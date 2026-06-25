25/06/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիան պլանավորում է վաճառել կալանված «Smyrtos» տանկերից մոտ 100,000 տոննա նավթ․ «The Telegraph»

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

Բրիտանական իշխանությունները պլանավորում են վաճառել հունիսի 14-ին Լա Մանշում կալանված «Smyrtos» տանկերից մոտ 100,000 տոննա նավթ, հաղորդել է «The Telegraph»-ը՝ հղում անելով պաշտոնյաներին։

Տանկերը կապված է Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» հետ։

Միացյալ Թագավորության իշխանությունները կարծում են, որ նավի վրա եղած նավթն այժմ օրինականորեն պատկանում է իրենց, ինչը նրանց իրավունք է տալիս այն օգտագործել իրենց հայեցողությամբ։ Այս բեռի շուկայական արժեքը գնահատվում է մոտավորապես 35 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (մոտ 3.4 միլիարդ ռուբլի կամ ավելի քան 46 միլիոն դոլար )։

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը քննարկում է վաճառքից ստացված հասույթն օգտագործելու մի քանի տարբերակ։ Դրանք ներառում են միջոցները անմիջապես Ուկրաինային փոխանցելը կամ Ուկրաինայի զինված ուժերի համար ռազմական տեխնիկայի գնումը։ Քննարկվում է նաև ներքին նավթի վերամշակման հնարավորությունը էներգամատակարարման համար, սակայն վառելիքը ընկերություններին փոխանցելու իրավական մեխանիզմները դեռևս չեն հաստատվել: Հրատարակության աղբյուրների համաձայն, ծրագիրը քննարկման վաղ փուլում է, և դեռևս որևէ կոնկրետ որոշում չի կայացվել։

«Smyrtos» լցանավը կալանվել է Լա Մանշում՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հրամանով: Նավի կապիտանին, ով Հնդկաստանի քաղաքացի է, մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի դեմ Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցները խախտելու համար: Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել է, որ լցանավի վրա ՌԴ քաղաքացիներ չեն եղել:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com