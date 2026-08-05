Ուկրաինան դառնում է Իտալիայի հաջորդ ընտրությունների բեկումնային կետը

Կիևին տրամադրվող ռազմական օգնությունը բաժանում է ինչպես իտալական ձախերին, այնպես էլ աջերին՝ հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ։
Իտալիայի նախկին վարչապետ Ջուզեպպե Կոնտեն, որը գլխավորում է ձախակողմյան «5 աստղ» շարժումը, այս շաբաթ քաղաքական փոթորիկ առաջացրեց՝ կասկածի տակ դնելով Ուկրաինային հետագա ռազմական օգնությունը, եթե կենտրոնամետ ձախերը հաղթեն հաջորդ ընտրություններում։
Կոնտեի մեկնաբանությունները բացահայտեցին ձախերի շրջանում Ուկրաինայի շուրջ խորը տարաձայնություններ, որոնք առկա են հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստվելիս։ POLITICO-ի հարցումները ցույց են տալիս, որ «5 աստղերը» և կենտրոնամետ ձախ Դեմոկրատական կուսակցությունը գրեթե հավասար են վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի գլխավորած աջակողմյան դաշինքին, և Իտալիայի հասարակական կարծիքը քիչ է աջակցում Ուկրաինային տրամադրվող օգնությանը։
Իտալական La Stampa-ին տված հարցազրույցում Կոնտեն ասել է, որ իր կուսակցությունը սկզբում աջակցել է Կիևին տրամադրվող ռազմական օգնությանը, «քանի որ Ռուսաստանի համեմատ կար հստակ ռազմական անհավասարակշռություն», բայց հիմա, երբ Ուկրաինան «ունի բարձրակարգ ռազմական զինանոց», նա ասել է, որ իր կուսակցությունը «կշարունակի ձեռնպահ մնալ հետագա առաքումների օգտին քվեարկելուց, այլև՝ բանակցությունների ուղղությամբ շարժվելու համար»։
Կոնտեն ասաց, որ Ուկրաինային օգնություն ուղարկելը շարունակելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը պետք է կայացվի ձախակողմյան ընտրողների նախնական ընտրությունների ժամանակ, որոնցից կպահանջվի որոշել, թե ով է գլխավորելու կոալիցիան հաջորդ ընտրություններում: «Մենք կլուծենք այս հանգույցը նախնական ընտրությունների միջոցով: Մենք կթողնենք, որ իտալացիները որոշեն», – ասաց նա։
Կոնտեն ընդգծեց, որ գլխավոր նպատակը պատերազմի բանակցային լուծման հասնելն է՝ խոսելով ինչպես Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, այնպես էլ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
«Մի՞թե Պուտինը չի ցանկանում բանակցել: Եկեք նստենք և խոսենք. տեսնենք, թե ինչ կլինի», – ասաց Կոնտեն՝ ընդգծելով, որ ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր պետք է պաշտպանի Կիևի շահերը։
«5 Աստղերի» առաջնորդը նաև դեմ է պաշտպանական բյուջեների ավելացմանը, որը Մելոնիի գլխավոր խոստումն է՝ Իտալիան համապատասխանեցնելու ՆԱՏՕ-ի նոր ծախսերի նպատակին։
Սակայն Կոնտեի խոսքերը անմիջապես պառակտում առաջացրին Դեմոկրատական կուսակցության հետ, որը ձախակենտրոն կենտրոնների ամենամեծ խմբավորումն է։
Կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնը երկուշաբթի օրը մերժեց Ուկրաինայի վերաբերյալ քաղաքականությունը նախնական ընտրություններում սահմանելու գաղափարը։ «Այդպես չի գործում։ Սկզբում գալիս է ամբողջ դաշինքի կողմից համաձայնեցված ծրագիրը, ապա նախնական ընտրությունները, քանի որ ով էլ որ հաղթի, պետք է ղեկավարի ամբողջ կոալիցիան, այլ ոչ թե միայն իր սեփական կուսակցությունը», – ասաց նա։
Շլեյնը, ինչպես սպասվում է, կմրցի Կոնտեի հետ ձախակենտրոն կենտրոնները ղեկավարելու համար։
Նախկին պաշտպանության նախարար և Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդներից մեկը՝ Լորենցո Գուերինին, երեքշաբթի օրը զգուշացրեց Կոնտեին. «Եթե նա բաժանի լայն կոալիցիան, պատասխանատվությունը կկրի։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային՝ զենք ուղարկելով։ Դեմոկրատական կուսակցությունը կաջակցի Կիևին»։
Ուկրաինային ռազմական օգնությունը «անքննարկելի հարց է։ Կետ», – ասաց նա։
Բայց Ուկրաինան բաժանում է նաև երկրի աջակողմյաններին։ Մելոնիի ներկայիս կոալիցիոն գործընկերները աջակողմյան Լիգայում անհանգիստ են Ուկրաինային աջակցելու հարցում և նաև դեմ են պաշտպանության բյուջեի ավելացմանը։
Այնուամենայնիվ, դա չխանգարեց կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին քննադատել Կոնտեին Ուկրաինայի համար։
«Կոնտեն ազատ է կողմ կանգնել Ռուսաստանին՝ ագրեսորին։ Գուցե նա պետք է հարցնի իր դաշնակցին՝ Դեմոկրատական կուսակցությանը, թե արդյոք նրանք համաձայն են», – ասաց փոխվարչապետ և «Ֆորցա Իտալիա» կուսակցության քարտուղար Անտոնիո Տայանին։ «Թող իտալական ձախերը մեզ ասեն՝ արդյոք նրանք կանգնած են ուկրաինացի ժողովրդի, թե՞ Պուտինի կողքին։ Արդյո՞ք նրանք կանգնած են ժողովրդավարության, թե՞ բռնապետությունների կողքին», – ավելացրեց նա։
Մինչդեռ Ուկրաինային աջակցությունը խնդիրներ է ստեղծում ինչպես Իտալիայի ձախերի, այնպես էլ աջերի համար, երկրի հաջորդ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ արդեն գարնանը։
Եթե Մելոնին չկարողանա ընտրություններից հետո ձևավորել հաջորդ կառավարությունը, նա կարող է ընդլայնել իր կոալիցիան՝ ներառելով նախկին գեներալ Ռոբերտո Վաննաչիի գլխավորած ծայրահեղ աջ «Ազգային ապագա» կուսակցությունը, սակայն նրա խմբավորումը նաև դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնությանը։
Իտալիան խորը խաղաղասիրական արմատներ ունի, և Մելոնիի՝ Ուկրաինային ցուցաբերած ուժեղ աջակցությունը հակասում է հասարակական կարծիքին։
Իտալացիները Արևմտյան Եվրոպայի խոշոր երկրների շարքում ամենաքիչն են աջակցում Ուկրաինային, ըստ YouGov-ի այս տարվա սկզբին անցկացված հարցման՝ իտալացիների միայն 32 տոկոսն է մտահոգված Ռուսաստանի դեմ հաղթանակով։
Կիլի ինստիտուտի Ուկրաինայի աջակցության հետևորդի տվյալներով՝ Ուկրաինային Իտալիայի ռազմական օգնությունը կազմում է ՀՆԱ-ի ընդամենը 0.17 տոկոսը, ինչը Եվրոպայում ամենացածր մակարդակներից մեկն է։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելն ընդդեմ Պեկինի. Նոր առևտրային պայքար է սկսվում Մարոկկոյում և Թուրքիայում
Էնդի Բըրնհեմի 6 ամենաանամոթ Մանչեսթերյան խաբեբաները
Զեկույցի համաձայն՝ Palantir-ը եկամուտը ուղղորդում է ԱՄՆ՝ եվրոպական հարկերից խուսափելու համար