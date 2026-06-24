24/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը փորձում է ներքին բռնաճնշումներով մեղմել Ալիևի զայրույթը

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձել է երկրի ներքաղաքական զարգացումներին՝ քննադատելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական քայլերը և արտաքին հարաբերությունների ենթադրյալ դրդապատճառները։

««Փաշինյանը չէր կատարել Ալիևին տրված խոստումը՝ պայքարել «անջատողականության» դեմ: Հիմա այդ անջատողականները խորհրդարանում ավելի շատ ձայն ունեն, քան 2021 թվականին: Պարզ է, որ Ալիևը պիտի Փաշինյանին հիշեցներ ավանսով տրամադրած աջակցության մասին: Փաշինյանը փորձում է ներքին բռնաճնշումներով մեղմել

Ալիևի զայրույթը, մանավանդ, որ այդ ճնշումների շահառուն էլի ինքն է»,- նշել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա լուրջ վտանգ է. պիտի դիմացն առնել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Թևանյանն, ըստ 50 մտավորականների, «շինծու գործով» է

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com