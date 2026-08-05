Էնդի Բըրնհեմի 6 ամենաանամոթ Մանչեսթերյան խաբեբաները

Դուք կարող եք Էնդի Բըրնհեմին հեռացնել Մանչեսթերից, բայց չեք կարող Մանչեսթերը հեռացնել Էնդի Բըրնհեմից։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ դառնալուց ի վեր, Էնդի Բըրնհեմը՝ Մեծ Մանչեստրի ինը տարի քաղաքապետը, բաց է թողել ցանկացած հնարավորություն՝ իր նախկին տեղը խթանելու համար։
Վեց դեպք, երբ Բըրնհեմը անհարմար կերպով քաղաքը դարձրեց իր վարչապետ։
1) Հյուսիսային թիվ 10
Դաունինգ սթրիթը չափազանց լոնդոնակենտրոն է՞։ Պարզապես ստեղծեք Մանչեսթերյան։
Մանչեսթերի Հերոն Հաուս շենքը նոր Հյուսիսային թիվ 10 շենքի տեղն է, որը վարչապետը անվանել է «աճի համար նախատեսված տարածք»։ Բըրնհեմը խոստացել է պարբերաբար աշխատել շենքից՝ կաբինետի մյուս նախարարների հետ միասին։
Երբ տեղի ունեցավ դրա առաջին հանդիպումը տարածաշրջանային քաղաքապետերի հետ, վարչապետը (ով ամուսնացած է և ունի երեք երեխա, հիշեք) ասաց, որ սա կարող է լինել «իր կյանքի լավագույն օրը»։ Ի նշան այն բանի, որ Բըրնհեմն ապրում է իր լավագույն կյանքը, պատին նույնիսկ ոսկե «Թագուհին մեռած է» սկավառակ կա Մանչեսթերի ինդի լեգենդներ The Smiths-ից։
«Այն անկասկած լավ է ընդունվել այստեղ», – ասում է Մանչեսթերի համալսարանի ակադեմիկոս Ռոբերտ Ֆորդը՝ Բըրնհեմի քաղաքին պարբերաբար հղումներ կատարելով։
Բըրնհեմը Ազգային տնտեսական խորհրդի նիստ է անցկացնում Մանչեսթերի թիվ 10 Հյուսիսային հասցեում 2026 թվականի հուլիսի 24-ին։ | Քրիստոֆեր Ֆուրլոնգ/Getty Images
«Սա խելացի ուղերձ է, քանի որ այն ազդանշան է տալիս այստեղի մարդկանց, որտեղ նա մնում է շատ ժողովրդական, որ նա չի մոռացել այն քաղաքի մասին, որից նոր է հեռացել, և շարունակում է այն դնել ամեն ինչի սրտում»։
2) Թրամփին հրավիրել Մանչեսթեր
Բուքինգհեմյան պալատից մինչև… Սոլֆորդի տղաների ակումբ։
Դոնալդ Թրամփի հետ իր առաջին զանգի ժամանակ՝ կարևորագույն դիվանագիտական պահի, Էնդի Բըրնհեմը ԱՄՆ նախագահին հրավիրեց Մանչեսթեր։
Մեծ Բրիտանիան հաջորդ տարի հյուրընկալում է G20-ը, և լայնորեն սպասվում է, որ այն տեղի կունենա այս քաղաքում: Կա՞ արդյոք որևէ արդարացում…
3) Օման-չեսթեր
Ցանկանո՞ւմ եք հարաբերություններ կառուցել համաշխարհային առաջնորդի հետ: Փորձեք տեղական տեսանկյունից:
Բըրնհեմի և Օմանի սուլթան Հայթամ բին Թարիք Ալ Սաիդի առաջին զանգի ամփոփումը ցույց է տալիս, որ վարչապետը խոսել է երկրի Ալ Բատինահ հյուսիսային աճի կենտրոնի մասին՝ «ոգեշնչված Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնում վարչապետի կողմից ստեղծված Մանչեստրի աճի կենտրոնից»:
Դա երկու Մանչեստեր է մեկ նախադասությամբ:
4) Մանչեստրյան խմբերի խթանում
Խոսքը միայն 10 հյուսիսային փողոցի պատին կախված ոսկե սկավառակի մասին չէ:
Բըրնհեմը Մանչեստրի երաժշտական պատմության հանդեպ իր սերը դրել է առաջին պլանում:
Բըրնհեմը պարում է 2026 թվականի հուլիսի 17-ին Լոնդոնում Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի պաշտոնում հայտարարվելուց հետո: Carl Court/Getty Images
Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ դառնալուց հետո նա հայրիկով պարում էր New Order-ի «True Faith» երգի տակ և օգտագործում էր TikTok-ում հինգ խմբերի կույր վարկանիշ, որոնց թվում էին… չորսը Մանչեստրից։
Եվ, իհարկե, Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունների ժամանակ նրա պաշտոնական Spotify երգացանկը ողողված էր մանչեստրցի արտիստների երգերով։
5) «Հնդկաստանի Մանչեստրը»։
Դիվանագիտական կապերի բարելավումը երկկողմանի է, քանի որ համաշխարհային առաջնորդները փորձում են Բարնհեմի լավ գրքերը ներառել՝ հղում անելով նրա սիրելի քաղաքին։
Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Բարնհեմը գովաբանել է հնդկական համայնքների ներդրումը Մեծ Բրիտանիայում, մինչդեռ Մոդին նշել է երկու առաջնորդների հայրենի քաղաքների՝ համապատասխանաբար Մանչեստրի և Ահմեդաբադի, Գուջարաթի միջև կապերը։ Հնդկաստանի առաջնորդը այն անվանել է «Հնդկաստանի Մանչեստր»։
Թիվ 10-ը դա նշել է հեռախոսազրույցի իրենց մեկնաբանության մեջ՝ ակնհայտ է։
6) Մանչեստրյան ժարգոնով զրուցելը
Բարնհեմի TikTok խաղը ներառում է ամբողջ Մեծ Բրիտանիային Մեծ Մանչեստրի բարբառի նրբությունների մասին կրթելը։
Իր ապակենտրոնացման օրակարգը գովազդող շաբաթավերջյան գրառման մեջ վարչապետը հայտարարեց, որ չի կարող համոզված լինել, որ հացի բուլկի անունը կարող է լինել ոչ թե «բարմ»՝ հյուսիսարևմտյան ժարգոնով բապի համար։
Բըրնհեմը փորձում էր ցույց տալ, որ այն, ինչ աշխատում է մեկ տեղում, չի հաջողվում մեկ այլ տեղում՝ մանչուրյանական փոխաբերության օգնությամբ։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելն ընդդեմ Պեկինի. Նոր առևտրային պայքար է սկսվում Մարոկկոյում և Թուրքիայում
Ուկրաինան դառնում է Իտալիայի հաջորդ ընտրությունների բեկումնային կետը
Զեկույցի համաձայն՝ Palantir-ը եկամուտը ուղղորդում է ԱՄՆ՝ եվրոպական հարկերից խուսափելու համար