մեծ դեր խաղաց Սթարմերի կողմից 16 տարեկանից փոքրերի համար սոցիալական ցանցերն արգելելու որոշման մեջ, չնայած դա ժամանակ պահանջեց։
Սկզբում հիմնական թիմը խուսափում էր քաղաքական բանավեճերին մասնակցելուց. սկզբում նրանք հասարակայնության հետ կապերի փորձ չունեին, բացի այդ, «Սմարթֆոններից զերծ մանկություն» ծրագրի շեշտը «միշտ էլ մշակութային փոփոխությունների վրա է եղել», – ասաց Գրինվելը։ Նա նույնիսկ չէր լսել Մեծ Բրիտանիայի առցանց անվտանգության մասին օրենքի մասին, երբ WhatsApp-ի սկզբնական խումբը մեծացավ. BT Group-ի նախկին քաղաքականության տնօրեն Հելեն Բարոուզը շուտով միացավ՝ օրենսդրության գլխապտույտ մանրամասների վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու համար։
«Ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չէինք կարծում, որ քաղաքականությունը կօգնի, այլ պարզապես այն պատճառով, որ մենք զգում էինք, որ պետք է հանրությանը ուղղված աջակցություն ստեղծենք, և մենք ուզում էինք անմիջապես օգնել մարդկանց», – բացատրեց Ռայրին։
Նրանց առաջին քաղաքական ներխուժումն ավարտվեց հիասթափությամբ 2025 թվականի մարտին, երբ Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Ջոշ ՄաքԱլիստերի մասնավոր անդամի օրինագիծը՝ դպրոցներում սմարթֆոններն արգելելու և համաձայնության թվային դարաշրջանը բարձրացնելու մասին, վերջին րոպեին մերժվեց նախարարների կողմից, չնայած միջկուսակցական զգալի աջակցությանը։
«Մենք ուժեղ զգացողություն ունեինք, որ Լեյբորիստական կուսակցության հիերարխիան այդ պահին հետաքրքրված չէր որևէ բան անելով», – ասաց Ռայրին։ Smartphone Free Childhood-ը միայնակ չէր, որ «բախվում էր փակ դռների», ինչպես նա ասաց. այլ քաղաքացիական հասարակության խմբեր, ինչպիսին է Molly Rose Foundation-ը, վաղուց արդեն ճնշում էին գործադրում կառավարության վրա՝ լուծելու այն, ինչը նրանք համարում էին «Առցանց անվտանգության մասին» օրենքի համակարգային թուլություններ, բայց ապարդյուն։
Ապա, տասը ամիս անց, հայտնվեց Էլոն Մասկի Grok-ը
Կառավարության առցանց անվտանգության նկատմամբ սպասողական մոտեցումը գնալով ավելի անհիմն դարձավ, երբ արհեստական ինտելեկտի օգնականի կողմից ստեղծված սեռականացված դիփֆեյքերի շուրջ սկանդալը բացահայտեց գործող ռեժիմի վաղուց զգուշացված բացերը, և «Սմարթֆոններից զերծ մանկություն»-ը բացահայտեց բացվածք։
2026 թվականի առաջին մի քանի շաբաթների ընթացքում սոցիալական ցանցերի վտանգները՝ արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված ինտիմ պատկերների չարաշահման կոնկրետ հարցից շատ ավելի հեռու, հանկարծակի հայտնվեցին քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմայում։ Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոխը հայտարարեց, որ իր կուսակցությունը կաջակցի 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքին և անսպասելի դաշնակից գտավ՝ ի դեմս Էնդի Բերնհեմի (ով այդ ժամանակ դեռևս Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետն էր)։ Խաչակրաց արշավանքի կողմնակիցները սպառնացին հարցը բարձրացնել Լորդերի պալատում քվեարկության միջոցով։
Հունվարի 13-ի կեսօրին՝ Բադենոխի միջամտությունից երկու օր անց, Գրինվելը, Ռայրին, Ուոթերսը և Քոքբըրնը որոշեցին միավորել զորքերը։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում նրանք ստեղծեցին էլ.փոստի ձևանմուշ և տարածեցին այն «Սմարթֆոններից զերծ մանկություն»-ի WhatsApp ցանցում։
«Մենք կարծում էինք, որ լավ արձագանք կստանանք։ Մենք կարծում էինք, որ կարող ենք ստանալ 50,000, գուցե 100,000, եթե ամեն ինչ իսկապես լավ ընթանա», – ասաց Ռայրին։
Մինչև հունվարի 15-ը ավելի քան 100,000 ընտրողներ կապ էին հաստատել իրենց պատգամավորների հետ՝ կոչ անելով նրանց աջակցել սոցիալական ցանցերի արգելքին (Սմարթֆոններից զերծ մանկությունը հայտնել է, որ վերջնական թիվը հասել է մոտ 250,000-ի)։ Շաբաթավերջին Լեյբորիստական կուսակցության 61 պատգամավորներ, այդ թվում՝ մի քանի ընտրական հանձնաժողովների նախագահներ, բաց նամակ են գրել Սթարմերին՝ կոչ անելով նրան «առաջնորդություն ցուցաբերել»։ Հաջորդ օրը կառավարությունը խորհրդակցություն սկսեց։
Բաց մի թողեք
Պենտագոնը բացահայտում է, որ դաշնակիցների հետ արդեն իսկ բանակցություններ են ընթանում Եվրոպայում դիրքորոշման վերանայման վերաբերյալ
Իսպանիան կոչ է անում դաշնակիցներին չմեղադրել Մարոկկոյին Սեուտայի ճգնաժամի համար
Իսպանիան քրտնաջան աշխատում է Աֆրիկայում իր մեկուսացված տարածքների վրա