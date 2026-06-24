24/06/2026

EU – Armenia

Իշխանությունը հետընտրական հաշվեհարդար է տեսնում

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Արագածոտնի մարզի համայնքապետերից մեկից տեղեկացանք, որ իր ղեկավարած վարչական շրջանի ավելի քան 100 երիտասարդի միանգամից վարժական հավաքների ծանուցագրեր են ուղարկել, որ առաջիկա շաբաթներին տանեն։

Մեր զրուցակիցը վստահեցրեց, որ իրենց համայնքը միակը չէ` նույն պատկերն է նաեւ հարակից համայնքներում։ Գյուղերում կասկածներ ունեն, որ իշխանությունը հետընտրական հաշվեհարդար է տեսնում գաղափարական հակառակորդների հետ՝ հաշվի չառնելով անգամ այն, որ գյուղատնտեսության ակտիվ շրջանն է, եւ մարդիկ բերքը հավաքելու ու իրացնելու խնդիրների առաջ են կանգնելու, եթե, ասենք, տան միակ տղամարդուն տանեն վարժական հավաքների։

Էլ չենք ասում այն մասին, որ վարժական հավաքի տանելը դարձել է պատժի նոր ձեւ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչի կարող է հանգեցնել հայ-թուրքական ջերմացումը

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի դրոշը ապազգայինները կրկին հեռացրել են Ֆրանսիայի հրապարակից․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com