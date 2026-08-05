Իռլանդացի ձկնորսը, որը կանգնեցրեց ռուսական նավատորմը

Ռուսական ռազմածովային զորավարժությունների շուրջ ներխուժումից առաջ ծագած վեճը ձկնորսներին վերածեց անսպասելի դիվանագետների
Կորկ, ԻՌԼԱՆԴԻԱ – Կանգնած Կորկի նավամատույցում, որտեղ Լի գետը լայնանում է դեպի նավահանգիստ՝ նախքան Կելտական ծովին միանալը, Պատրիկ Մերֆին հիշում է այն ձմեռը, երբ Ռուսաստանը պլանավորում էր ռազմական զորավարժություններ անցկացնել Իռլանդիայի հարավարևմտյան ափից 240 կիլոմետր հեռավորության վրա: Նա իր վրա է վերցնում դրանց բացակայությանը նպաստելու պատասխանատվությունը:
Հեյր փոքրիկ կղզու բնիկ Մերֆին Իռլանդիայի հարավային և արևմտյան ձկնարտադրողների կազմակերպության ղեկավարն է: Նա իր ժամանակը բաժանում է ծովում ապրուստ վաստակելու և ցամաքում արդյունաբերության անկումը դատապարտելու միջև:
Գլխավերևում պտտվող ճայերի հետ նա պատմում է այն իրադարձությունների շղթայի մասին, որոնք նրան տարան Դուբլինում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպման:
Ռուսաստանը կանչեց
2022 թվականի հունվարն էր, և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման վախը մեծանում էր: «Մենք իմացանք, որ մեր օդային տարածքը պետք է փակվի, և որ ռուսները կսկսեն զինամթերք նետել դեպի երկինք», – ասում է նա՝ բացելով քարտեզը և շրջանագծելով հարավարևմտյան ափից 240 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքը, որը գտնվում է երկրի տարածքային ջրերից դուրս, բայց նրա տնտեսական բացառիկ գոտու (ԲԷԳ) ներսում, որտեղ թույլատրվում են միջազգային գործողություններ, բայց մնում են վիճահարույց։
«Դրանք շատ կարևոր ձկնորսական տարածքներ են», – ասաց նա՝ մատնացույց անելով տարածքով անցնող ստորջրյա կապի մալուխների ցանցը։ Նա շարունակում է համոզված լինել, որ սա գրավել է Մոսկվայի հետաքրքրությունը։
Իռլանդիայի կառավարությունը մտահոգություններ հայտնեց զորավարժությունների վերաբերյալ, բայց ասաց, որ դրանք օրինական են միջազգային իրավունքի համաձայն։ Իշխանությունները ձկնորսներին հրահանգել են խուսափել նշված տարածքից։
Մերֆին պատմությունը տարածեց լրատվամիջոցների վրա և պլանավորեց բողոքի ցույցեր՝ խաղաղ ճանապարհով խափանելու ռազմական գործողությունը։ Մի օր հեռախոսը զանգեց։ Դա Իռլանդիայում Ռուսաստանի դեսպանատունն էր՝ հանդիպման հրավերով։
Մերֆին և ձկան վերամշակողների լոբբիի ղեկավար Բրենդան Բիրնը ժամանեցին Դուբլինի դեսպանատուն հունվարի 27-ին՝ շրջապատված մամուլի կողմից։ Դռան մոտ պահակները նախ ասացին նրանց հեռանալ։
«Մենք սովորական տղաներ էինք, մենք դիվանագետներ չէինք», – ծիծաղում է նա։ «Տեսախցիկները մեզ վրա էին, և մենք մտածում էինք. «Սա ամոթալի է լինելու»»։ Երբ երկուսը պատրաստվում էին մեկնել, նրանց կապը նրանց ներգրավեց։
Անսովոր բանակցություններ
Սեղանի մյուս կողմում Ռուսաստանի դեսպան Յուրի Ֆիլատովն էր, որը մերժեց փոքր ռազմածովային զորավարժությունների վերաբերյալ մտավախությունները և ասաց նրանց, որ իռլանդացի ձկնորսների համար իրական սպառնալիքը գալիս է Brexit-ից և Բրյուսելից։
«Նա ասում էր. «Դուք սխալ տեղում եք նայում» և «Մենք ձեր թշնամին չենք»», – հիշում է Մերֆին։ Նա տպավորված էր Ֆիլատովի տեղական պայքարի մասին գիտելիքներով, բայց միևնույն է ճնշում էր գործադրում նրա վրա ռազմածովային զորավարժությունների վերաբերյալ։
Մերֆին և Բիրնը պնդում էին, որ գործողությունները ոչ միայն կխաթարեն ձկնորսությունը, այլև կարող են երկարատև հետք թողնել ծովային միջավայրի վրա, որտեղ ընկնող պատյանները և բեկորները կվնասեն զգայուն էկոհամակարգերին։
Նրանք համակրելի լսարան գտան Ֆիլատովի մոտ, ով խոստացավ իրենց մտահոգությունները փոխանցել Կրեմլին։
Ընդամենը երկու օր անց դեսպանը հրապարակավ հայտարարեց, որ Մոսկվան համաձայնել է տեղափոխել ռազմածովային զորավարժությունները՝ «որպես բարի կամքի ժեստ»։
Մերֆին կարծում է, որ համաշխարհային ուշադրությունը զորավարժությունները վերածեց Ռուսաստանի համար հասարակայնության հետ կապերի գլխացավանքի, ինչը նրան ստիպեց նահանջել։
«Նրանք խելամիտ քայլ արեցին, քանի որ դա շատ վատ հրապարակայնություն էր», – ասաց նա։
Չորս տարի անց նա դեռ գլուխը թափահարում է ամբողջ այս դեպքի համար։ «Մենք պայմանագիր կնքեցինք ֆիլմի համար։ Գրվում է սցենար», – ասաց նա։ «Ես կարող եմ խնդիրների մեջ ընկնել այս բաներից մի քանիսը ասելու համար»։
Ռուսաստանի դեսպանատնից մեկնաբանություն է պահանջվել։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը հանրահավաք է անցկացնում՝ աջակցելու Իսպանիային Սեուտայի ճգնաժամից հետո
Թրամփը շարունակում է սրել իր առևտրային սպառնալիքները։ Այս անգամ Եվրոպան չի կծում
Սեուտայի ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով