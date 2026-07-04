ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ

Լեհաստանի Նովա Դեբայում փորձարկվում է ամերիկյան Merops անօդաչու թռչող սարքերի համակարգը, որը տեղակայվել է Լեհաստանի և Ռումինիայի կողմից ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը պաշտպանելու համար։
Ռամշտեյնում ՆԱՏՕ-ի AIRCOM-ի արդյունաբերության օրվա ժամանակ Euronews-ը բացառիկ մուտք ուներ՝ ռազմական ղեկավարների և պաշտպանական ընկերությունների հետ զրուցելով անօդաչու թռչող սարքերին հակազդելու ավելի էժան, արագ և ավելի արդյունավետ եղանակներ մշակելու մրցավազքի մասին։
Ավելի արդյունավետ լուծում գտնելու և համագործակցությունը ամրապնդելու համար ՆԱՏՕ-ն դիմում է արդյունաբերությանը՝ անօդաչու համակարգերին հակազդելու ուղիներ գտնելու համար։ Այս շաբաթվա սկզբին Գերմանիայի Ռամշտեյնի ավիաբազայում տեղի ունեցավ AIRCOM-ի երկրորդ արդյունաբերության օրը, որը միավորեց եվրոպական զենք արտադրողների և զինվորականների ներկայացուցիչներին։
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարքի բախումը տան, Լիտվայի օդային տարածքը խախտող մեկ այլ անօդաչու թռչող սարքի և Մյունխենի օդանավակայանի կողմից գործողությունների մի քանի ժամով դադարեցման կասկածելի դեպքից հետո. անօդաչու համակարգերը և դրանց հակազդելու եղանակները դարձել են ՆԱՏՕ-ի համար ավելի ու ավելի սուր սպառնալիք։
Եթե հայտնաբերվի անօդաչու թռչող սարքի կողմից ՆԱՏՕ-ի օդային տարածքը խախտելու դեպք, ակտիվանում է «Արևելյան պահակ» անվամբ հայտնի գործողությունը, որը ենթադրում է մի քանի կործանիչների տեղակայում՝ անօդաչու թռչող սարքին հետևելու կամ անհրաժեշտության դեպքում այն չեզոքացնելու համար: Սակայն սա համարվում է թանկարժեք միջամտություն. անօդաչու թռչող սարքերը համեմատաբար էժան են, որոշները արտադրվում են 100,000 եվրոյից պակաս գնով: ՆԱՏՕ-ի մեկ կործանիչի թռիչքը անօդաչու թռչող սարքի դեմ կարող է արժենալ ժամում տասնյակ հազարավոր եվրո, մինչդեռ երկու ինքնաթիռով տիպիկ որսացող սարքը արժենում է ավելի քան 85,000 եվրո, նախքան որևէ հրթիռ արձակելը։
Իր բացման խոսքում Դաշնակիցների օդային հրամանատարության փոխհրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Գիլյոմ Թոմասը շեշտեց, որ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով պատերազմը ՆԱՏՕ-ն բախվում է «համատեղ մարտահրավերների»՝ նշելով այն զանգվածը, որը Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմում: Նրա համար լուծումը երեք հիմնական կորերից առաջ մնալն է՝ ծախս, արտադրություն և նորարարություն: Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է արդյունաբերության և զինված ուժերի միջև սերտ համագործակցություն։
Ուկրաինայի հետ համագործակցությունը «պահանջ» է
Ըստ Եվրոպական արտաքին հարաբերությունների խորհրդի ավագ քաղաքականության փորձագետ, միջոցառման հիմնական զեկուցողներից մեկի՝ դոկտոր Ուլրիկե Ֆրանկեի, անօդաչու թռչող սարքերը «մարդկային զանգված են բերել մարտադաշտ», ինչը ստիպում է դաշինքին կենտրոնանալ զանգվածի և արժեքի վրա, չօգտագործելով թանկարժեք սարքավորումներ էժան անօդաչու թռչող սարքերը ոչնչացնելու համար և համագործակցել ուկրաինացիների հետ: Վերջինս նա անվանել է «պահանջ» անօդաչու թռչող սարքերի սպառնալիքներին հակազդելու գործում:
Նա բացատրել է, որ ընդհատվող ռադարային հետևումը խոչընդոտել է լիովին ինքնավար խափանող անօդաչու թռչող սարքերի զարգացմանը, քանի որ առկա ռադարային համակարգերը հաճախ մի քանի վայրկյանով կորցնում են փոքր անօդաչու թռչող սարքերի հետքը:
