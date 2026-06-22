22/06/2026

EU – Armenia

Փամբակ գետում hայտնաբերեցին որոնվող 13-ամյա աղջնակի մարմինը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Ջրասուզակներին և փրկարարներին հաջողվեց Փամբակ գետում հայտնաբերել 13-ամյա աղջկա մարմինը։

Հիշեցնենք, որ հունիսի 15-ին՝ ժամը 17։05-ին, 112 ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։

Հունիսի 17-ին Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է ընթացող Աշխարհի առաջնության միակ հայը. Լուսանկար

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում է Հայաստանին վերաբերող վեց փոփոխությունների ներկայացումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com