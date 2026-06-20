20/06/2026

EU – Armenia

Մարզերում սպասվում է անձրև և կարկուտ, Երևանում ջերմաստիճանը կհասնի +38-ի

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

Հայաստանի Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր կեսօրից հետո, վաղը` առավելապես երեկոյան ժամերին, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։

Տեղեկությունը հայտնում է ՀՀ ՇՄՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։

Հաղորդագրության համաձայն` քամին կլինի հարավարևմտյան` 2-5 մ/վ արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։

Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 20-ին կբարձրանա 4-6, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում՝ 6-7 աստիճանով, հունիսի 21-24-ին ողջ հանրապետությունում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-7 աստիճանով։

Երևան քաղաքում հունիսի 20-22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի +38 աստիճանի։

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշխարհի առաջնության 5 խաղափուլից հետո հայ շախմատիստները առաջատարների խմբում են

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վլադիմիր Սպիվակովը հոսպիտալացվել է. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հենրիխ Մխիթարյանը հոր հիշատակին հարգանքի տուրք է մատուցել. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com