«Միակ բանը, որը մեզ [Ուկրաինայում] իսկապես խանգարեց այն լիովին ինքնավար դարձնելուն, այն էր, որ Ուկրաինայում մեր կողմից հիմնականում օգտագործվող ռադարները նախատեսված չէին այս տեսակի անօդաչու թռչող սարքերը հայտնաբերելու համար։ Դրանք եղանակային ռադարներ են, ռեակտիվ ռադարներ, ըստ էության՝ ցանկացած տեսակի ռադար, բացառությամբ այս անօդաչու թռչող սարքերի համար նախատեսվածների։
Դա նշանակում է, որ թիրախը երբեմն անհետանում է ռադարի պատկերից։ Եթե անօդաչու թռչող սարքը դեռևս չի կարողանում տեսնել թիրախը, և ռադարը տասը վայրկյանով կորցնում է դրա հետքը, ապա այդ ընթացքում այն պետք է կառավարվի ձեռքով։ Սա ամենամեծ բացթողումն է՝ այս տեսակի թիրախների հուսալի հայտնաբերումը։ Գուցե Եվրոպան ունի այդ հնարավորությունը, գուցե ԱՄՆ-ն ունի, չգիտեմ», – ասաց նա Euronews-ին։
Խարտիայի բրիգադի ուկրաինացի զինծառայողը խափանող անօդաչու թռչող սարք է արձակում Խարկովի մարզում, Ուկրաինա, ուրբաթ, 2026 թվականի հունիսի 26։
Խարտիայի բրիգադի ուկրաինացի զինծառայողը խափանող անօդաչու թռչող սարք է արձակում Խարկովի մարզում, Ուկրաինա, ուրբաթ, 2026 թվականի հունիսի 26։ AP Photo/Andrii Marienko
Ռազմական կարիքների կապը արդյունաբերական նորարարությունների հետ
Այս տարվա արդյունաբերության օրվա նպատակը «ընդհանուր առմամբ տեխնոլոգիաների նորարարությունն է», – Euronews-ին ասել է միջոցառման նախագծի ղեկավար, փոխգնդապետ Ստեֆեն Բոթը։ Նա ընդգծել է, որ այս արդյունաբերության օրերի ընթացքում զինվորականների դերը «մնում է անփոփոխ»։
«Ո՛չ մենք՝ որպես զինվորականներ, ո՛չ էլ ՆԱՏՕ-ն, չենք մտնում պաշտպանական ընկերությունների հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ։ Այնուամենայնիվ, ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի վրա ներկայիս ուշադրության հիմնական շարժիչ ուժերից մեկն այն է, որ զինվորականները բացահայտել են կոնկրետ գործառնական պահանջներ։ Այս գործողությունները արդյունավետ իրականացնելու համար պարզ է դարձել, որ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի ոլորտում տեխնոլոգիաները չափազանց արագ են զարգանում։ Այս նորարարության մեծ մասը խթանում են ստարտափները, ինչպես նաև արդեն իսկ հաստատված պաշտպանական ընկերությունները։ Միևնույն ժամանակ, ռազմական պահանջները, մասնավորապես՝ Ուկրաինայում պատերազմի լույսի ներքո, արագ են զարգանում։ Այդ պահանջները կարող են լիովին չփոխվել, բայց դրանք շատ ավելի արագ են հարմարվում, քան դրանց բավարարման համար նախատեսված գնման և ձեռքբերման գործընթացները», – բացատրեց նա։
Արագ զարգացող անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաների վրա այդ ուշադրության կենտրոնացումը արտացոլելով՝ միջոցառմանը ցուցադրեցին իրենց նորագույն համակարգերը մոտ 35 ընկերություններ, այդ թվում՝ Matra BAe Dynamics Alenia (MBDA), Alta Ares, Hensoldt և Aselsan ընկերությունները, մի քանիսը նշելու համար։ Համակարգերը և հակազդեցության միջոցները տատանվում էին ռադարներից մինչև խափանող անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, ինչպիսին է MBDA-ի մասնագիտացված անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի հրթիռը։ Ներկայացուցիչը Euronews-ին ասել է, որ հրթիռը մշակվել է զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին հակազդելու համար, «ինչպիսիք մենք տեսել ենք Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում, որոնք սովորաբար ներառում են Shahed կամ Geran անօդաչու թռչող սարքեր, ծախսարդյունավետ և արդյունավետ եղանակով»։
Հրթիռը ինտեգրվում է Rheinmetall-ի Skyranger 30 հակաօդային պաշտպանության համակարգին, որոնցից առաջինը նախատեսված է Լիտվայում Գերմանիայի բրիգադի համար, իսկ մատակարարումները սպասվում են 2027-2028 թվականների միջև։ Յուրաքանչյուր Skyranger 30 կրում է ինը հրթիռ, ինչը թույլ է տալիս վեց մեքենայից բաղկացած մարտկոցին տեղակայել 54 կրակելու պատրաստ հակահրթիռային արկեր։ Փոքր 1-ին դասի անօդաչու թռչող սարքերը, ինչպիսիք են քվադրոկոպտերները, խոցվում են համակարգի 30 մմ թնդանոթով, մինչդեռ «Defend Air-հրթիռը նախատեսված է ավելի մեծ սպառնալիքների, այդ թվում՝ Shahed տիպի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ, ասաց ընկերության ներկայացուցիչը։
