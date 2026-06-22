Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

Երևանի Ավետ Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտին, և ճանապարհը նախատեսվում է ամբողջությամբ բացել առաջիկա օրերին։
Այս մասին տեղեկացվել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում։
Պատասխանատուների ներկայացմամբ՝ փողոցի բացումը նախատեսվում է իրականացնել մոտակա երկու օրերի ընթացքում։ Նշվել է, որ ճանապարհահատվածում իրականացվում է եռաշերտ ասֆալտապատում, որից առաջին երկու շերտերն արդեն փռված են։
Բաց մի թողեք
Ավինյանը սպառնացե՞լ է
Սրբազանի դատին պիտի ավելի շատ մարդ գնա, քան համերգներին. վերջին դատական նիստը՝ հունիսի 25
Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի՝ ԿԸՀ-ի դեմ հայցադիմումը