ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձել է երկրի ներքաղաքական զարգացումներին՝ քննադատելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական քայլերը և արտաքին հարաբերությունների ենթադրյալ դրդապատճառները։
««Փաշինյանը չէր կատարել Ալիևին տրված խոստումը՝ պայքարել «անջատողականության» դեմ: Հիմա այդ անջատողականները խորհրդարանում ավելի շատ ձայն ունեն, քան 2021 թվականին: Պարզ է, որ Ալիևը պիտի Փաշինյանին հիշեցներ ավանսով տրամադրած աջակցության մասին: Փաշինյանը փորձում է ներքին բռնաճնշումներով մեղմել
Ալիևի զայրույթը, մանավանդ, որ այդ ճնշումների շահառուն էլի ինքն է»,- նշել է նա:
Բաց մի թողեք
Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում
Սա լուրջ վտանգ է. պիտի դիմացն առնել
Պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Թևանյանն, ըստ 50 մտավորականների, «շինծու գործով» է