Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

Իտալիայի վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ:
ԵՄ-ում պաշտպանական ծախսերի ամենացածր մակարդակներից մեկի, SAFE վարկերի պաշտոնապես դադարեցման և կարևորագույն սպառազինության պայմանագրերի վտանգի տակ գտնվելու պայմաններում, Մելոնիի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Անկարա կատարած այցը կարող է վերածվել բարդ այցի։
Շաբաթներ տևած լարվածությունից և ներքին տարաձայնությունների աճից հետո, Իտալիայի SAFE վարկերից օգտվելու ծրագիրը, կարծես, փաստացի հետաձգվել է։ Իտալիայի կառավարությունը հինգշաբթի օրը պարզաբանել է, որ Հռոմը մոտ ապագայում չի ակտիվացնի SAFE ծրագիրը, փոխարենը ցանկացած որոշում կապելով պաշտպանության և էներգետիկայի վարկերի ավելի լայնածավալ ավելացման վերաբերյալ խորհրդարանական քվեարկության հետ, որը կարող է տևել մի քանի ամիս։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար այս հարցն ավելի ու ավելի է փոխկապակցվում Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ իր դիվանագիտական դիրքորոշման հետ։
La Repubblica-ի տվյալներով՝ SAFE ծրագրի շուրջ անորոշությունը նաև ռիսկեր է ստեղծում Իտալիայի ՆԱՏՕ-ի պարտավորությունների համար, մասնավորապես՝ դաշինքի կողմից երկու ծանր բրիգադների հարցումը, որոնք պահանջում են ավելի քան 200 հիմնական մարտական տանկ և 800 թրթուրավոր մարտական մեքենա։
«Պանտերա» տանկերի և «Լեյնմետալ» համատեղ ձեռնարկության կողմից մշակված «Ռայնմետալ» հետևակի մարտական մեքենաների վրա կենտրոնացած ծրագիրը նախատեսված էր հունիսի սկզբին առաջ շարժվել, սակայն այժմ, ԵՄ ֆինանսավորման բացակայության դեպքում, հավանաբար, զգալի ուշացումներ կունենա։
Միևնույն ժամանակ, Մելոնիի աշխատակազմի շրջանում ԱՄՆ նախագահի կողմից Անկարայում հնարավոր անհաջողությունների հաղթահարման ռազմավարությունը տեղափոխվել է վնասի վերահսկման ռեժիմ։
ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում անցյալ ամիս Փիթ Հեգսեթի ելույթը դառը համ թողեց դաշնակիցների շրջանում, և եթե Թրամփը օգտագործի Անկարայում անցկացված հանրային նիստը դաշնակիցներին քննադատելու համար, «Հռոմը պատրաստ է հստակեցնել իր դիրքորոշումը», – Euractiv-ին ասել է դիվանագիտական աղբյուրը։
Կառավարական աղբյուրները հաստատում են, որ Թրամփի և Մելոնիի միջև երկկողմ հանդիպում չի նախատեսվում։
Եթե Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները բարդանան, Անկարայի հետ հարաբերությունները ավելի դրական հիմքերի վրա են։ Ուրբաթ օրը Մելոնին հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, որի ընթացքում երկու առաջնորդներն էլ քննարկել են Լիբիայում տեղի ունեցող զարգացումները և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության ամրապնդումը։
Այս համատեքստում, իտալական «Լեոնարդո» պաշտպանական խումբը, ինչպես սպասվում է, աչքի կընկնի ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումում, որտեղ, ըստ լուրերի, գործադիր տնօրեն Լորենցո Մարիանին կներկայացնի թուրք գործընկերների հետ նոր համաձայնագրեր: Սա կհիմնվի ապրիլին հայտարարված «Բայքար» համագործակցության վրա և կնշանակի Հռոմի և Անկարայի միջև արդյունաբերական համագործակցության շարունակական ընդլայնում:
Բաց մի թողեք
Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են
Մեծ Բրիտանիայի դատավորը բանտարկեց երկու ռումինացի տղամարդու Լոնդոնում իրանցի հեռուստահաղորդավարի դանակահարության համար
Ռուսաստանը որոշել է ավիակերոսին գնել «ոչ բարեկամական» երկրից