Ուկրաինա Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից դասեր քաղեք
Ցուցահանդեսի վրանով անցնելիս մեկ բան արագորեն աչքի ընկավ՝ ուկրաինական ընկերությունների բացակայությունը։ Euronews-ին հայտնել են, որ միջոցառումը նախատեսված էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ընկերությունների համար։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինան մշտապես արդիական թեմա էր թե՛ դաշինքի, թե՛ ընկերությունների համար, որոնցից շատերը շեշտում էին Ուկրաինայի հետ համագործակցությունը։
Թուրքիայի պաշտպանական հսկա Aselsan-ը Euronews-ին ասել է, որ Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից քաղված հիմնական դասը հուսալիությունն է։ «Համակարգը պետք է հուսալի լինի։ Երբ թիրախը մոտենում է ձեզ, դուք ունեք ընդամենը մի քանի վայրկյան՝ որոշելու և գործելու համար»։ «Համակարգը պետք է օգտագործի արհեստական բանականություն՝ որոշումների կայացման ժամանակը կրճատելու համար», – ասաց նա։
Ֆրանսիական Alta Ares պաշտպանական ընկերության ներկայացուցիչը, որը մշակում է արհեստական բանականությամբ աշխատող ծրագրային ապահովում և համակարգեր հետախուզության, հսկողության և հետախուզության (ISR) և անօդաչու թռչող սարքերի (UAS) դեմ գործողությունների համար, Euronews-ին ասել է, որ իրենք «իրականում Ուկրաինան չեն դիտարկում որպես լաբորատորիա»։ Ֆրանսիական ընկերությունը ՆԱՏՕ-ի օդային հաղորդակցության արդյունաբերական օրը ներկայացրել է երկու տարբեր տեսակի խափանող սարքեր՝ x-block-ը, որը նախատեսված է կարճ և միջին հեռավորության խափանման համար, այսինքն՝ առավելագույնը 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, և մեկը՝ ավելի մեծ հեռավորության համար, որը կարող է հասնել մինչև 40 կիլոմետր մեկնարկի վայրից։
«Մեր երկու համահիմնադիրները պատերազմի սկզբում Ուկրաինայում էին։ Եվ նրանք սերտորեն համագործակցել են ուկրաինական ստորաբաժանումների հետ՝ կարիքները հասկանալու, մարտադաշտի զարգացման հստակ պատկերացում կազմելու համար։ «Նրանք ցանկանում էին նրանց տրամադրել իրենց կարիքներին հարմարեցված լուծումներ, ուստի աշխատեցին արհեստական բանականության լուծումների վրա՝ դրանք անօդաչու թռչող սարքերի վրա ինտեգրելու համար», – բացատրեց ներկայացուցիչը։
30-ից ավելի մրցակիցների արտադրանքը ցուցադրելու դեպքում մրցակցությունը երբեք հեռու չէ։ «Եթե դուք ընդունեք ուկրաինական մտածելակերպը, մենք միայն գործընկերներ ենք, քանի որ մեզ հնարավոր է նման լուծումներ անհրաժեշտ լինեն Եվրոպայում», – ասաց նա Euronews-ին։ «Առաջարկը բավարար չէ։ Պահանջարկը չափազանց մեծ կլինի», – հավելեց նա՝ նշելով, որ Alta Ares-ը վերջերս փոխըմբռնման հուշագիր է ստորագրել գերմանական անօդաչու թռչող սարքեր արտադրող Quantum Systems ընկերության հետ։
Ավագ լեյտենանտ Ալեքսանդր Վորոբյովը համաձայնեց՝ ասելով, որ «լավ է, որ նրանք այնտեղ են», քանի որ առանց դրա ժամանակակից մարտադաշտի մասին գիտելիքների պակաս կա։ Վորոբյովը հավելեց, որ չի կարող ասել, թե արդյոք այս ջանքերը բավարար են, բայց այն մտածելակերպը, որ եվրոպական ընկերությունները գնում են Ուկրաինա և ներկա են մարտադաշտում, լավ է, թեև մի փոքր ուշացած։
Բաց մի թողեք
ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում
Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համա
ՄԹ-ն նյարդայնացնում է ԵՄ-ին՝ խնդրելով մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին