Մեծ Բրիտանիայի դատավորը բանտարկեց երկու ռումինացի տղամարդու Լոնդոնում իրանցի հեռուստահաղորդավարի դանակահարության համար

Լոնդոնի արևմտյան մասում խիստ պահպանվող շենքում տեղակայված մասնավոր հեռարձակող Iran International-ը 2022 թվականին Թեհրանի կողմից որակվել է որպես «ահաբեկչական» կազմակերպություն՝ BBC-ի պարսկալեզու հեռուստաալիքի հետ միասին։
Երկու ռումինացիներ, որոնք նախկինում դատապարտվել էին իրանցի լրագրողի վրա Լոնդոնի իր տան մոտ «Իրանի անունից» դանակահարության համար, ուրբաթ օրը ազատազրկվեցին համապատասխանաբար 12 և 8 տարվա ազատազրկմամբ։
25-ամյա Ջորջ Ստանան և 21-ամյա Նանդիտո Բադեան անցյալ ամիս մեղավոր ճանաչվեցին դիտավորյալ վնասվածք հասցնելու մեջ՝ 2024 թվականին Iran International պարսկալեզու լրատվական հաղորդավար Պուրիա Զերաատիի դանակահարության համար։
Զույգը հերքել էր մեղադրանքը, բայց դատավարությունից հետո ժյուրիի կողմից դատապարտվեցին։
Լոնդոնի Օլդ Բեյլիի դատարանում նրանց դատավճիռ կայացնելիս դատավոր Բոբի Չիմա-Գրաբն ասաց, որ ապացույցները «ճնշող մեծամասնությամբ վկայում են» այն մասին, որ հարձակումը կատարվել է Իրանի կառավարության անունից։
«Ես վստահ եմ, որ սա հարձակում էր, որը կատարվել է օտարերկրյա ուժի համար և նրա օգտին», – ավելացրեց նա։
«Պուրիա Զերաատին ռեժիմի հայտնի քննադատ էր, և նա նախկինում ենթարկվել էր սպառնալիքների, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամները»։
Չիմա-Գրաբը ասաց, որ Ստանան «պետք է իմանար», որ «նպատակային և լուրջ» հարձակումը Իրանի անունից էր, ասաց Չիմա-Գրաբը, երբ նրան 12 տարի ազատազրկման դատապարտեց։
Դատավորը Բադեային, որը ավելի քիչ ժամանակ էր ներգրավված դավադրության մեջ, դատապարտեց ութ տարվա ազատազրկման։
Դատավճիռներին ի պատասխան՝ անվտանգության նախարար Անժելա Իգլն ասաց, որ «զզվելի հարձակումը» «իրականացվել է Իրանի անունից, նախքան երկու տղամարդիկ վախկոտորեն փախչեին երկրից»։
«Այս դատավճիռները հստակ ուղերձ են հղում. Մեծ Բրիտանիայում օտարերկրյա պետության անունից հանցագործություններ կատարող յուրաքանչյուր ոք կբացահայտվի, կհետապնդվի և կպատժվի»։
Նա հավելեց, որ Մեծ Բրիտանիան Իրանի սպառնալիքը «չափազանց լուրջ» է ընդունում՝ խոստանալով, որ «մենք կշարունակենք պատասխանատվության ենթարկել ռեժիմին»։
Զերաաթին շտապ օգնության կարիք ուներ, երբ մի քանի անգամ դանակահարվել էր ոտքին Լոնդոնի հարավ-արևմուտքում գտնվող Ուիմբլդոնում գտնվող իր տան դիմաց։
Սակայն հաջորդ ամիս նա վերադարձավ աշխատանքի այլախոհ հեռարձակողում՝ պնդելով, որ «շոուն պետք է շարունակվի»։
Զերաաթին տուժողի ազդեցության մասին հայտարարության մեջ ոստիկանությանը հայտնել է, որ հարձակումը իրեն «վախեցրել և անհանգստացրել է», և նա ստիպված է եղել տեղափոխվել արտասահման՝ վախենալով հետագա հաշվեհարդարից։
Դատավարության ընթացքում մեղադրողները նշել են, որ Բադեան և մեկ այլ տղամարդ ութ անգամ հինգ ամսաթվերի ընթացքում դիտարկել են Զերաաթիի ունեցվածքը և «հատուկ» ժամանել են կոմսություն հարձակման համար։
Լոնդոնի Կենտրոնական քրեական դատարանի շենքի արտաքին տեսքի ընդհանուր տեսքը, 2021 թվականի հոկտեմբերի 22
Զույգը ձերբակալվել է Ռումինիայում 2024 թվականի դեկտեմբերին և արտահանձնվել Մեծ Բրիտանիային, սակայն հարձակմանը մասնակցելու մեջ մեղադրվող երրորդ անձը դեռևս Ռումինիայում է, քանի որ այնտեղ նրան առանձին մեղադրանքներ են առաջադրվել, հայտնել է ոստիկանությունը։
«Իրան Ինթերնեշնլ»-ը, որը մասնավոր հեռարձակող է, որը գտնվում է Լոնդոնի արևմտյան մասում գտնվող խիստ պահպանվող շենքում, 2022 թվականին Թեհրանի կողմից որակվել է որպես «ահաբեկչական» կազմակերպություն՝ BBC-ի պարսկալեզու հեռուստաալիքի հետ միասին։
Բաց մի թողեք
Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են
Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը
Ռուսաստանը որոշել է ավիակերոսին գնել «ոչ բարեկամական» երկրից