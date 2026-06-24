24/06/2026

EU – Armenia

Խցանման դեպքում խաչմերուկ մտնելն արգելված է․ կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք և տուգանային միավորի կորուստ. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Ըստ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի՝ վարորդներին արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել և կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։

Այս կանոնի խախտումը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի՝ 5000 դրամի չափով և տուգանային 1 միավորի կիրառում:

ՆԳ նախարարությունը հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Փաշինյանին՝ Հայաստանի կողմից ԵՄ-ի օգտին քվեարկելու համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևորվել է ՀՀ-ԵՄ կապակցվածության գործընկերության մասին ստորագրված համատեղ հայտարարությունը. Լուսանկարներ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում ձևավորվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան միգրացիոն կենտրոններ․ ՆԳՆ

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խցանման դեպքում խաչմերուկ մտնելն արգելված է․ կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք և տուգանային միավորի կորուստ. Տեսանյութ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com