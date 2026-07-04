Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

Բազմահազարանոց բողոքի ցույց է տեղի ունեցել Գերմանիայի Էրֆրութ քաղաքում։ Ցույցը նվիրված է եղել «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության ամենամյա համագումարին։
Մասնակիցները փակել են մի քանի հիմնական ճանապարհներ։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ոստիկանների հավաստմամբ՝ բողոքի գործողությանը մասնակցել է մոտ 15 հազար մարդ։
Նշենք, որ առաջիկայում Էրֆրութում ռեգիոնալ ընտրություններ են լինելու եւ հնարավոր է, որ առաջին անգամ «Այլընտրանք Գերմանիայի» համար կուսակցությունը իշխանության գա Գերմանիայի ֆեդերալ երկրամասերից մեկում։
Ցույցին մասնակցում են արհմիությունների ներկայացուցիչներ, քաղհասարակության ներկայացուցիչներ, ձախակողմյան քաղաքական ուժեր ներկայացնող պատվիրակություններ։
AfD-ի երկօրյա համագումարի ընթացքում Էրֆրութում անվտանգային միջոցառումները կուժեղացվեն։ Տեղափոխվել են հավելյալ ոստիկանական ուժեր՝ կարգուկանոնը պահպանելու համար։
Բաց մի թողեք
Հետախուզության ղեկավարին թույլ է տվել գաղտնազերծել ցանկացած ինֆորմացիա
Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են
Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը