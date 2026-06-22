22/06/2026

EU – Armenia

Ինչպես ասում էր դասականուհին՝ սա թարգեք, կպեք գործերին

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ, ՔՊ պատգամավորները նախաձեռնել են Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, որով ԱԺ ընտրություններին և հանրաքվեին կարող են մասնակցել ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր նախորդող 365 օրվա ընթացքում փաստացի 183 և ավելի օր գտնվել են Հայաստանում։

Բացում ես Սահմանադրության 48-րդ հոդվածը, որի 1-ին մասում հստակ գրված է․ «Ազգային ժողովի ընտրության կամ հանրաքվեի օրը տասնութ տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ունեն ընտրելու և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք»։

Այսինքն, չի կարող որևէ ձևով սահմանափակվել ընտրելու իրավունքը, և նման նախաձեռնությունը հակասում է Սահմանադրությանը։

Ինչպես ասում էր դասականուհին՝ սա թարգեք, կպեք գործերին։

Մեսրոպ Առաքելյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Սա ուղիղ խրախուսում է ՀՀ քաղաքացու և էթնիկ հայի հանդեպ անպատժելիորեն ամենադաժան հանցանքի իրագործումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեւոր է, որ մեր հասարակությունը առանցքային ելակետ դարձնի տնտեսությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP. Պատրանք և իրականություն

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com