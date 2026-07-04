Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը բացառում է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները

Բըրնհեմը նշել է, որ դեռևս աջակցում է Մեծ Բրիտանիայի մեծամասնության ընտրական համակարգի բարեփոխմանը, որը պատմականորեն օգուտ է բերել երկրի ավանդական երկու հիմնական կուսակցություններին։
Մեծ Բրիտանիայի հավանական հաջորդ վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը ուրբաթ օրը բացառել է ընդհանուր ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը, եթե հաջորդի Քիր Սթարմերին՝ խոստանալով հավատարիմ մնալ իշխող կուսակցության վերջին ծրագրին։
Բըրնհեմը, որը ներկայումս միակ թեկնածուն է Սթարմերին փոխարինելու համար, ով անցյալ ամիս հրաժարական տվեց Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի և վարչապետի պաշտոնից, պատրաստվում է այս ամսվա վերջին ստանձնել կենտրոնամետ կուսակցության և երկրի ղեկավարությունը։
Մասնակցելով Reddit սոցիալական ցանցում «Հարցրեք ինձ ամեն ինչ» նիստին՝ Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը պատասխանել է ընտրական բարեփոխումներից մինչև արտաքին քաղաքականություն տարբեր հարցերի։
Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ Բըրնհեմն ասել է, որ ինքը «100 տոկոսով» կտրամադրի երկրին նույն մակարդակի աջակցությունը, ինչ Սթարմերը, ով իր պահպանողական նախորդների նման Կիևի հավատարիմ դաշնակիցն է եղել։
Լեյբորիստական կուսակցության վետերան գործիչ Բերնհեմը նույնպես ենթադրել է, որ ցանկանում է շարունակել ԵՄ-ի հետ կապերի ամրապնդմանն ուղղված ջանքերը։
Հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են միայն 2029 թվականին, և Բերնհեմը պատասխանել է «ոչ» և պնդել, որ «կաշխատի 2024 թվականի մանիֆեստի վրա»։
Նա նկատի ուներ Լեյբորիստական կուսակցության 136 էջանոց օրակարգի ամփոփումը 2024 թվականի վերջին ընդհանուր ընտրություններում, երբ կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում։
Սթարմերի ներկայությամբ շապիկին, այն մանրամասն ներկայացնում էր քաղաքականության մի շարք առաջարկներ, որոնցից մի քանիսն արդեն իսկ ուժի մեջ են մտել։
Հիմնական պարտավորություններից մի քանիսը վերաբերում էին հարկաբյուջետային կանոններին, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցությունը խոստանում էր չբարձրացնել աշխատողների եկամտային հարկը, ազգային ապահովագրությունը կամ ԱԱՀ դրույքաչափերը։
Դա համարվում է Բըրնհեմի՝ հարկերի և ծախսերի ոլորտում խոշոր փոփոխություններ կատարելու կարողության սահմանափակում։
Այնուամենայնիվ, Սթարմերի հունիսի 22-ի հրաժարականի հայտարարությունից հետո իր առաջին մամուլի հարցազրույցում Լեյբորիստական կուսակցության վետերան գործիչը հինգշաբթի օրը LBC ռադիոյին ասել է, որ մանիֆեստը որոշակի ճկունություն է առաջարկում պահեստների հարկերը հնարավոր է բարձրացնելու համար։
Դա կարող է օգնել ֆինանսավորել գլխավոր փողոցների բիզնեսների, ինչպիսիք են պանդոկները, ավելի շատ աջակցություն, ասաց նա՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրելու։
Միևնույն ժամանակ, ուրբաթ օրվա Reddit-ի նիստում Բըրնհեմը նշել է, որ դեռևս աջակցում է Մեծ Բրիտանիայի մեծամասնության ընտրական համակարգի բարեփոխմանը, որը պատմականորեն օգուտ է բերել երկրի ավանդական երկու հիմնական կուսակցություններին։
Այնուամենայնիվ, քանի որ ընտրողների աջակցությունը գնալով մասնատվում է, և առնվազն հինգ կուսակցություններ սովորաբար երկնիշ թվով ձայներ են հավաքում ամբողջ երկրում, ավելի շատ են կոչեր արվում ավելի համամասնական համակարգի։
«Ես ընտրական բարեփոխումների ուժեղ կողմնակից եմ, մասամբ այն պատճառով, որ կարծում եմ, որ այն հնարավորություն կտա անցնել ավելի համագործակցային քաղաքականության, որը ավելի քիչ է կենտրոնացած միավորներ հավաքելու և ավելի շատ խնդիրների լուծման վրա», – ասաց Բըրնհեմը։
«Ես կփորձեմ համոզել իմ սեփական կուսակցությանը հաջորդ մանիֆեստում դրան նվիրված լինելու անհրաժեշտության մեջ»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար
Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը
Ֆոն դեր Լեյենը խոստովանում է ԵՄ օդանավակայանների սահմանային նոր ստուգումների հետ կապված «տեխնիկական խնդիրների մասին»