22/06/2026

EU – Armenia

Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից. Իրանի նախագահ

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Իրանը մտադիր չէ ատոմային ռումբ ստեղծել։ Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից, և մյուս կողմը նույնպես ստիպված կլինի ընդունել դա:

Այս մասին գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:

Հիշեցնենք, որ շվեյցարական Բյուրգենշտոկում ընթանում են բանակցություններ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com