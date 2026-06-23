23/06/2026

EU – Armenia

Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը կարող է անվանափոխվել

infomitk@gmail.com 23/06/2026 1 min read

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր նախարարության և Միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակազմի մասնակցությամբ անցկացրել է գործակարգավարական խորհրդակցություն։

Նախարար Թորոսյանն անդրադարձել է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կիսամյակային առաջնահերթություններին, գնահատել իրականացվող աշխատանքների ընթացքը և նախանշել առաջիկա անելիքները։

Նախարարը կարևորել է սոցիալական ծառայությունների թվայնացման գործընթացի արդյունավետ իրականացումը՝ շեշտադրելով քաղաքացիների դիմումների ընդունման, մշակման ու սպասարկման առավել պարզ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում ներկայացվել է նաև ԱՍՀ նախարարությունում ներդրված «Spark.work» նորարարական հարթակի կիրառման ընթացքը, ինչպես նաև վերջինիս գործառույթների ընդլայնման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։

Խորհրդակցության ընթացքում նախարար Թորոսյանը խոսել է նաև ԱՍՀ նախարարության վերանվանման նախաձեռնության մասին։ Նախարարը նշել է, որ գաղափար կա առաջիկայում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը վերանվանել Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարություն, իսկ Միասնական սոցիալական ծառայության գործառույթներում հետագայում ևս կլինեն փոփոխություններ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հրապարակվել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը կարող է անվանափոխվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացնո՞ւմ եք՝ Սահմանադրական դատարանը չեղարկի ընտրությունների արդյունքները

23/06/2026 infomitk@gmail.com