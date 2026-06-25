25/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն լիբանանցի զինվորականներ է պատրաստելու

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

Եվրամիությունը մշակում է նախագիծ՝ Լիբանանում ռազմա-քաղաքացիական առաքելություն հիմնելու համար, որը կզբաղվի լիբանանյան զինուժի պատրաստությամբ։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։

Համաձայն նախագծի, առաքելությունը սկզբի համար կստանա երեք տարվա մանդատ, եւ ուղղված է լինելու աջակցելու լիբանանյան իշխանություններին՝ սեփական տարածքների վերահսկողության եւ սահմանների պաշտպանության ամրապնդման համար։ Դա, ըստ նախագծի, արվելու է լիբանանյան բանակի եւ անվտանգային ուժերի պոտենցիալի ավելացման հաշվին։

Առաջնային ուշադրության են արժանանալու ցամաքային սահմանապահ ստորաբաժանումները, ռեգիոնալ ժանդարմական կազմավորումները, մոբիլ զորախմբերը, հետախուզական ծառայությունների զարգացումը, դիտարկիչ եւ հետախուզական տեխնիկական կարողությունների զարգացումը, ծովային անվտանգության ապահովումը, ներառյալ՝ սահմանների պահպանությունը ծովում եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը։

Առաքելության հաստատման համար անհրաժեշտ է, որ նախագծին հավանություն տան ԵՄ բոլոր 27 երկրները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան ​​կարող է հաղթել մրցավազքում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com