Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից. Իրանի նախագահ

Իրանը մտադիր չէ ատոմային ռումբ ստեղծել։ Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից, և մյուս կողմը նույնպես ստիպված կլինի ընդունել դա:
Այս մասին գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:
Հիշեցնենք, որ շվեյցարական Բյուրգենշտոկում ընթանում են բանակցություններ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև:
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ
Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը
Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է