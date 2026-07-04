04/07/2026

EU – Armenia

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Բազմահազարանոց բողոքի ցույց է տեղի ունեցել Գերմանիայի Էրֆրութ քաղաքում։ Ցույցը նվիրված է եղել «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության ամենամյա համագումարին։

Մասնակիցները փակել են մի քանի հիմնական ճանապարհներ։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ոստիկանների հավաստմամբ՝ բողոքի գործողությանը մասնակցել է մոտ 15 հազար մարդ։

Նշենք, որ առաջիկայում Էրֆրութում ռեգիոնալ ընտրություններ են լինելու եւ հնարավոր է, որ առաջին անգամ «Այլընտրանք Գերմանիայի» համար կուսակցությունը իշխանության գա Գերմանիայի ֆեդերալ երկրամասերից մեկում։

Ցույցին մասնակցում են արհմիությունների ներկայացուցիչներ, քաղհասարակության ներկայացուցիչներ, ձախակողմյան քաղաքական ուժեր ներկայացնող պատվիրակություններ։

AfD-ի երկօրյա համագումարի ընթացքում Էրֆրութում անվտանգային միջոցառումները կուժեղացվեն։ Տեղափոխվել են հավելյալ ոստիկանական ուժեր՝ կարգուկանոնը պահպանելու համար։

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետախուզության ղեկավարին թույլ է տվել գաղտնազերծել ցանկացած ինֆորմացիա

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com