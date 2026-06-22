22/06/2026

EU – Armenia

Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

ՍԴ 2 դատավոր չեն մասնակցի ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը, տեղեկանում ենք ՍԴ-ից:

Այս մասին տեղեկանում ենք ՍԴ-ից:

Ըստ ՍԴ որոշման՝ Արտակ Զեյնալյանը և Վլադիմիր Վարդանյանը կանխակալ վերաբերմունք ունեն որպես կողմ հանդես եկող անձի, նրա ներկայացուցչի, դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ:

ՍԴ-ն գործով որպես երրորդ անձ է ներգրավել նաև ՔՊ-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին. Լուսանկար

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմադիր ուժերի դիմումները միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստում. ՍԴ

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com