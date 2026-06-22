Փամբակ գետում hայտնաբերեցին որոնվող 13-ամյա աղջնակի մարմինը

Ջրասուզակներին և փրկարարներին հաջողվեց Փամբակ գետում հայտնաբերել 13-ամյա աղջկա մարմինը։
Հիշեցնենք, որ հունիսի 15-ին՝ ժամը 17։05-ին, 112 ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։
Հունիսի 17-ին Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է ընթացող Աշխարհի առաջնության միակ հայը. Լուսանկար
Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում է Հայաստանին վերաբերող վեց փոփոխությունների ներկայացումը
Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում