22/06/2026

EU – Armenia

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Երևանի Ավետ Ավետիսյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտին, և ճանապարհը նախատեսվում է ամբողջությամբ բացել առաջիկա օրերին։

Այս մասին տեղեկացվել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում։

Պատասխանատուների ներկայացմամբ՝ փողոցի բացումը նախատեսվում է իրականացնել մոտակա երկու օրերի ընթացքում։ Նշվել է, որ ճանապարհահատվածում իրականացվում է եռաշերտ ասֆալտապատում, որից առաջին երկու շերտերն արդեն փռված են։

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբազանի դատին պիտի ավելի շատ մարդ գնա, քան համերգներին. վերջին դատական նիստը՝ հունիսի 25

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի՝ ԿԸՀ-ի դեմ հայցադիմումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com