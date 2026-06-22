22/06/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Երկուշաբթի առավոտյան Մոսկվայի ուղղությամբ արձակված 70 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք էր խոցվել։

Այս մասին հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։

Ըստ նրա հաղորդագրության, «ԱԹՍ-ների անկման վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները»։

Հնարավոր վնասների կամ մարդկային կորուստների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Գյումրի-Մոսկվա չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը տագնապի ազդանշան է փոխանցել և սկսել է իջնել։ Այս մասին հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը՝ վկայակոչելով Flightradar-ի տվյալները։

Boeing 737-800 ինքնաթիռը Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանից թռել է ժամը 12:24-ին։ Դրանից շուրջ մեկ ժամ անց՝ Դաղստանի վրայով թռչելիս, այն արտակարգ իրավիճակի մասին ազդանշան է տվել և սկսել իջնել 3000 մետր բարձրությունից։ «Պոբեդա» ավիաընկերության ինքնաթիռն արդեն վայրէջք է կատարել Մախաչկալայի օդանավակայանում։

Քաղավիացիայից հայտնեցին, որ վայրէջքի պատճառը եղել է տեխնիկական. ավելի ուշ պարզ կլինի, թե երբ ինքնաթիռը կշարունակի չվերթը։ Նշենք, որ «Պոբեդա» ավիաընկերության մասնագետները գնահատում են ինքնաթիռի տեխնիկական վիճակը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հաստատել է իր հրաժարականի մասին լուրերը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com