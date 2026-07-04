04/07/2026

EU – Armenia

Երեխաներին մի քանի տարի փակի տակ են պահել տան մեկ սենյակում

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

ԱՄՆ Օհայո նահանգում ընտանիքի չորս անդամները ձերբակակալվել են՝ տան սենյակներից մեկում 16 երեխաների մի քանի տարի շարունակ հակասանիտարական պայմաններում բռնի պահելու համար։

Այս մասին հայտնում է The Guardian պարբերականը։ Երեխաները դուրս են բերվել գյուղական հին տան տարածքից։ Երեխաները 1,5-18 տարեկանի սահմանում են գտնվում։

Նրանք օրվա մեծ մասն անցկացրել են փակի տակ՝ մեկ սենյակում, որտեղ ամենուր մարդու կենսագործունեության հետեւանքով առաջացած թափոններ են եղել։

Երեխաներին հայտնաբերել են այլ գործով ընթացող հետաքննության արդյունքում՝ Համդեն գյուղում, որը գտնվում է Օհայոյի աղքատ շրջաններից մեկում։ Երեխաներից յոթը տեղափոխվել են հիվանդանոց, երկուսը տեղավորվել են տրավմատոլոգիական կենտրոններում՝ տեղափոխվելով սանավիացիայի ուղղաթիռով։

Ձերբակալվածներին ներկայացվել է մեղադրանք անչափահասների կյանքի եւ առողջությանը սպառնալիքներ ստեղծելու մեջ։ Գործը սակայն մարդավաճառության հետ կապված չէ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սևան-Մարտունի ճանապարհին բախվել են «ՎԱԶ 2106» և «Opel», վիրավnր կա․ Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևիկ գյուղի բնակելի տնակներից մեկում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com