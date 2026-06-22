Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում է Հայաստանին վերաբերող վեց փոփոխությունների ներկայացումը

Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում էՀայաստանին վերաբերող վեց փոփոխությունների ներկայացումը
Կոնգրեսում ներկայացվել են հայ պատանդների ազատ արձակմանը, 907 Բանաձևի կիրառմանը, Հայաստանի անվտանգությանը, մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը և Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելուն նպաստող միջոցներ
Մի շարք կոնգրեսականներ Ներկայացուցիչների պալատի կանոնակարգի հանձնաժողովի քննարկմանն են ներկայացրել օրինագծերի փոփոխություններ. H.R. 4016, 2027թ․-ի ֆինանսական տարվա Ազգային պաշտպանության լիազորման ակտ (NDAA), և H.R. 8595, 2027թ․-ի Ազգային անվտանգության, Պետդեպարտամենտի և դրան առնչվող ծրագրերի հատկացումների ակտ, որոնք ուղղված է Ադրբեջանի կողմից անօրինական կերպով կալանավորված հայ պատանդների ազատ արձակմանը, Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, 907 Բանաձևի սահմանափակումների կիրառմանը, հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ շարունակական գործողությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուն։
Ամերիկայի հայկական համագումարը (Համագումար) ողջունում է այս միջոցների ներդրումը և ողջունում է կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոն կրտսերին (դեմոկրատ, Նյու Ջերսի), Գաս Բիլիրաքիսին (հանրապետական, Ֆլորիդա), Բրեդ Շերմանին (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա), Ջիմ Կոստային (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա) և Գեյբ Ամոյին (դեմոկրատ, Ռոդ Այլենդ)՝ Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար կարևորագույն հարցերում իրենց շարունակական առաջնորդության համար։
Համագումարը վճռականորեն աջակցում է հետևյալ փոփոխություններին.
Փոփոխություններ H.R. 4016-ում․ 2027թ․-ի ֆինանսական տարվա Ազգային պաշտպանության լիազորման ակտ
Կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի (դեմոկրատ, Նյու Ջերսի) փոփոխությունով սահմանափակվում են նախագահի լիազորությունները՝ չեղարկելու Ազատության աջակցության ակտի 907 Բանաձևը, մինչ Ադրբեջանը չձեռնարկի ցուցադրական և ստուգելի քայլեր հայ պատանդներին ազատ արձակելու, իր զորքերը ինքնիշխան հայկական տարածքից դուրս բերելու, հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու և Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ունեցվածքի ոչնչացումը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Կոնգրեսական Գաս Բիլիրաքիսի (հանրապետական, Ֆլորիդա) փոփոխությունով պահանջվում է, որ Պաշտպանության նախարարությունը գնահատի Հայաստանի անվտանգության կարիքները և սահմանի ԱՄՆ-ի կողմից լրացուցիչ անվտանգության աջակցություն, եթե Ադրբեջանը չկատարի մի քանի պայմաններ, այդ թվում՝ հայ պատանդների ազատ արձակում, ինքնիշխան հայկական տարածքից իր զորքերի դուրսբերում, ռազմական գործողությունների դադարեցում, տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքի ճանաչում և հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանում։ Փոփոխությունով նաև սահմանափակվում է նախագահի կողմից 907 Բանաձևը չեղարկելու հնարավորությունը, եթե այս պայմանները չեն բավարարվում։
Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա) փոփոխությունն արտահայտում է Կոնգրեսի այն կարծիքը, որ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակի բոլոր հայ պատանդներին և կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին կիրառել բոլոր համապատասխան դիվանագիտական, տնտեսական և իրավական գործիքները՝ ներառյալ Ազատության աջակցության ակտի 907 Բանաձևի լիարժեք կիրառումը և դիտարկել Մագնիտսկու գլոբալ պատժամիջոցների կիրառումը՝ նրանց ազատ արձակումն ապահովելու համար։
Կոնգրեսական Գեյբ Ամոյի (դեմոկրատ, Ռոդ Այլենդ) փոփոխությունով արգելվում է անվտանգության աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին 333 Բանաձևի իրավասության ներքո՝ մինչ Ադրբեջանն ազատ չարձակի բոլոր հայ պատանդներին, դուրս չբերի իր զորքերն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, չդադարեցրեց Հայաստանի դեմ ռազմական գործողությունները, չճանաչի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքը և չպարտավորվի պաշտպանել հայկական մշակութային, կրոնական ու պատմական ժառանգությունը։
Փոփոխություններ H.R. 8595-ում․ 2027թ․-ի Ազգային անվտանգության, Պետդեպարտամենտի և դրան առնչվող ծրագրերի հատկացումների ակտ
Կոնգրեսական Ջիմ Կոստայի (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա) փոփոխության համաձայն արգելվում է ֆինանսական միջոցներ տրամադրել Ադրբեջանին՝ մինչ նախագահը չհաստատի, որ Ադրբեջանը բավարարել է մի քանի պայմաններ, այդ թվում՝ մնացած բոլոր հայ պատանդների անվերապահ ազատ արձակումն ապահովելու քայլերի ձեռնարկում և ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։
Կոնգրեսական Կոստան նաև առաջարկեց մի փոփոխություն, որով Պաշտպանության նախարարին հանձնարարվում է, համաձայնեցնելով պետքարտուղարի հետ, Կոնգրեսին ներկայացնել մի զեկույց, որով կգնահատվի Լեռնային Ղարաբաղում (Արցախ) գտնվող հայ քրիստոնեական կրոնական, մշակութային և պատմական ժառանգության վայրերին հասցված վնասը, ավերածությունները և շարունակական սպառնալիքները:
«Այն ժամանակ, երբ հայ պատանդները շարունակում են անօրինական կերպով կալանքի տակ մնալ Բաքվում, իսկ հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը բախվում է շարունակական սպառնալիքների, այս փոփոխությունները ցույց են տալիս Կոնգրեսի շարունակական հանձնառությունը հաշվետվողականությանը, մարդու իրավունքներին, կրոնական ազատությանը և արդար ու տևական խաղաղությանը»,- հայտարարեց Ամերիկայի հայկական համագումարի Կոնգրեսական հարաբերությունների գծով տնօրեն Մարիամ Խալոյանը։ «Համագումարը գնահատում է այս անդամների առաջնորդությունը և կոչ է անում Կոնգրեսին առաջ տանել այս կարևոր միջոցները»։
Ակնկալվում է, որ Կանոնակարգի հանձնաժողովը կքննարկի այս միջոցները արդեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է ընթացող Աշխարհի առաջնության միակ հայը. Լուսանկար
Փամբակ գետում hայտնաբերեցին որոնվող 13-ամյա աղջնակի մարմինը
Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում