24/06/2026

EU – Armenia

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Հաշվի առնելով լրատվամիջոցների բազմաթիվ հարցումները՝ Սահմանադրական դատարանը տեղեկացնում է, որ «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի՝ Սահմանադրական դատա­րանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի՝ գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինու­թյան մասին 23.06.2026 թ. միջնորդությունը Սահմանադրական դատարանի կողմից քննության առարկա չի դարձել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին»սահմանադրական օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի` գործի քննու­թյանը մասնակցելու անհնարինության հարց կարող են բարձրացնել Սահմանա­դրական դատարանի դատավորները:

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Սահմանադրական դատարանի՝ 21.06.2026 թ. աշխատակարգային նիստում Սահմանադրական դատարանի դատա­վորների կողմից արդեն իսկ բարձրացվել է Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Արտակ Զեյնալյանի, Վլադիմիր Վարդանյանի և Սեդա Սաֆարյանի՝ «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրեն­քի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով, գործի քննությանը մասնակցելու անհարինության հարցը: Քվեարկության արդյունքներով դատավորներ Արտակ Զեյնալյանի, Վլադիմիր Վարդանյանի առնչությամբ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է գործի քննությանը մասնակցելու ահնարինության մասին համապատասխան որոշումներ: Դատավոր Սեդա Սաֆարյանի՝ գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինու­թյան մասին որոշումը չի ընդունվել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն չի ստացել «Սահմանադրական դատարանի մասին» ահմանադրական օրենքով նախատեսված թվով դատավորների կողմ ձայները:

Տեղեկացնում ենք, որ «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հիշյալ հարցով Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումն ընդունվում է Սահմանադրական դատարանի դատավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանին կհեռացնե՞ն ՀԱՊԿ-ից

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է ակնկալում Կրեմլը Հայաստանի իշխանություններից

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com