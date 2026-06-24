24/06/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ է ակնկալում Կրեմլը Հայաստանի իշխանություններից

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Ռուսաստանը հույս ունի, որ Երևանը, ի վերջո, կընտրի Եվրասիական տնտեսական միությունը (ԵԱՏՄ), քանի որ այս ինտեգրացիոն գործընթացը զգալիորեն ավելի շահավետ է, քան Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը ԵՄ-ին։

Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Մենք համոզված ենք, որ այս ինտեգրացիոն գործընթացը, մասնավորապես՝ ԵԱՏՄ-ն, ամեն տարի զգալիորեն նպաստում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճին։ Եվ մենք համոզված ենք, որ իր բոլոր որակական բնութագրերով մեր ինտեգրացիոն գործընթացը զգալիորեն գերազանցում է մյուս այլընտրանքներին։

Հուսով ենք նաև, որ իրավիճակը վերլուծելուց հետո, առաջին հերթին, հայ ժողովուրդը և ներկայիս Հայաստանի ղեկավարությունը կհանգեն նույն եզրակացության», – նշել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանին կհեռացնե՞ն ՀԱՊԿ-ից

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com