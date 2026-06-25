25/06/2026

EU – Armenia

ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի անցմանը այն երթուղիներով, որոնք չեն համաձայնեցվել Իրանի իշխանությունների հետ։

Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի Միջազգային ծովային կազմակերպությունը հայտնել է, որ նավերն արդեն սկսել են տարանցել Հորմուզի նեղուցով՝ Պարսից ծոցում մնացած հազարավոր նավաստիների տարհանման ծրագրի շրջանակներում։

ԻՀՊԿ-ի հայտարարության համաձայն՝ «որոշակի մարմիններ» հայտարարել են Հորմուզի նեղուցով նավերի համար նոր երթուղու մասին՝ «առանց Թեհրանի հետ նախնական ծանուցման» կամ համակարգման։ ԻՀՊԿ հրամանատարությունը նոր երթուղին անընդունելի է անվանել։

«Հորմուզի նեղուցով միակ թույլատրված երթուղիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից սահմանվածներն են», – ասվում է ԻՀՊԿ-ի հայտարարության մեջ։

Կորպուսն ընդգծել է, որ թույլատրված երթուղիներից դուրս նավերի ցանկացած անցում արգելվում է, և միջոցներ կձեռնարկվեն այդ կանոնները խախտող ցանկացած նավի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հայտնել էր, որ այդ պահին Հորմուզի նեղուցով անցել է մոտ 72 նավ, որոնք տեղափոխել են մոտ 20 միլիոն բարել նավթ։

Հունիսի 18-ի գիշերը Իրանը և ԱՄՆ-ն հեռակա կարգով ստորագրել էին հուշագիր, որի նպատակն է դադարեցնել փետրվարի 28-ին սկսված ռազմական հակամարտությունը։ Հուշագրում նաև սահմանվում են ժամկետներ ԱՄՆ-ի համար՝ վերացնելու ծովային շրջափակումը, իսկ Իրանի համար՝ վերականգնելու Հորմուզի նեղուցում նավարկությունը։

Բացի այդ, Իրանը պարտավորվում է չձեռք բերել միջուկային զենք, և Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը պետք է լուծվի առանձին համաձայնագրով։ Կողմերը այս հարցի շուրջ բանակցություններ կվարեն 60 օրվա ընթացքում։ Թեհրանի համար արդյունքը ենթադրաբար կլինի Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիան պլանավորում է վաճառել կալանված «Smyrtos» տանկերից մոտ 100,000 տոննա նավթ․ «The Telegraph»

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com