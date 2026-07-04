Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

Լրատվամիջոցները անհետանում են, պատմական ձախակողմյան թերթը տատանվում է եզրին, և լրատվամիջոցների միջամտության շուրջ նոր վեճ է բռնկվում
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի լրատվամիջոցների և մամուլի դաշտը ապրում է իր ամենաանհանգիստ և անհանգիստ ցնցումները վերջին տասնամյակում։
Վիկտոր Օրբանի և նրա «Ֆիդես» կուսակցության ապրիլին պարտությունից հետո, նրա վարչակազմի օրոք 2010 թվականից ի վեր կառուցված խիստ կենտրոնացված լրատվամիջոցների կայսրությունը՝ Mediaworks կոնգլոմերատը, սկսել է փլուզվել, քանի որ պետական ֆինանսավորմամբ շահութաբեր կառավարական պայմանագրերը սպառվում են։
Միաժամանակ, պատմական տեղաշարժը հանգեցրել է դարավոր ընդդիմադիր լրատվամիջոցների փլուզմանը, մինչդեռ նոր Տիսայի կառավարությունը ագրեսիվ կերպով հավաքագրում է հայտնի առևտրային լրագրողների՝ իր նոր պետական ապարատը համալրելու համար։
Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարի ռազմավարության հիմնական հենասյունը եղել է լրատվամիջոցների մասնագետների հավաքագրումը, այդ թվում՝ մի քանի հայտնի լրագրողների և RTL առևտրային հեռարձակող ընկերության խոսնակների։
Առավել նշանակալից է RTL-ի նախկին լրագրող Ժոլտ Տարկանյին, որը եղել է Tisza-ի քարոզարշավի մամուլի պատասխանատուն, ընտրվել է խորհրդարանի անդամ և նշանակվել խորհրդարանական պետական քարտուղար։
Ավելի նշանակալի փոփոխություն է տեղի ունեցել այն բանում, որ Բալինտ Ռաֆը՝ վետերան քաղաքական ռազմավար և անկախ, ձախակողմյան YouTube ալիք Partizán-ի բարձր ժողովրդականություն վայելող «Veto» հաղորդման հաղորդավարը, նշանակվել է վարչապետի գրասենյակի ղեկավար, որը նոր կաբինետի ամենահզոր նախարարական պաշտոններից մեկն է։
Մեդիա հետևանքներ
Մինչ Tisza-ն կառուցում է իր թիմը, Fidesz-ի հետ կապված մեդիա մոդելը ավերակների մեջ է։
Օրբանի օրոք հարյուրավոր աջակողմյան և պահպանողական լրատվամիջոցներ միավորվել են Mediaworks կոնգլոմերատի ներքո, որոնք գրեթե ամբողջությամբ ֆինանսավորվում էին հանրային գովազդով։ Fidesz-ի իշխանությունից դուրս գալուց հետո այդ միջոցները այժմ գոլորշիացել են, ինչը հանգեցրել է զանգվածային, բազմահազար մարդկանց կրճատումների։
Bors տաբլոիդի տպագիր հրատարակությունը դադարեցրել է հրատարակվելը, իսկ Ripost.hu հայտնի պորտալի և Metropol.hu անվճար օրաթերթի գործունեությունը լիովին փակվել է։
Մի շարք տարածաշրջանային օրաթերթեր դադարեցրել են տպագիր հրատարակչությունը, մինչդեռ առցանց հսկա Origo-ն աշխատանքից ազատել է 30 աշխատակցի, իսկ կոշտ աջակողմյան Pesti Srácok պորտալի ամբողջ անձնակազմը ազատվել է աշխատանքից։
Խոշոր կրճատումներ են տեղի ունեցել նաև խոշոր գործարար օրաթերթ Világgazdaság-ում, իսկ պահպանողական առաջատար Magyar Nemzet օրաթերթը ստիպված է եղել կրճատվել շաբաթական ձևաչափով։
Անցման կողմնակի վնասը հարվածել է նաև ձախակողմյան մամուլին
153 տարվա անխափան հրատարակությունից հետո, 1877 թվականից ի վեր հրատարակվող պատմական ձախակողմյան Népszava թերթի տպագիր հրատարակությունը դադարեցվել է անմիջապես։
Տպագրության և տարածման պայմանագիրը կրող Mediaworks-ը չեղարկել է պայմանագիրը, երբ Népszava-ն կուտակել է ընկերությանը 342 միլիոն ֆորինտի (963,000 եվրո) ահռելի պարտք։
Ֆինանսական գոյատևման համար պայքարող խմբագրական թիմը նշել է, որ թերթը գոյատևել է համաշխարհային պատերազմների, հեղափոխությունների, գրաքննության և քաղաքական ռեժիմների միջով։
«Մանդիների» համար պայքարը
Միևնույն ժամանակ, բարձր մակարդակի պայքար է ընթանում «Մանդիների» շուրջ, որը 1999 թվականից գործող պահպանողական պորտալ է, որը 2025 թվականին ձեռք է բերվել «Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիայի» (MCC) կողմից, որը ազդեցիկ պետական ֆինանսավորմամբ զբաղվող վերլուծական կենտրոն է։
Վերջերս տեղի ունեցած բուռն խորհրդարանական քննարկման ժամանակ մադյարը ծաղրել է MCC-ի նախկին խորհրդի նախագահ Բալաշ Օրբանին՝ պետության կողմից հիմնադրամի և դրա մեդիա ակտիվների, որոնց թվում է նաև Հունգարիայի ամենամեծ գրքավաճառ Libri-ն, մոտալուտ ձեռքբերման վերաբերյալ։
Քայլը հաջորդել է տեխնոլոգիական ձեռնարկատեր Գաբոր Հոլլոյի՝ Հունգարիայի ամենամեծ լրատվական ագրեգատորի՝ Hírkereső-ի սեփականատիրոջ բացահայտումներին։ Հոլլոն վերջերս խոստովանել է, որ 2022 թվականից ի վեր հարթակը իր վարկանիշային ալգորիթմում աջակողմյան լրատվամիջոցների վարկանիշը համակարգված կերպով իջեցրել է շաբաթական 0.5%-ով՝ կշիռ հաղորդելով «Ֆիդեսի» վաղեմի պնդումներին անհասկանալի երթևեկության կորստի մասին։
Լրատվական խմբագրության վրա պետության ուղղակի վերահսկողության հեռանկարը բուռն քննադատության է արժանացել։ Խորհրդարանական քվեարկությունից մի քանի օր անց Հունգարիայի լրագրողների ասոցիացիայի (ՀԼԱ) նախկին խորհրդի նախագահ Բալաշ Օրբանը հրաժարական տվեց՝ ասելով, որ «նույնիսկ կոմունիզմի օրոք» քաղաքական գործիչները բացահայտորեն նման հավակնություններ չէին հետապնդում։
Հունգարիայի լրագրողների ասոցիացիայի (ՄԼԱԱԱ) նախագահը նաև զգուշացրեց, որ «շատ ցավալի» կլինի, եթե կառավարությունը թելադրի հրատարակության բովանդակությունը։
Այս քաղաքական վեճի մեջ «Մանդիները» աշխատանքից ազատեց 60 աշխատակցի, այդ թվում՝ լրագրողների, լրատվական խմբագիրների և տեսանկարահանողների։
«Մանդիների» հրապարակային սյունակում «Մանդիների» գրող Մատյաս Կոհանը հաստատեց, որ մնացել է ընդամենը 48 աշխատակից՝ հայտարարելով, որ նրանք կշարունակեն իրենց աշխատանքը «մինչև Պետեր Մագյարը զբաղեցնի մեզ»՝ գոյատևման համար հույսը դնելով մասնավոր «ազգային կապիտալի» վրա։
Բաց մի թողեք
Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը
Մեծ Բրիտանիայի դատավորը բանտարկեց երկու ռումինացի տղամարդու Լոնդոնում իրանցի հեռուստահաղորդավարի դանակահարության համար
Ռուսաստանը որոշել է ավիակերոսին գնել «ոչ բարեկամական» երկրից