Ի՞նչ է ակնկալում Կրեմլը Հայաստանի իշխանություններից

Ռուսաստանը հույս ունի, որ Երևանը, ի վերջո, կընտրի Եվրասիական տնտեսական միությունը (ԵԱՏՄ), քանի որ այս ինտեգրացիոն գործընթացը զգալիորեն ավելի շահավետ է, քան Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը ԵՄ-ին։
Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Մենք համոզված ենք, որ այս ինտեգրացիոն գործընթացը, մասնավորապես՝ ԵԱՏՄ-ն, ամեն տարի զգալիորեն նպաստում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճին։ Եվ մենք համոզված ենք, որ իր բոլոր որակական բնութագրերով մեր ինտեգրացիոն գործընթացը զգալիորեն գերազանցում է մյուս այլընտրանքներին։
Հուսով ենք նաև, որ իրավիճակը վերլուծելուց հետո, առաջին հերթին, հայ ժողովուրդը և ներկայիս Հայաստանի ղեկավարությունը կհանգեն նույն եզրակացության», – նշել է նա։
Բաց մի թողեք
Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել
Ամիսներ անց հայտարարագրում է
Հայաստանին կհեռացնե՞ն ՀԱՊԿ-ից