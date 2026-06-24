24/06/2026

EU – Armenia

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Հունիսի 15-ին Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանին տեղեկատվական հարցում եմ արել․ «Ապրիլի 26-ին կայացել է ուսուցիչների կամավորում ատեստավորում, որին մասնակցել են բացառապես ատեստավորումից 2 և ավելի անգամ բացասական արդյունքներ ունեցած ուսուցիչները։

Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների քանի՞ ուսուցիչ է մասնակցել լրացուցիչ այդ ատեստավորմանը, նրանցից քանի՞սն է դրական արդյունք ունեցել։ Բացասական արդյունք ունեցածները 2026-2027 ուսումնական տարում աշխատելո՞ւ են Տավուշի հանրակրթական դպրոցներում» ։

Մարզպետի աշխատակազմից պատասխանել են․ «Կամավոր ատեստավորման մասնակիցների և արդյունքների մասին հաշվառում չի իրականացվում, իսկ 2 և ավելի բացասական արդյունք ունեցողների 2026-2027 ուստարում աշխատելու մասին կարող ենք պատասխանել նոր ուսումնական տարում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծեծկռտուք և լարված իրավիճակ Երևանի ավագանու նիստին. Տեսանյութ

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինվորն ականի պայթյունից վիրավորվել է Գուգարք գյուղում

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մրցույթ են հայտարարել, ծածուկ անցկացրել՝ դիմողներին տեղն էլ չեն ասել

24/06/2026 infomitk@gmail.com