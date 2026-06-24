Կպատասխանենք սեպտեմբերին

Հունիսի 15-ին Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանին տեղեկատվական հարցում եմ արել․ «Ապրիլի 26-ին կայացել է ուսուցիչների կամավորում ատեստավորում, որին մասնակցել են բացառապես ատեստավորումից 2 և ավելի անգամ բացասական արդյունքներ ունեցած ուսուցիչները։
Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների քանի՞ ուսուցիչ է մասնակցել լրացուցիչ այդ ատեստավորմանը, նրանցից քանի՞սն է դրական արդյունք ունեցել։ Բացասական արդյունք ունեցածները 2026-2027 ուսումնական տարում աշխատելո՞ւ են Տավուշի հանրակրթական դպրոցներում» ։
Մարզպետի աշխատակազմից պատասխանել են․ «Կամավոր ատեստավորման մասնակիցների և արդյունքների մասին հաշվառում չի իրականացվում, իսկ 2 և ավելի բացասական արդյունք ունեցողների 2026-2027 ուստարում աշխատելու մասին կարող ենք պատասխանել նոր ուսումնական տարում»:
Բաց մի թողեք
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան
Ծեծկռտուք և լարված իրավիճակ Երևանի ավագանու նիստին. Տեսանյութ
Զինվորն ականի պայթյունից վիրավորվել է Գուգարք գյուղում