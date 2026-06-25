ԵՄ-ն լիբանանցի զինվորականներ է պատրաստելու

Եվրամիությունը մշակում է նախագիծ՝ Լիբանանում ռազմա-քաղաքացիական առաքելություն հիմնելու համար, որը կզբաղվի լիբանանյան զինուժի պատրաստությամբ։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։
Համաձայն նախագծի, առաքելությունը սկզբի համար կստանա երեք տարվա մանդատ, եւ ուղղված է լինելու աջակցելու լիբանանյան իշխանություններին՝ սեփական տարածքների վերահսկողության եւ սահմանների պաշտպանության ամրապնդման համար։ Դա, ըստ նախագծի, արվելու է լիբանանյան բանակի եւ անվտանգային ուժերի պոտենցիալի ավելացման հաշվին։
Առաջնային ուշադրության են արժանանալու ցամաքային սահմանապահ ստորաբաժանումները, ռեգիոնալ ժանդարմական կազմավորումները, մոբիլ զորախմբերը, հետախուզական ծառայությունների զարգացումը, դիտարկիչ եւ հետախուզական տեխնիկական կարողությունների զարգացումը, ծովային անվտանգության ապահովումը, ներառյալ՝ սահմանների պահպանությունը ծովում եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը։
Առաքելության հաստատման համար անհրաժեշտ է, որ նախագծին հավանություն տան ԵՄ բոլոր 27 երկրները։
Բաց մի թողեք
Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը
Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան կարող է հաղթել մրցավազքում
Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը