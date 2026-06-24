24/06/2026

EU – Armenia

Մինչեւ վերջին պտուտակը

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Երբեք Հայաստանում անկախ մարմիններն այսքան կուսակցականացված եւ գործադիր իշխանության կողմից հպատակեցված չեն եղել, ինչքան հիմա։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Օրենսդիր մարմնի վերջին տարիների գործունեությունը բազմիցս ապացուցել է, որ առաջնային մանդատով՝ հանրության կողմից ընտրված այդ մարմինը իշխող կուսակցության ֆիլիալն է՝ կառավարությանը եւ նրա ղեկավարին ենթակա կոճակ սեղմողների համույթ, որը երբեք ինքնուրույն կարծիք չի հայտնում, ինքնուրույն քայլ չի անում։

Բայց Նիկոլ Փաշինյանը չբավարարվեց միայն օրենսդիր մարմնի ոչնչացմամբ, նա հետեւողականորեն կուսակցականացրեց դատարաններն ու Սահմանադրական դատարանը, դպրոցները, բուհերն ու Գիտությունների ակադեմիան, Բարձրագույն դատական խորհուրդը, Քննչական կոմիտեն, դատախազությունը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ԱԱԾ-ն ու Արտաքին հետախուզության ծառայությունը, անգամ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին թույլ չտվեցին իր կարծիքն ունեցող տնօրեն ունենալ։

ՔՊ-ին կից մարմինների են վերածվել Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, Կենտրոնական բանկը, Հաշվեքննիչ պալատը։ Փորձեք մտովի հիշել, թե այս կառույցներից որն ինչ դերակատարում ունի երկրում, երբ է վերջին անգամ հանդես եկել որեւէ նախաձեռնությամբ կամ ասուլիսով։

Այս կառույցների ղեկավարները, եթե անգամ որեւէ հայտարարություն են անում, ապա դա Նիկոլ Փաշինյանի որեւէ հայտարարության կրկնությունն է լինում կամ՝ հիմնավորումը։ Նրանց պարբերաբար ստիպում են ասպարեզ գալ՝ Փաշինյանի որեւէ վիճելի, անօրինական, կասկածելի հայտարարությունը հիմնավորելու, հաստատելու, ամրապնդելու տեքստով։ Այսպես ասած՝ պարտադրում են վճարել իրենց բարձր աշխատավարձի եւ կարգավիճակի դիմաց, որը նրանց մեծարգո պարոն Փաշինյանն է նվիրել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մրցույթ են հայտարարել, ծածուկ անցկացրել՝ դիմողներին տեղն էլ չեն ասել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպասում են Կարապետյանի հրավերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com