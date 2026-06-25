Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի իշխանության խաղը «աննախադեպ է», – գրել են դիվանագետները տեսած գրառման մեջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Փաստաթղթի համաձայն՝ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան փորձում է առաջ մղել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին առցանց բովանդակության սկանավորման վերաբերյալ վիճահարույց օրենքը, չնայած այն բազմիցս մերժվել է իր սեփական պալատի կողմից։
Քայլով, որը դիվանագետները համարում են «աննախադեպ», ԵՄ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչը խնդրել է Խորհրդի անդամ երկրներին հաստատել այն օրինագիծը, որը իր սեփական խորհրդարանը մերժել էր մարտ ամսին լիագումար քվեարկությամբ։
Խաղադրույքի տակ է դրվում այն, թե արդյոք ԵՄ-ն թույլ կտա տեխնոլոգիական հարթակներին կամավոր սկանավորել իրենց ծառայությունները երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մասին նյութերի (CSAM) համար։ Հարցը խրվել է վիճահարույց իրավիճակում, ոստիկանությունը, երեխաների իրավունքների պաշտպանները և եվրոպացի հանձնակատարները պնդում են, որ օրենսդրության բացակայությունը թույլ է տալիս գիշատիչներին և պեդոֆիլներին անպատիժ գործել առցանց։ Մինչդեռ, գաղտնիության պաշտպանության ակտիվիստները պնդում են, որ առաջարկները կարող են հանգեցնել անընդունելի զանգվածային հսկողության և կոդավորման դադարեցման։
Ուրբաթ օրը դեսպանները կքննարկեն «Եվրախորհրդարանի նախագահի հրավերը՝ շարունակելու Խորհրդի առաջին ընթերցման դիրքորոշումը» տեխնոլոգիական ընկերություններին CSAM-ի սկանավորման հնարավորություն տալու առաջարկի վերաբերյալ, ասվում է ԵՄ Խորհրդի Կիպրոսի նախագահության հունիսի 22-ի գրառման մեջ։
Նշման մեջ Կիպրոսը խնդրել է մայրաքաղաքներին «ուշադիր քննարկել» հրավերը, «նույնիսկ եթե սա աննախադեպ լինի ներկայիս պայմաններում»։
Խորհրդարանի և Խորհրդի միջև բանակցությունները ձախողվել են մարտին՝ ժամանակավոր օրենսդրության ժամկետը լրանալուց ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Խորհրդարանի օրենսդիրները հետագայում դիմադրել են Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, չորս եվրոպացի հանձնակատարների, տեխնոլոգիական հսկաների՝ Meta-ի, Google-ի և Microsoft-ի, ինչպես նաև բազմաթիվ մանկական բարեգործական կազմակերպությունների վերջին ճնշմանը՝ ի վերջո մարտին մերժելով օրինագծի ընդունման փորձը՝ 311-ի, 228-ի և 92-ի դեմ ձայների տարբերությամբ։
Metsola-ի խոսնակը նշել է, որ հարցը «բարձրացվել և խնդրվել է» խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։
ԵՄ խորհրդարանի պաշտոնյան ասել է, որ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որին պատկանում է Մետսոլան, բարձրացրել է այդ հարցը, և ոչ մի խումբ չի առարկել: Պաշտոնյային թույլատրվել է անանուն մնալ՝ հանդիպման գաղտնի մանրամասները բացահայտելու համար։
Երկու խորհրդարանական օգնականների խոսքով՝ օրենսդրության վրա աշխատող օրենսդիրները կարծում են, որ Մետսոլան գերազանցել է իրենց՝ հրավիրելով Խորհրդին ընդունել այնպիսի դիրքորոշում, որն արդեն մերժել էր խորհրդարանը։
Խորհրդարանում «Կանաչներ» խմբակցության չեխ պատգամավոր և օրենքի ստվերային գլխավոր պատգամավոր Մարկետա Գրեգորովան իրեն բնութագրել է որպես «խիստ զարմացած» քայլից և ասել է, որ Մետսոլայի հրավերը «անընդունելի է և խաթարում է Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումը»։
Բելգիացի պատգամավոր Հիլդե Վաուտմանսը, որը լիբերալ «Renew» խմբակցության անդամ է և գործի ստվերային գլխավոր պատգամավոր, ասել է, որ ժամանակավոր օրենքի վերաբերյալ քննարկումների վերաբացումը «քաղաքական փակուղի» է։ «Խորհրդարանը երկու անգամ մերժել է այն, և դա չի փոխվի», – ասել է նա։
Լիբերալ «Renew» խմբի խոսնակ Նիք Պետրեն ասել է, որ «մտահոգված» է, որ բանակցությունները վերսկսելու քայլը կարող է թուլացնել խորհրդարանի դիրքորոշումը՝ երեխաների սեռական բռնության նյութերի վերաբերյալ կանոնների շուրջ բանակցելու հարցում: «Ժամանակավոր գործի վերաբերյալ եռակողմ բանակցությունների ձախողումից հետո դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես այդ գործընթացի վերակենդանացումը կարող է մեզ ավելի մոտեցնել երկարատև լուծման: Ընդհակառակը, դա կարող է հետաձգել համապարփակ օրենսդրության առաջընթացը, որը բոլորին անհրաժեշտ է զոհերին, իրավապահ մարմիններին և առցանց հարթակներին», – ասել է նա։
Դեսպաններին շարունակելու հրավերի մասին նախկինում չի հաղորդվել։
Լրացնել իրավական բացը
Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է ժամանակավոր CSAM օրինագիծը որպես ժամանակավոր միջոց՝ ընկերություններին թույլ տալու սկանավորել, մինչ օրենսդիրները համաձայնության են եկել ավելի մշտական լուծման շուրջ։
Քանի որ վերջինիս շուրջ բանակցությունները կանգ են առել, օրենսդիրները աշխատում էին երկարաձգել առաջինը՝ առնվազն մինչև այս տարվա սկզբին ժամանակավոր միջոցի շուրջ վեճը հասավ գագաթնակետին: Խորհուրդը և խորհրդարանը չկարողացան համաձայնության գալ այն երկարաձգելու պայմանների շուրջ, ուստի օրենքը չեղյալ է հայտարարվել ապրիլի սկզբին, և ընկերությունները մնացել են առանց կամավոր սկանավորման իրավական հիմքի։
Տեխնոլոգիական ընկերությունները շարունակել են սկանավորել՝ չնայած իրավական անորոշությանը։
Մետսոլան անցյալ շաբաթ ԵՄ առաջնորդներին ուղղված իր ուղերձում հրապարակավ կոչ արեց քննարկել «ինչպես համաձայնության գալ այս գործի երկրորդ ընթերցման վերաբերյալ»։
Երկուշաբթի օրվա գրառման մեջ Կիպրոսը նշել էր, որ կա «անհրաժեշտություն» լրացնելու այդ իրավական բացը։ Այնտեղ ասվում էր, որ «հաշվի է առնում Եվրախորհրդարանի նախագահի քաղաքական ազդանշանը՝ խրախուսելու առաջարկի վրա աշխատանքը շարունակելը»։
Եթե մայրաքաղաքները որոշեն ընդունել իրենց դիրքորոշումը, օրենքը ավտոմատ կերպով չի ընդունվում. Խորհրդարանը պետք է կամ ընդունի այն, կամ վերսկսի բանակցությունները: «Հաստատ չէ, որ [Խորհրդարանը] կընդունի օրենսդրական ակտը երկրորդ ընթերցմամբ՝ համաձայն Խորհրդի առաջին ընթերցման դիրքորոշման», – գրել է Կիպրոսը իր գրառման մեջ։
Գրեգորովան մերժել է օրենսդիրների կողմից զիջումների գնալու առաջարկը: «Խորհրդարանի մանդատը հստակ է. Մեծամասնությունը դեմ է քվեարկել, ինչը նշանակում է, որ մենք մերժում ենք երկարաձգումը»։
ԵՄ ընթացակարգերի համաձայն, եթե մայրաքաղաքներն ու խորհրդարանը շարունակեն համաձայնության գալ, նրանք կարող են անցնել հաշտեցման կոչվող հազվագյուտ ընթացակարգի։
Օրենսդիրները հաջորդ երկուշաբթի կհանդիպեն քաղաքական բանակցությունների համար՝ CSAM-ի դեմ պայքարի մյուս մշտական օրինագծի շուրջ, չնայած այդ հանդիպմանը համաձայնության հասնելը քիչ հավանական է, անցյալ շաբաթ հայտարարել են գործընթացին ներգրավված խորհրդարանի երկու և մեկ ազգային պաշտոնյա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն լիբանանցի զինվորականներ է պատրաստելու
Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան կարող է հաղթել մրցավազքում
Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը