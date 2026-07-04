Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը

Բրյուսելի 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթը Մոսկվայի նկատմամբ բացահայտում է Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու նրա ռազմավարության ձախողումը:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, որը քննադատներին (և լրատվամիջոցների հաղորդումներին) անտեսել է և աննախադեպ յոթերորդ ժամկետով հաղթել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, մտնում է Բերլեյմոնի հիասթափեցնողորեն համեստ «VIP անկյունը»։ Հավաքված լրագրողների խումբը անմիջապես լռում է։
«Իր լայնածավալ ներխուժման սկսվելուց քսանութ տարի անց Ռուսաստանը ակնհայտորեն ձախողվել է Ուկրաինան նվաճելու հարցում», – ասում է ֆոն դեր Լեյենը, որի զարմանալիորեն աշխույժ ձայնը հերքում է այն փաստը, որ նա այժմ 92 տարեկան է։ «Ահա թե ինչու այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր 137-րդ պատժամիջոցների փաթեթը»։
Դադար։ Ոչ ոք չի խոսում։ Մեկ լրագրող հորանջում է
Միջոցառումները, շարունակում է ֆոն դեր Լեյենը, ներառում են Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» երկու ցուցակ՝ բացի արդեն պատժամիջոցների տակ գտնվող մոտ 4000 նավերից։
Դրանք ներառում են նաև Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից դեռևս Եվրոպայում արտադրվող մի քանի իրերի արտահանման արգելքներ (հիմնականում գերմանական շնապսի բաժակներ), ռուս վանդակային մարտիկների և արջերի մարզիչների համար ճանապարհորդության արգելք, ինչպես նաև ռուսական գարեջրի, բորշտի և պանրի տեսակների մեծ մասի ներմուծման սահմանափակումներ (բացառությամբ ռուսական մոցարելայի, որը, տարօրինակ կերպով, սիրում են ֆրանսիացիները):
«Մեր պատժամիջոցները շարունակում են ուժեղ և խորը ազդեցություն ունենալ», – ավելացնում է ֆոն դեր Լեյենը: «Դրանք թուլացնում են Ռուսաստանի ռազմական ջանքերի տնտեսական հիմքերը: Վաղ թե ուշ Ռուսաստանը ստիպված կլինի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, մասնավորապես մեր պատժամիջոցների ճնշման միջոցով»:
Նա հեռանում է: Ինչպես միշտ, հարցեր չեն թույլատրվում
Արգելքը ավելորդ է: 136 փաթեթից հետո ոչ մի լրագրող նույնիսկ չի անհանգստանում հարցնել:
Կասկածելի առաջարկ
Ցավոք, այս հիպոթետիկ սցենարը միայն մի փոքր պակաս անհեթեթ է, քան Եվրոպայի իրականը: Իրականում, եթե հեռացնեք ինը հարյուրամյա հանձնաժողովի նախագահին, այն տխուր կերպով նման է:
Անցյալ ամիս ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնապես առաջարկեց ԵՄ-ի վերջին պատժամիջոցների փաթեթը Ռուսաստանի նկատմամբ՝ դաշինքի 21-րդը (այո, քսանմեկերորդը)՝ 2022 թվականի փետրվարին Վլադիմիր Պուտինի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։
Փաթեթը մեծ մասամբ նույնական է դրան նախորդող քսանին։ Այն ներառում է մի քանի լրացուցիչ ստվերային նավատորմի ցուցակներ (այս անգամ՝ 30), ռուսական բանկերի (այս անգամ՝ 31) և երրորդ երկրների ընկերությունների (այս անգամ՝ 20) վրա գործարքների արգելքների մի փոքր քանակություն, ինչպես նաև արտահանման մի շարք լրացուցիչ սահմանափակումներ (հիմնականում մետաղներ)։
Փաթեթի իսկապես նորարարական միջոցառումները, ինչպես կանխատեսվում է, նաև ամենավիճահարույցն են։
Օրինակ՝ ռուսական ձկան ներմուծումը սահմանափակելու Բրյուսելի կոչը մտահոգություններ է առաջացրել Գերմանիայում և այլ խոշոր ներմուծողների մոտ՝ մատակարարման այլընտրանքային (էժան) աղբյուրներ գտնելու հնարավորության վերաբերյալ։
Ռուս զինվորների մուտքը ԵՄ արգելքի առաջարկը հանգեցրել է նրան, որ Ֆրանսիան և Իտալիան, որոնք դաշինքում ստանում են ռուսական վիզայի ամենաշատ դիմումները, առարկել են դրա իրավական և գործնական իրագործելիության դեմ։ Եվ Ռուսաստանի ուղղափառ եկեղեցու ղեկավար Պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկը խստորեն դատապարտվել է Բուլղարիայի կողմից, որը արևելյան ուղղափառ երկիր է, որի վարչապետը այս քայլը որակել է որպես «խաչակրաց արշավանքների դարաշրջան» վերադարձ։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ դիվանագետներն ու պաշտոնյաները մեծամասամբ ակնկալում են, որ փաթեթը, որը պետք է միաձայն հաստատվի ԵՄ բոլոր 27 երկրների կողմից, կհաստատվի առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ որոշակի իմաստով այդպես էլ պետք է լինի
Հուլիսի 15-ին ԵՄ նավթի գնի առաստաղը, որն արգելում է ԵՄ ընկերություններին ծառայություններ մատուցել որոշակի շեմից բարձր նավթ վաճառող ռուսական նավթատարներին, մեկ բարելի համար 44 դոլարից կբարձրանա մինչև ավելի քան 60 դոլար։ Կարևոր է, որ սա գերազանցում է Ուրալյան նավթի ներկայիս գինը, որը Ռուսաստանի հիմնական արտահանման խառնուրդն է, որն այժմ վաճառվում է մոտ 56 դոլարով մեկ բարելի համար։ (Թռիչքի պատճառն այն է, որ սահմանաչափը հիմնված է նախորդ վեց ամիսների շուկայական գների վրա, որոնք Իրանի պատերազմի պատճառով ստրատոսֆերիկ են եղել):
Այլ կերպ ասած, ընդամենը երկու շաբաթից մի փոքր պակաս ժամանակ անց ԵՄ-ն, ըստ էության, կարգելի գոյություն չունեցող վարքագիծը: Գնի սահմանաչափը նույնքան արդյունավետ կլինի, որքան ժամանակի ճանապարհորդության արգելքը:
Եթե, իհարկե, ինչ-որ բան չձեռնարկվի: Ահա թե ինչու, հազվագյուտ հեռատեսության և խորամանկության դրսևորմամբ, Բրյուսելը նաև առաջարկել է վեցամսյա սառեցնել ԵՄ-ի ներկայիս նավթի գնի սահմանաչափը՝ որպես 21-րդ փաթեթի մաս: Հարմարավետ է, որ այն նաև կազմակերպել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում հուլիսի 13-ին, երբ, դիվանագետների խոսքով, փաթեթը, հավանաբար, պաշտոնապես կհաստատվի:
«21-րդ պատժամիջոցների փաթեթը… պետք է որոշվի հուլիսին Արտաքին գործերի խորհրդում», – ասում է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը: «Որքան ցածր է [գնի սահմանաչափը], այնքան լավ, որպեսզի Պուտինի պատերազմական տնտեսությունը չշահի, և Ռուսաստանի պարանոցի շուրջ տնտեսական օղակը ավելի ու ավելի ամուր լինի»:
Մահացու դատողություն
Սակայն սա մատնանշում է ԵՄ պատժամիջոցների քաղաքականության և ընդհանրապես Ռուսաստանի նկատմամբ նրա մոտեցման ավելի խորը խնդիրը. պատժամիջոցները, գոնե ինքնին, չեն հասնի Բրյուսելի նպատակին՝ Պուտինին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելուն։ Պատժամիջոցների օղակը կարող է ձգվել, բայց ռուսական արջը չի խեղդվի։
Գրեթե չորսուկես տարի տևած լիարժեք պատերազմից (Առաջին համաշխարհային պատերազմից ավելի երկար ժամանակահատված) և Ռուսաստանի անխուսափելի տնտեսական փլուզման մասին բազմաթիվ կեղծ կանխատեսումներից հետո (հիշենք, որ ֆոն դեր Լեյենն ասել էր, որ Մոսկվայի ֆինանսական հատվածը «կենսապահովման սարքի» վրա էր դեռևս 2022 թվականին), սա պետք է ակնհայտ լիներ։
Հավանաբար, սա պետք է պարզ լիներ պատերազմի սկզբում
Ինչպես նշում է Լոնդոնում գործող Royal United Services Institute վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ռիչարդ Քոնոլլին, գրեթե չկան պատմական օրինակներ, երբ երկրները պատերազմներից հրաժարվել են միայն տնտեսական ճնշման միջոցով։ (Հիշեցնենք, որ Գերմանիան և Ճապոնիան, համապատասխանաբար, խիստ պատժամիջոցների են ենթարկվել Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ, բայց շարունակել են պատերազմել անկախ դրանից):
«Պատերազմները հազվադեպ են դադարեցվում, քանի որ դրանք թանկ են դառնում», – նշում է Քոնոլլին: «Այսօրվա Ռուսաստանի փորձը համապատասխանում է այս ավելի լայն պատկերին: Նրա տնտեսությունը լարվածության տակ է, բայց այդ լարվածությունը, հավանաբար, վճռորոշ չի լինի»:
Մտահոգիչ է, որ որոշ առումներով Ռուսաստանի տնտեսությունը նույնիսկ, կարծես, բարելավվում է: Անցած տարվա ընթացքում գնաճը կիսով չափ նվազել է մինչև 5.3%՝ մի փոքր ավելի բարձր, քան կենտրոնական բանկի 4% նպատակը: Լայնածավալ ներխուժումից հետո Կրեմլի կողմից ռազմական ծախսերի վրա կատարված շռայլությունը նաև խթանել է սպառողների տրամադրությունը և աշխատաշուկայի սպասումները, մինչդեռ իրական աշխատավարձերը բարձրացել են մինչև ռեկորդային բարձրակետեր:
Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանի տնտեսությունը դժվար թե լավ է գործում: Իրականում, շատ առումներով այն սարսափելի վատ է գործում:
Կենտրոնական բանկի հիմնական տոկոսադրույքը բացառիկ բարձր է՝ 14.25%, ինչը նվազեցնում է անհրաժեշտ ներդրումները: Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների վրա հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները լրջորեն վնասել են երկրի վառելիքի արտահանմանը, որը նրա եկամտի հիմնական աղբյուրն է։ Աճը նույնպես դանդաղ է, և աշխատուժի պակասը, որը սրվում է պատերազմական ջանքերի պատճառով, գրեթե ամենուրեք է։
Այնուամենայնիվ, այս խնդիրները, ամենայն հավանականությամբ, չեն ստիպի Պուտինին մոտ ապագայում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Ինչպես The Economist-ը, որը չորս տարի առաջ արդեն հայտնել էր, որ «Ռուսաստանի ամրոցը» «քանդվում է», անցյալ շաբաթ նշել էր. «Վլադիմիր Պուտինի պատերազմական տնտեսությունը խնդիրներ ունի, բայց այն չի պատրաստվում փլուզվել»։
Կասկածելի բարոյականություն. Ի՞նչ է կատարվում։ Ի՞նչ է պետք անել
Մի բան, որ ԵՄ-ն պետք է անի, դա իր գործող պատժամիջոցների ռեժիմի վերանայումն է։
Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի ոչ ռեզիդենտ ավագ գիտաշխատող Ալեքսանդր Կոլյանդրը նշում է, որ ԵՄ առաջնորդները չեն կարողացել ճանաչել, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը խորապես փոխվել է վերջին չորս տարիների ընթացքում։ Մինչդեռ Մոսկվայի 2022 թվականի գլխավոր մարտահրավերը իր արտահանման և ներմուծման համար ոչ եվրոպական շուկաներ գտնելն էր, այժմ նրա հիմնական խնդիրները հիմնականում մակրոտնտեսական են։
Այս խնդիրները, պնդում է Կոլյանդրը, կարող են սրվել՝ փորձելով արագացնել կապիտալի արտահոսքը և երիտասարդ ռուսների «ուղեղների արտահոսքը»։ Սակայն, դա կպահանջի խրախուսել ռուսներին ճանապարհորդել Եվրոպա, այլ ոչ թե հուսահատեցնել նրանց։ Այլ կերպ ասած՝ ճիշտ հակառակը, ինչ անում են Եվրոպայի ներկայիս պատժամիջոցները։
«Եթե դուք զանգվածաբար զրկում եք ռուսներին Եվրոպա մուտք գործելու հնարավորությունից, դա պարզապես նշանակում է, որ նրանք իրենց գումարը ծախսում են Սոչիում կամ Ռուսաստանի որևէ այլ վայրում, այլ ոչ թե արտասահմանում, ինչը նշանակում է կապիտալի արտահոսք», – ասում է Կոլյանդրը։
«Եվ ես կնախընտրեի տեսնել խելացի ռուս ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկայի դոկտորանտի, որը օգտակար բան է անում Մյունխենում, Փարիզում կամ Լոնդոնում, քան Մոսկվայում աշխատելով՝ բարձրացնելով երկրի ՀՆԱ-ն և արտադրողականությունը»։
Բրյուսելի կողմից ռուսներին Եվրոպա ընդունելու (կամ հարուստ ռուսներին ավելի շատ ԵՄ շքեղ ապրանքներ գնելու թույլ տալու, ինչը նույնպես կբարձրացնի կապիտալի արտահոսքը) հանդեպ իր դժգոհությունը հաղթահարելուց ավելի կարևոր է այն, որ այն ճանաչում է ակնհայտը. Ուկրաինայի մարտադաշտային հաջողությունը, այլ ոչ թե տնտեսական ճնշումը, վերջնականապես կորոշի, թե արդյոք և երբ է Պուտինը պատրաստ բանակցություններ վարել։
«Կարծում եմ՝ ժամանակն է կանգ առնել, վերադառնալ նախագծին և վերանայել ներկայիս պատժամիջոցների ռեժիմը», – ասում է Կոլյանդրը։
ԵՄ առաջնորդները պետք է ուշադրություն դարձնեն դրան։ Հուսանք, որ նրանք դա լավ կանեն մինչև 2050 թվականը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը բացառում է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները
Ֆոն դեր Լեյենը խոստովանում է ԵՄ օդանավակայանների սահմանային նոր ստուգումների հետ կապված «տեխնիկական խնդիրների մասին»
Բրազիլիայի բացասական արձագանքը խնդիրներ է առաջացնում ԵՄ պողպատի հետ կնքված համաձայնագրերի համար