Երեխաներին մի քանի տարի փակի տակ են պահել տան մեկ սենյակում

ԱՄՆ Օհայո նահանգում ընտանիքի չորս անդամները ձերբակակալվել են՝ տան սենյակներից մեկում 16 երեխաների մի քանի տարի շարունակ հակասանիտարական պայմաններում բռնի պահելու համար։
Այս մասին հայտնում է The Guardian պարբերականը։ Երեխաները դուրս են բերվել գյուղական հին տան տարածքից։ Երեխաները 1,5-18 տարեկանի սահմանում են գտնվում։
Նրանք օրվա մեծ մասն անցկացրել են փակի տակ՝ մեկ սենյակում, որտեղ ամենուր մարդու կենսագործունեության հետեւանքով առաջացած թափոններ են եղել։
Երեխաներին հայտնաբերել են այլ գործով ընթացող հետաքննության արդյունքում՝ Համդեն գյուղում, որը գտնվում է Օհայոյի աղքատ շրջաններից մեկում։ Երեխաներից յոթը տեղափոխվել են հիվանդանոց, երկուսը տեղավորվել են տրավմատոլոգիական կենտրոններում՝ տեղափոխվելով սանավիացիայի ուղղաթիռով։
Ձերբակալվածներին ներկայացվել է մեղադրանք անչափահասների կյանքի եւ առողջությանը սպառնալիքներ ստեղծելու մեջ։ Գործը սակայն մարդավաճառության հետ կապված չէ։
Բաց մի թողեք
Սևան-Մարտունի ճանապարհին բախվել են «ՎԱԶ 2106» և «Opel», վիրավnր կա․ Լուսանկար
ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից
Արևիկ գյուղի բնակելի տնակներից մեկում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն. Լուսանկար