ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի անցմանը այն երթուղիներով, որոնք չեն համաձայնեցվել Իրանի իշխանությունների հետ։
Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի Միջազգային ծովային կազմակերպությունը հայտնել է, որ նավերն արդեն սկսել են տարանցել Հորմուզի նեղուցով՝ Պարսից ծոցում մնացած հազարավոր նավաստիների տարհանման ծրագրի շրջանակներում։
ԻՀՊԿ-ի հայտարարության համաձայն՝ «որոշակի մարմիններ» հայտարարել են Հորմուզի նեղուցով նավերի համար նոր երթուղու մասին՝ «առանց Թեհրանի հետ նախնական ծանուցման» կամ համակարգման։ ԻՀՊԿ հրամանատարությունը նոր երթուղին անընդունելի է անվանել։
«Հորմուզի նեղուցով միակ թույլատրված երթուղիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից սահմանվածներն են», – ասվում է ԻՀՊԿ-ի հայտարարության մեջ։
Կորպուսն ընդգծել է, որ թույլատրված երթուղիներից դուրս նավերի ցանկացած անցում արգելվում է, և միջոցներ կձեռնարկվեն այդ կանոնները խախտող ցանկացած նավի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հայտնել էր, որ այդ պահին Հորմուզի նեղուցով անցել է մոտ 72 նավ, որոնք տեղափոխել են մոտ 20 միլիոն բարել նավթ։
Հունիսի 18-ի գիշերը Իրանը և ԱՄՆ-ն հեռակա կարգով ստորագրել էին հուշագիր, որի նպատակն է դադարեցնել փետրվարի 28-ին սկսված ռազմական հակամարտությունը։ Հուշագրում նաև սահմանվում են ժամկետներ ԱՄՆ-ի համար՝ վերացնելու ծովային շրջափակումը, իսկ Իրանի համար՝ վերականգնելու Հորմուզի նեղուցում նավարկությունը։
Բացի այդ, Իրանը պարտավորվում է չձեռք բերել միջուկային զենք, և Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը պետք է լուծվի առանձին համաձայնագրով։ Կողմերը այս հարցի շուրջ բանակցություններ կվարեն 60 օրվա ընթացքում։ Թեհրանի համար արդյունքը ենթադրաբար կլինի Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիան պլանավորում է վաճառել կալանված «Smyrtos» տանկերից մոտ 100,000 տոննա նավթ․ «The Telegraph»
Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը
Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար