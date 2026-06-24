Արագածոտնի մարզի համայնքապետերից մեկից տեղեկացանք, որ իր ղեկավարած վարչական շրջանի ավելի քան 100 երիտասարդի միանգամից վարժական հավաքների ծանուցագրեր են ուղարկել, որ առաջիկա շաբաթներին տանեն։
Մեր զրուցակիցը վստահեցրեց, որ իրենց համայնքը միակը չէ` նույն պատկերն է նաեւ հարակից համայնքներում։ Գյուղերում կասկածներ ունեն, որ իշխանությունը հետընտրական հաշվեհարդար է տեսնում գաղափարական հակառակորդների հետ՝ հաշվի չառնելով անգամ այն, որ գյուղատնտեսության ակտիվ շրջանն է, եւ մարդիկ բերքը հավաքելու ու իրացնելու խնդիրների առաջ են կանգնելու, եթե, ասենք, տան միակ տղամարդուն տանեն վարժական հավաքների։
Էլ չենք ասում այն մասին, որ վարժական հավաքի տանելը դարձել է պատժի նոր ձեւ:
Բաց մի թողեք
Ինչի կարող է հանգեցնել հայ-թուրքական ջերմացումը
Արցախի դրոշը ապազգայինները կրկին հեռացրել են Ֆրանսիայի հրապարակից․ Լուսանկար
Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