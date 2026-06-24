24/06/2026

EU – Armenia

Կմատուցվի Սուրբ Պատարագ՝ Մայր Աթոռից բերված մասունքարանով

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Արագածոտնի թեմը հայտարարում է․

«Հունիսի 25-ին, Մելիքգյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու վերաօծման 31-րդ տարեդարձի առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական տնօրինությամբ և Արագածոտնի Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի օրհնությամբ ձևավորված ավանդույթի համաձայն, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Մելիքգյուղ կբերվի Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի Մասունքարանը ու կմատուցվի Սուրբ և Անմահ Պատարագ, սկիզբը ժամը 10:30-ին:

Մասունքարանն եկեղեցում կմնա մինչև ժամը 16:00: Սիրով հրավիրում ենք ամենքիդ՝ մասնակցելու Սուրբ Պատարագի և հաղորդակից դառնալու Սուրբ Մասունքի օրհնությանը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայում շոգի ալիք. Այս երկրները կարմիր շոգի մասին նախազգուշացումներ են տվել մայրցամաքի շոգի պատճառով

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. Մեսսիի դուբլն ու համաշխարհային գոլահարի ռեկորդը

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քույրերն իրենց կյանքի գնով կանխեցին Փամբակ գետի մահվան շղթան

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մրցույթ են հայտարարել, ծածուկ անցկացրել՝ դիմողներին տեղն էլ չեն ասել

24/06/2026 infomitk@gmail.com