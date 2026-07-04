Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար

«Գնդակը անդամ պետությունների դաշտում է», – ասաց նա:
ԿՈՐԿ, Իռլանդիա – Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ուրբաթ օրը պաշտպանեց Բրյուսելի արձագանքը Գազայի պատերազմին, ենթադրելով, որ հետագա գործողությունները կասեցվում են ոչ թե ԵՄ գործադիր իշխանության, այլ ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից։
Խորհրդում Իռլանդիայի վեցամսյա նախագահության մեկնարկին Իռլանդիայի վարչապետ Միխաել Մարտինի հետ Քորքում ելույթ ունենալով՝ ֆոն դեր Լեյենը բախվեց հարցերի, թե ինչու Հանձնաժողովը չի արձագանքել Իսրայելի անօրինական բնակավայրերի հետ առևտուրը կանխելու համար միջոցներ ձեռնարկելու կոչերին՝ Գազայում և Արևմտյան ափին Իսրայելի վարքագծի նկատմամբ աճող քննադատության ֆոնին։
«Գնդակը անդամ պետությունների դաշտում է», – ասաց նա՝ ելույթ ունենալով Գազայի պատերազմի վերաբերյալ դաշինքի ամենաակտիվ երկրներից մեկի անունից։
Նա նշեց, որ Հանձնաժողովը տասը ամիս առաջ առաջարկել էր կասեցնել ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում առևտրային արտոնությունները, սակայն չի ստացել Խորհրդի ազգային կառավարությունների հավանությունը։
Այժմ ակնկալվում է, որ հանձնաժողովը կներկայացնի տարբերակների փաստաթուղթ, որը կներկայացնի Իսրայելի անօրինական բնակավայրերից ներմուծումն արգելելու իրավական ուղիները՝ այս ամսվա վերջին ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ։
«Այսպիսով, տեսնում եք, որ ակտիվություն կա և շատ ակտիվություն է ընթանում», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։ «Սակայն Խորհրդում այս պահին որևէ առաջընթաց չկա լուծման կամ համաձայնագրի շուրջ, թե ինչպես շարունակել»։
Ըստ ԵՄ դիվանագետների, փաստաթուղթը հետևում է 11 անդամ պետությունների կողմից Հանձնաժողովին ուղղված հնարավոր առևտրային միջոցառումները քննարկելու կոչին։ Դիվանագետները նշում են, որ մոտ 20 անդամ պետություններից բաղկացած ավելի լայն խումբ բաց է առաջարկները քննարկելու համար՝ կախված դրանց իրավական հիմքից, բայց դեռևս որակյալ մեծամասնություն չկա առաջ շարժվելու համար։
Հանձնաժողովը քննադատության է արժանացել մարդու իրավունքների պաշտպան խմբերի և ձախակողմյան քաղաքական գործիչների կողմից, որոնք մեղադրում են նրան Իսրայելին դիմակայելու դժկամության մեջ, քանի որ Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի շուրջ միջազգային ճնշումը մեծանում է։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև դատապարտել է Իսրայելի կողմից օկուպացված Արևմտյան ափին բնակավայրերի ընդլայնումը՝ այն անվանելով «բացարձակապես անընդունելի» և բնակավայրերի բռնությունը որակել որպես «զզվելի», նշելով, որ երկուսն էլ խաթարում են երկու պետությունների լուծման հեռանկարները։
Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին չորեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է, որ ԵՄ անդամ պետությունները պետք է քվեարկեն «հնարավորինս շուտ», երբ հանձնաժողովը ներկայացնի իր սպասվող տարբերակների փաստաթուղթը ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների այս ամսվա հանդիպումից առաջ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը
Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը բացառում է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները
Ֆոն դեր Լեյենը խոստովանում է ԵՄ օդանավակայանների սահմանային նոր ստուգումների հետ կապված «տեխնիկական խնդիրների մասին»