Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը

ՍԴ 2 դատավոր չեն մասնակցի ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը, տեղեկանում ենք ՍԴ-ից:
Այս մասին տեղեկանում ենք ՍԴ-ից:
Ըստ ՍԴ որոշման՝ Արտակ Զեյնալյանը և Վլադիմիր Վարդանյանը կանխակալ վերաբերմունք ունեն որպես կողմ հանդես եկող անձի, նրա ներկայացուցչի, դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ:
ՍԴ-ն գործով որպես երրորդ անձ է ներգրավել նաև ՔՊ-ին։
Բաց մի թողեք
Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը
Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին. Լուսանկար
Ընդդիմադիր ուժերի դիմումները միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստում. ՍԴ