Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

Երկուշաբթի առավոտյան Մոսկվայի ուղղությամբ արձակված 70 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք էր խոցվել։
Այս մասին հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։
Ըստ նրա հաղորդագրության, «ԱԹՍ-ների անկման վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները»։
Հնարավոր վնասների կամ մարդկային կորուստների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Գյումրի-Մոսկվա չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը տագնապի ազդանշան է փոխանցել և սկսել է իջնել։ Այս մասին հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը՝ վկայակոչելով Flightradar-ի տվյալները։
Boeing 737-800 ինքնաթիռը Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանից թռել է ժամը 12:24-ին։ Դրանից շուրջ մեկ ժամ անց՝ Դաղստանի վրայով թռչելիս, այն արտակարգ իրավիճակի մասին ազդանշան է տվել և սկսել իջնել 3000 մետր բարձրությունից։ «Պոբեդա» ավիաընկերության ինքնաթիռն արդեն վայրէջք է կատարել Մախաչկալայի օդանավակայանում։
Քաղավիացիայից հայտնեցին, որ վայրէջքի պատճառը եղել է տեխնիկական. ավելի ուշ պարզ կլինի, թե երբ ինքնաթիռը կշարունակի չվերթը։ Նշենք, որ «Պոբեդա» ավիաընկերության մասնագետները գնահատում են ինքնաթիռի տեխնիկական վիճակը։
Բաց մի թողեք
Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հաստատել է իր հրաժարականի մասին լուրերը
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