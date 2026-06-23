23/06/2026

EU – Armenia

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան

infomitk@gmail.com 23/06/2026 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան։ 

«ԵՄ պատվիրակությունը, որի կազմում կլինի նաև ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը, կայցելի Հայաստան՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու նպատակով՝ հունիսյան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակից հետո։ Հուլիսի 1-ին նախատեսված այցը, որի ծրագրերը դեռ վերջնականապես հաստատված չեն, տեղի կունենա այն պայմաններում, երբ Փաշինյանը ձգտում է ամրապնդել Հայաստանի հեռացումը Մոսկվայից և խորացնել կապերը Եվրոմիության հետ՝ քվեարկությունից հետո, որը շատերը համարում են երկրի աշխարհաքաղաքական ապագայի վերաբերյալ հանրաքվե»,- գրում է լրատվամիջոցը:

«Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը Ռուսաստանի կողմից ուժեղ և մշտական ​​ճնշման է ենթարկվում։ Այս այցը նպատակ ունի հստակ ուղերձ հղել՝ Եվրոպան ձեզ հետ է»,- ասել է աղբյուրներից մեկը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծեծկռտուք և լարված իրավիճակ Երևանի ավագանու նիստին. Տեսանյութ

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինվորն ականի պայթյունից վիրավորվել է Գուգարք գյուղում

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ–ն «Զվարթնոց» օդանավակայանում արգելել է 2 քահանաների վերադառնալ ՌԴ

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը կարող է անվանափոխվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացնո՞ւմ եք՝ Սահմանադրական դատարանը չեղարկի ընտրությունների արդյունքները

23/06/2026 infomitk@gmail.com