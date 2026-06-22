22/06/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հաստատել է իր հրաժարականի մասին լուրերը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին՝ հաստատելով ավելի վաղ միջազգային մամուլում հայտնված լուրերը:

Այս մասին հայտնում է բրիտանական The Guardian-ը։

Սթարմերը նշել է նաև, որ կշարունակի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորություններն իրականացնել մինչև իր իրավահաջորդի ընտրվելը։

Քաղաքական գործչի խոսքով՝ նա իր հեռանալու հարցը քննարկել է թագավորի հետ։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը կարող է հայտարարել հրաժարականի մասին իշխող Լեյբորիստական կուսակցության ներսում աջակցության կորստի ֆոնին։

Սթարմերի հրաժարականի մասին լուրերը օդում պտտվում էին դեռևս մայիսին: Պատճառների և ներքին խժդժությունների մասին կարող եք կարդալ մեր՝ ավելի վաղ ունեցած անդրադարձում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com