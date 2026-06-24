24/06/2026

EU – Armenia

Նվերը մոռացե՞լ էր հետը բերել․ ի՞նչ նվեր է ուղարկել նա ԱՄՆ-ից

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

ԱՄՆ պետքարտողար Մարկո Ռուբիոն Հայաստանից հեռանալուց հետո արարողակարգային նվեր է ուղարկել Արարատ Միրզոյանին։

«Հրապարակ» թերթը գրում է. Հիշեցնենք, որ մայիսի 26-ին Արարատ Միրզոյանը հենց Զվարթնոց օդանավակայանում կարճ հանդիպում էր ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, որի ժամանակ փաստաթղթեր ստորագրվեցին։

Այս հանդիպումից օրեր անց ԱՄՆ դեսպանությունից ՀՀ-ին են փոխանցվել ԱՄՆ պետքարտուղարի անունից Միրզոյանին հասցեագրված արարողակարգային նվերներ՝ ափսե և թաս։ Այս նվերները ԱԳՆ են հասել հունիսի 10-ին։

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ ափսեն և թասը «Salisbury Pewer» ապրանքանիշի են և պատրաստված են անագից։ Ափսեն գնահատվում է 175 հազար 200 դրամ, իսկ թասը՝ 91 հազար 280 դրամ։

Նշենք, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց ստացած թանկարժեք նվերների հայտարարգրումն իրականացվում է օրենքի պահանջով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մրցույթ են հայտարարել, ծածուկ անցկացրել՝ դիմողներին տեղն էլ չեն ասել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպասում են Կարապետյանի հրավերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com