ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

Բովանդակության ստեղծողները պետք է հրավիրվեն ԵՄ բարձրագույն հանդիպումներին, բայց նրանք պետք է հարգեն դաշինքի արժեքները և չցանկանան լինել քաղաքական գործիչ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ազդեցիկ անձինք կկարողանան նկարահանել բովանդակություն, երբ ԵՄ բարձրագույն ղեկավարները հանդիպում են Բրյուսելում՝ եթե կասկածի տակ չդնեն դաշինքի արժեքները։
Սա ԵՄ խորհրդի կողմից այս ամսվա սկզբին ազգային կառավարություններին ուղարկված ուղեցույցի համաձայն է։
Խորհուրդը նախատեսում է հրավիրել սոցիալական ցանցերի ազդեցիկ անձանց՝ լուսաբանելու ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովները Բրյուսելում և որոշակի նախարարական հանդիպումներ՝ սկսած հուլիսից։
Անդամ երկրները կորոշեն, թե որ YouTuber-ներն ու TikToker-ները պետք է մասնակցեն, բայց Խորհրդի ուղեցույցում ասվում է, որ նրանք չպետք է ընտրեն որևէ մեկին, ով «հրապարակել է տեսակետներ ԵՄ արժեքների դեմ», – ասվում է ուղեցույցում։
Ուղեցույցը շարունակում է. «Բովանդակության ստեղծողները չպետք է ունենան որևէ «նշանակալի կամ երկարատև առևտրային համագործակցություն»՝ խոշոր ապրանքանիշերի հետ կապերից խուսափելու համար»։ Ծրագրի շրջանակներում ազդեցիկ անձինք չեն վարձատրվի։
Նրանք չեն կարող քաղաքական պաշտոնի ձգտել կամ արդեն իսկ զբաղեցնել այն, ինչը նշանակում է, որ ազդեցիկ անձից կիպրացի դարձած եվրախորհրդարանական Ֆիդիաս Պանայոտուն չի կարողանա ստանալ անհրաժեշտ հավատարմագրումը։
ԵՄ երկրները պետք է ընտրեն ազդեցիկ անձանց, որոնց սոցիալական ցանցերի հաշիվները «նշանակալի լսարան» ունեն իրենց երկրի բնակչության համեմատ և ովքեր ունեն քաղաքականության, մասնավորապես ԵՄ-ի մասին բովանդակություն ստեղծելու փորձ, ասվում է ուղեցույցում։
ԵՄ երկրները դեռ պետք է աջակցեն ծրագրին, սակայն, ԵՄ դիվանագետներից մեկը POLITICO-ին ասել է, որ ուղեցույցն ունի իր աջակցությունը՝ հավելելով. «Մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես է այն զարգանալու այս բովանդակության ստեղծողների հետ Խորհրդի օրերին տեղում լինելու առումով։ Ի՞նչ տեսակի հասանելիություն են նրանք ստանում։ Ի՞նչ տեսակի բովանդակություն են նրանք կարողանում ստեղծել»։ Դիվանագետին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար։
Բրյուսելում Խորհրդի շենքում տեսաերիզ դիտելու հասանելիությունը սովորաբար նախատեսված է հավատարմագրված լրագրողների համար։
Ծրագիրը քննադատության է արժանացել լրագրողների ասոցիացիայի կողմից, որը մտահոգություն է հայտնել, որ բովանդակության ստեղծողների ներկայությունը կարող է խաթարել Խորհրդի նիստերը լուսաբանող լրագրողների աշխատանքը։
«Սեղմումները, դիտումները և տպավորությունները հիանալի են TikTok-ում և Instagram-ում։ Սակայն հիմնական փաստը մնում է. ազդեցիկ անձինք մամուլի ասուլիսներում և գագաթնաժողովներում պարտավոր չեն լինի բացահայտել, թե ով է իրենց վճարում», – մայիսին ծրագրի հայտարարությունից հետո հայտարարության մեջ նշել է Եվրոպական ինստիտուտները լուսաբանող լրագրողներին ներկայացնող Միջազգային մամուլի ասոցիացիան։
«Ի տարբերություն դրա, ԵՄ-ում հավատարմագրված լրագրողներից չի սպասվում վճար ընդունել գեղեցիկ պատմություններ գրելու դիմաց։ Դա այսպես կոչված լրագրողական էթիկա է»։
Խորհրդի խոսնակը հաստատել է, որ ազդեցիկ անձինք «մշտապես ուղեկցվելու են և չեն դիտարկվելու որպես լրատվամիջոցներ, այդ թվում՝ հավատարմագրման կամ լրատվամիջոցներին հասանելիության հարցում»։
Բաց մի թողեք
Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց
Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը
Հարցում. Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին Սթարմերի հեռանալը, բայց ոչ Բըրնհեմի անհապաղ թագադրումը