Զեկույցի համաձայն՝ Palantir-ը եկամուտը ուղղորդում է ԱՄՆ՝ եվրոպական հարկերից խուսափելու համար

Նոր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Palantir-ը, որը պարծենում է ԱՄՆ-ում բարձր շահույթի մարժաներով, հազիվ թե շահույթ է ստանում Եվրոպայում, ինչը օգնում է կրճատել նրա հարկային ծախսերը։
Նոր զեկույցի համաձայն՝ Palantir-ը իր եվրոպական գործողություններից շահույթը տեղափոխում է Միացյալ Նահանգներ, ինչը թույլ է տալիս Ֆլորիդայում գտնվող տվյալների վերլուծության հսկային նվազագույն հարկեր վճարել Եվրոպայում։
Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Միջազգային կորպորատիվ հարկային հաշվետվողականության և հետազոտությունների կենտրոնի (որը մասամբ ֆինանսավորվում է արհմիությունների կողմից և հետազոտում է կորպորատիվ հարկերից խուսափելը՝ համաշխարհային հարկային կանոնների բարեփոխումների նպատակով) զեկույցը ցույց է տվել, որ Palantir-ի եվրոպական դուստր ձեռնարկությունները, որոնք 2024 թվականին ստացել են տարեկան 440.5 միլիոն եվրո եկամուտ, Եվրոպայում շատ ավելի փոքր շահույթի մարժաներ են գրանցում, քան ԱՄՆ-ում։
«Չնայած Palantir-ի եկամտի զգալի մասը իրականացվում է Եվրոպայում, հարկումից առաջ շահույթի գրեթե ամբողջ մասն ուղղորդվում է Միացյալ Նահանգներ», – ասվում է զեկույցում։
Palantir-ը չի վճարում ԱՄՆ դաշնային եկամտային հարկ, քանի որ նախորդ վնասները, հարկային վարկերը և հետազոտությունների և զարգացման արտոնությունները փոխհատուցում են նրա հարկվող եկամուտը. և գործնականում ոչ մի նահանգային եկամտային հարկ, բացառությամբ Մերիլենդի, որը գանձում է թվային ծառայությունների հարկ։
ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև շահույթի տարբերությունը մեծ է։ 2025 թվականին Palantir-ի ամերիկյան բիզնեսը յուրաքանչյուր դոլար եկամտից ստացել է 47.7 ցենտ շահույթ, ինչը նախորդ տարվա 22.5 ցենտի կրկնակի ավելի է։ ԱՄՆ-ից դուրս շահույթի մարժան կազմել է ընդամենը 6.3 տոկոս։ Նոր զեկույցի համաձայն՝ որոշ եվրոպական դուստր ձեռնարկություններում այն նվազել է մինչև մոտ 3 տոկոս։
CICTAR-ը պնդում է, որ Palantir-ը «դիտավորյալ և արհեստականորեն» կրճատում է եվրոպական շահույթը, և, հետևաբար, իր եվրոպական հարկային հաշիվները, որպեսզի շահույթը կենտրոնացնի ԱՄՆ-ում։ Զեկույցում չկա որևէ պնդում, որ նման պայմանավորվածությունները, որոնք հաճախ անվանում են «շահույթի տեղափոխում», անօրինական են։ Միջազգային ընկերությունները հաճախ կրճատում են հայտարարագրված շահույթը՝ դուստր ձեռնարկություններին կամ այլ կապակցված կազմակերպություններին վճարելով մտավոր սեփականության, վարկերի կամ փորձագիտության համար։
Օրինակ՝ Շվեդիայում Palantir-ը հայտնել է 13.7 միլիոն եվրո եկամուտ 2024 թվականին, սակայն միայն 1.1 միլիոն եվրո շահույթ։ Շվեդիայի 20 տոկոս կորպորատիվ հարկի դրույքաչափի դեպքում ընկերությունը ստիպված է եղել վճարել ընդամենը 424,000 եվրո հարկային պարտք։
Երկուշաբթի օրը երկրորդ եռամսյակի իր եկամուտների հաշվետվության մեջ Palantir-ը որևէ հստակ հղում չի արել իր եվրոպական դուստր ձեռնարկությունների եկամուտներին։ Դրա փոխարեն այն ընդգծել է իր ԱՄՆ բիզնեսը, որտեղ եկամուտը տարեկան աճել է 115 տոկոսով՝ հասնելով 1.57 միլիարդ դոլարի (1.36 միլիարդ եվրո), և պարծենալ է իր 62 տոկոս շահույթի մարժանով։
Մեծ Բրիտանիայում գործող Palantir-ի խոսնակը նշել է, որ ընկերության 2025 թվականի եկամուտների և շահութաբերության մեծ մասը պայմանավորված է ԱՄՆ բիզնեսով։ «Մեր հարկային դիրքը յուրաքանչյուր իրավասության մեջ արտացոլում է այնտեղի տնտեսական գործունեության մակարդակը, և մենք կատարում ենք մեր հարկային պարտավորությունները յուրաքանչյուր շուկայում, որտեղ մենք գործում ենք», – ասել է խոսնակը։
Ոչ միայնակ
Palantir-ը առաջին ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունը չէ, որը ենթարկվում է Եվրոպայում շահույթի գրանցման վերաբերյալ ուսումնասիրության։
2024 թվականին Եվրոպական դատարանը Apple-ին պարտավորեցրեց Իռլանդիային վճարել 13 միլիարդ եվրո չվճարված հարկեր, ավարտելով 8 տարի տևած վեճը Բրյուսելի կողմից անօրինական պետական օգնության վերաբերյալ։ Amazon-ը նաև պայքարեց Եվրոպական հանձնաժողովի դեմ՝ Լյուքսեմբուրգում մոտ 250 միլիոն եվրոյի անօրինական հարկային առավելություն ստանալու մասին պնդումների վերաբերյալ, որը ընկերությունը, ի վերջո, հաղթեց։ Մինչդեռ, Microsoft-ը ենթարկվեց ուսումնասիրության իր իռլանդական դուստր ընկերության՝ Microsoft Round Island One-ի պատճառով, որը խուսափեց պետությանը միլիոնավոր դոլարներ վճարելուց՝ Բերմուդյան կղզիներում հարկային ռեզիդենտություն պահանջելուց հետո։ ԱՄՆ ծրագրային ապահովման հսկան հերքել է, որ շրջանցում է Իռլանդիայի հարկային օրենքները։
Հանրային ծառայությունների եվրոպական ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Յան Վիլեմ Գուդրիանը՝ CICTAR-ի կողմնակիցը, ասել է, որ Palantir-ի, Amazon-ի և Microsoft-ի նման ընկերությունները կենտրոնանում են վճարվող հարկերը նվազագույնի հասցնելու վրա՝ «այդպիսով թալանելով հանրային ծառայությունների ֆինանսավորումը»։
«Հանրային պայմանագրերի մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է ցուցաբերեն պատասխանատու հարկային վարքագիծ՝ բացահայտելով իրենց եկամուտների, աշխատուժի, շահույթի և հարկերի գտնվելու վայրը», – ասաց նա։
Palantir-ի եվրոպական դուստր ձեռնարկությունների ցածր շահույթի մեկ այլ պատճառ էլ նրանց բարձր անձնակազմի ծախսերն են։ Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ գտնվում է ընկերության ոչ ամերիկյան աշխատուժի մեծ մասը, Palantir-ը հայտնել է 173 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (204.3 միլիոն եվրո) աշխատակցի ծախսերի մասին 749 աշխատակիցների համար 2024 թվականին՝ միջինը 230,974 ֆունտ ստեռլինգ (272,803 եվրո) մեկ աշխատակցի համար։
Զեկույցում նաև նշվում է Palantir-ի կողմից բաժնետոմսերի վրա հիմնված փոխհատուցման կիրառման մասին իր եվրոպական դուստր ձեռնարկություններում, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում, Իսպանիայում և Նորվեգիայում։ Սա նշանակում է, որ աշխատակիցները մասամբ վարձատրվում են ընկերության բաժնետոմսերով կամ պարգևատրումներով։ Այդ պարգևատրումները գրանցվում են որպես անձնակազմի ծախսեր, ինչը կարող է նվազեցնել դուստր ձեռնարկության կորպորատիվ հարկային հաշիվը։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելն ընդդեմ Պեկինի. Նոր առևտրային պայքար է սկսվում Մարոկկոյում և Թուրքիայում
Էնդի Բըրնհեմի 6 ամենաանամոթ Մանչեսթերյան խաբեբաները
Ուկրաինան դառնում է Իտալիայի հաջորդ ընտրությունների բեկումնային կետը