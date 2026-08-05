Իսպանիան կոչ է անում դաշնակիցներին չմեղադրել Մարոկկոյին Սեուտայի ​​ճգնաժամի համար

ԵՄ-ն ակտիվացնում է պայքարը ապատեղեկատվության դեմ՝ Ռաբատի հետ բախվելու փոխարեն
Իսպանիան խնդրել է եվրոպական մյուս կառավարություններին խուսափել հրապարակային քննադատությունից Մարոկկոյին Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամում իր դերի համար, ըստ երեք աղբյուրների։
Մադրիդը երեքշաբթի օրը ներքին գործերի նախարարների առցանց հանդիպման ժամանակ խնդրել է լռեցնել Ռաբատի վերաբերյալ ցանկացած բացասական հաղորդագրություն, շատերը հարցրել են, թե ինչպես է հնարավոր, որ 72,000 մարդ կարող էր այդքան կարճ ժամանակահատվածում մուտք գործել Իսպանիայի տարածք Հյուսիսային Աֆրիկայում։
Իսպանիայի կոչը ընդգծում է ԵՄ ցանկությունը՝ չհակադրվել այն հիմնական գործընկերոջը, որը ապագայում կարևոր դեր կխաղա Եվրոպա միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործում։ Ռաբատը նաև երկար ժամանակ ԵՄ դաշնակից է եղել ահաբեկչության դեմ պայքարի և հետախուզական տվյալների փոխանակման հարցերում։
Երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում Իսպանիայի ներքին գործերի նախարար Ֆեռնանդո Գրանդե-Մարլասկան հարցրել է, թե ով է մեղավոր ճգնաժամի առաջացման համար, և պատասխանել է. «Պարտադիր չէ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինի»։ Պաշտպանության նախարարի կողմից քողարկված հղումից բացի, Իսպանիան խուսափել է Ռաբատի հրապարակային քննադատությունից։
Արևմտյան կառավարության աղբյուրը Euractiv-ին հայտնել է, որ ենթադրվում է, որ Մարոկկոն առնվազն լուռ հաստատել է Սեուտա ուղղությամբ ներխուժումը, և որ միջադեպը, հավանաբար, քաղաքական նախազգուշացում էր Մադրիդին։
Իրավիճակը սրվել է նաև սոցիալական ցանցերում շրջանառվող կեղծ պնդումներով՝ Իսպանիայի Գերագույն դատարանի որոշման վերաբերյալ, որն արգելում էր իսպանական իշխանություններին իրականացնել ծովով Սեուտա և Մելիլյա ժամանած անօրինական միգրանտների հարկադիր «անհապաղ» վերադարձը։
Կարճ ժամանակ անց արևմտյան պաշտոնյաները նաև նկատել են, որ ռուսական ապատեղեկատվական էկոհամակարգի գործող անձինք «շատ արագ և մեծ մասշտաբով» արձագանքել են իսպանա-մարոկկոյական սահմանին տեղի ունեցած իրադարձություններին։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը բացահայտ կոչ է արել Մարոկկոյին ձեռնարկել քայլեր և հետ ընդունել միգրանտներին։ Սակայն ԵՄ այլ առաջնորդներ խուսափել են թագավորության պատասխանատվության մասին ակնարկելուց, նույնիսկ այն դեպքում, երբ վերլուծաբաններն ու լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները կասկածի տակ են դրել, թե ինչպես կարող էր նման լայնածավալ անցում տեղի ունենալ առանց սահմանային վերահսկողության սովորաբար խիստ մեղմացման։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերահաստատել է այն սկզբունքը, որ միգրանտները չպետք է գործիքավորվեն ԵՄ-ի վրա ճնշում գործադրելու համար՝ առանց Մարոկկոյին անվանելու։ Նա առաջարկեց Մարոկկոյին ավելի շատ ֆինանսական աջակցություն առաջարկել, քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Բրյուսելի և Ռաբատի կապերի խորացումը։
Կենտրոնանալով դեզինֆորմացիայի վրա
Գլխավոր գործընկերներին մատ թափ տալու փոխարեն, եվրոպական արձագանքը մեծապես կենտրոնացել է մարդկանց անօրինական փոխադրողների դերի և այն հնարավորության վրա, որ սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվությունը կարող է ուժեղացնել հանցագործների ուղերձները։
Սա նաև Ռաբատի հիմնական հանրային եզրակացություններից մեկն էր։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Ռաշիդ Խալֆին կիրակի օրը մեղադրեց «թվային ոլորտի շահագործմանը» այն տպավորությունը ստեղծելու համար, որ Սեուտայի միջոցով Եվրոպա մուտք գործելը հեշտ էր և իրավական հետևանքներ չուներ։
Մարոկկոն նաև մեղադրեց Իսպանիայի դատարանի որոշմանը, որը հանգեցրեց ենթադրություններին, ասելով, որ Մադրիդը պետք է կանխատեսեր այդ հետևանքները։
Միգրացիայի հարցերով եվրոպական հանձնակատար Մագնուս Բրունները երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Եվրոպոլը՝ ԵՄ գործակալությունը, որը պատասխանատու է ազգային իրավապահ մարմիններին աջակցելու համար, ուսումնասիրում է ճգնաժամի հետ կապված հնարավոր դեզինֆորմացիան։
ԵՄ դեսպաններն ու նախարարները այս շաբաթ քննարկել են դեզինֆորմացիայի դերը ճգնաժամում՝ համընկնելով հետախուզական տեղեկատվության ավելի լավ փոխանակման անհրաժեշտության հետ։
Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը սկսել է ուսումնասիրել, թե արդյոք ռուս գործիչները փորձել են շահագործել սոցիալական ցանցերում տեղի ունեցած իրադարձությունը քաղաքական նպատակներով, հայտնում են աղբյուրները։
ԵՄ սահմանային Frontex գործակալությունը նույնպես դիտարկում է իր լիազորությունների ընդլայնումը՝ որպես Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջիկա վերանայման մաս, որը ներառում է սոցիալական ցանցերում տարածվող ապատեղեկատվության մոնիթորինգի հնարավորությունը։
Այնուամենայնիվ, անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձություններից առաջ համակարգված արշավի վերաբերյալ որևէ հստակ անկախ հետազոտություն կամ հետաքննություն չկա։
Բաց մի թողեք
Պենտագոնը բացահայտում է, որ դաշնակիցների հետ արդեն իսկ բանակցություններ են ընթանում Եվրոպայում դիրքորոշման վերանայման վերաբերյալ
Ծանոթացեք ամուսնական զույգի հետ, որը նպաստեց Մեծ Բրիտանիայում սոցիալական ցանցերի արգելքի իրականացմանը
Իսպանիան քրտնաջան աշխատում է Աֆրիկայում իր մեկուսացված տարածքների վրա