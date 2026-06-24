24/06/2026

EU – Armenia

Նոր վարույթ դատավորի նկատմամբ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Ընդդիմադիրներին կալանավորելու, աղմկոտ քաղաքական գործերով հայտնի Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունն արդեն միջնորդությունը ներկայացրել է ԲԴԽ՝ պահանջելով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել Ֆարխոյանին։

«Հրապարակ»-ի տեղեկություններով՝ նախարարությունը Ֆարխոյանի դեմ վարույթ է հարուցել դատական ակտը ուշ կայացնելու համար (խոսքը 1 տարի ուշացնելու մասին է)։ Նշենք, որ նախարարության կողմից դատավորների դեմ ԲԴԽ տարած գործերի մեծ մասը վերաբերում է դատական ակտերն ուշ կայացնելուն կամ ուշ տրամադրելուն։

Նշենք նաեւ, որ Ֆարխոյանն այժմ քննում է Բագրատ սրբազանի եւ մյուսների գործը, նա տեւական ժամանակ բանտային կալանքի պայմաններում էր պահում բարձրաստիճան հոգեւորականին, եւ միայն վերջերս փոխվեց սրբազանի խափանման միջոցը տնային կալանքով՝ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ։

Նոր վարույթ դատավորի նկատմամբ

Բաց մի թողեք

1 min read

«Էտի ես չեմ արել, սիրտս է արել…»

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տրանզիտ պայմանագի՞ր, թե՞ նոր բոնուսներ Ադրբեջանին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ակադեմիան մեռե՞լ է, որ ուղարկում եք սելֆի անի․․․

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com