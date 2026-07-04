Թեև Մոլդովան սկանդալի մեջ է հայտնվել ԵՄ-ի հետ․ Ուկրաինան և Մոլդովան ԵՄ անդամակցության առաջխաղացման շրջանակներում են

Որոշումը պետք է պաշտոնապես կայացվի Բրյուսելում հուլիսի 14-ին կայանալիք ԵՄ նախարարների հանդիպման ժամանակ:
ԵՄ երկրները համաձայնել են բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դաշինքի ընդհանուր կանոնների վերաբերյալ՝ որպես բանակցությունների այսպես կոչված հաջորդ կլաստերի մաս, Euractiv-ին հայտնել են երեք դիվանագետներ։
Այսօր դիվանագետների կողմից տեխնիկական մակարդակով հաստատված որոշումը, որը, ինչպես սպասվում է, կհաստատվի ԵՄ դեսպանների կողմից հաջորդ շաբաթ, նախքան հուլիսի 14-ին Բրյուսելում ԵՄ նախարարների կողմից պաշտոնապես հաստատվելը։
ԵՄ դիվանագետները արտաքին քաղաքականության գլուխը բնութագրել են որպես վարչական ճանապարհին մուտք գործելու վերջին հեշտ հաղթանակը, իսկ մնացած կլաստերները ներառում են ավելի քաղաքականապես զգայուն ոլորտներ, այդ թվում՝ ԵՄ համատեղ գյուղատնտեսական քաղաքականությունը և ներքին շուկան։
Երկու երկրների ԵՄ-ին անդամակցելու ուղու շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել, քանի որ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոչընդոտել է առաջընթացը։ Ապրիլին կայացած համազգային ընտրություններից հետո նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը ազդարարել է Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հեռանկարի նկատմամբ ավելի պրագմատիկ մոտեցման մասին։
Չնայած դաշինքը նախորդ ամիս համաձայնեց բացել առաջին կլաստերը, որը վերաբերում էր իրավունքի գերակայության հիմնարար սկզբունքներին, Ուկրաինան որոշակի դիմադրության հանդիպեց գործընթացում առաջ շարժվելու հարցում: Հունիսին Եվրոպական խորհրդում առաջնորդները հեռացրին մնացած կլաստերները «հնարավորինս շուտ» բացելու կոչ անող ձևակերպումը՝ փոփոխություն, որը պայմանավորված էր Բուդապեշտի դիմադրությամբ։
Չորս բանակցային կլաստերներ՝ ԵՄ օրենսդրության խմբավորումներ՝ ըստ քաղաքականության ոլորտների, մնում են չբացված։
Իր հերթին, Մոլդովայի անդամակցության գործընթացը մինչ օրս սերտորեն կապված է մնացել Ուկրաինայի հետ, չնայած Քիշնևը զգալիորեն ավելի քիչ քաղաքական դիմադրության է բախվում անդամակցության հայտի դեմ, քան իր հարևանը։
Մոլդովան սկանդալի մեջ է ԵՄ բանակցությունների կարևոր պահին
Նախագահ Սանդուն լավ հարգանք է վայելում Բրյուսելում, սակայն նրա կառավարությունը սկանդալի մեջ է հայտնվել, և վարչապետը հրաժարական է տվել ուրբաթ օրը
Մոլդովան ԵՄ-ի հետ անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ է սկսել հունիսի կեսերին, սակայն աճող սկանդալը կարող է ստիպել սկեպտիկ եվրոպական կառավարություններին կասկածի տակ դնել երկրի անդամակցության գործընթացը։
Մոլդովան և Ուկրաինան «զուգորդվել» են ԵՄ անդամակցության բանակցություններում։ Այնուամենայնիվ, Քիշնևը նույնպես պնդում է արագացված ուղու վրա և ենթադրել է, որ կարող է միանալ ԵՄ-ին Ռումինիայի հետ վերամիավորման միջոցով՝ գործընթացը արագացնելու համար։
Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն ժողովրդականություն է վայելում և լավ հարգանք է վայելում Բրյուսելում։ Սակայն նա և նրա եվրոպամետ կառավարությունը վերջերս ճնշման տակ են հայտնվել ռազմավարական կառավարական գործակալությունում առաջացած խնդիրների պատճառով, որոնց մեջ ներգրավված է իր զարմիկը։
Rise.MD կայքի հետաքննող լրագրողների տվյալներով՝ Սանդուի զարմուհին՝ Անաստասիա Տաբուրչանուն, օդային երթևեկության կարգավար Մոլդացայում հասարակայնության հետ կապերի աշխատանք է ստացել ուղիղ նշանակմամբ։
Այնուհետև նա ստացավ աշխատավարձի բարձրացում, որը թույլ տվեց նրան հասնել միջին աշխատավարձի ութապատիկի և պետության ղեկավարի զարմիկ Սանդուի աշխատավարձի մոտ չորսապատիկի։
Մոլդովան Եվրոպայի ամենաաղքատ երկիրն է, և մեղադրանքներն արդեն իսկ քաղաքական հետևանքներ ունեն։
Սանդուն և նրա կառավարությունը հակադարձել են խնամակալության մեղադրանքներին՝ պնդելով, որ ինքը տեղյակ չի եղել իր զարմիկի նշանակման մասին և աշխատավարձը անվանելով «անարժան»։ Նա նաև պահանջել է վերադարձնել գումարը։
Սկանդալը գերիշխել է վերնագրերում, քանի որ այն հաջորդել է նախկին բացահայտումներին, որ «Մոլդացա»-ի տնօրենը կեղծել է իր ինքնակենսագրությունը։ Մոլդավիայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտեանուն կոչ է արել «վերակազմակերպվել ներքևից վերև՝ կառավարության բազմաթիվ ճյուղերում, այդ թվում՝ «Մոլդացայում», թափանցիկությունը ամրապնդելու համար։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ ղեկավարներ ազատվել են աշխատանքից։
«Մոլդացա»-ի նախկին տնօրեն Սորին Ստատին Euractiv-ին ասել է, որ մատնիչները վաղուց բողոքում են օդային երթևեկության մարմնում առկա խախտումներից։
«Դա բոլոր հաստատություններում հայտնի էր մեկ տարի շարունակ, և որևէ գործողություն չէր ձեռնարկվել, մինչև լրատվամիջոցները սկսեցին հրապարակել դրա մասին պատմություններ», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Քիշնևի օդանավակայանը բուռն գործունեություն է ծավալել Ուկրաինայի ներխուժումից ի վեր, քանի որ հարևան երկրում առևտրային չվերթները թույլատրված չեն։
Կառավարության խոսնակը Euractiv-ին ասել է, որ ներքին հետաքննություն է սկսվել 2025 թվականին, բայց նրանք չեն կարող մեկնաբանել, քանի դեռ այն շարունակվում է։
«Մենք գնահատում ենք անկախ մամուլի և վերահսկող հաստատությունների դերը նման իրավիճակների մասին հաղորդելու գործում։ Գործող ժողովրդավարությունը կարիք ունի ինչպես իրենց պարտականությունը կատարող հաստատությունների, այնպես էլ ազատ մամուլի, որը նպաստում է թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը», – ասաց խոսնակը։ «Սա հենց այն բարեփոխումների ոգին է, որոնք մենք իրականացնում ենք մեր եվրոպական ուղու համատեքստում»։
«Մենք գիտակցում ենք, որ դեռ շատ բան կա անելու, և այդ պատճառով մենք շարունակում ենք այս բարեփոխումները պատասխանատվությամբ և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան», – հավելեցին նրանք։
Քննադատները մտահոգված են, որ իշխող Գործողության և համերաշխության կուսակցության (PAS) հետ կապված սկանդալները կվնասեն Սանդուին և կհետաձգեն Մոլդովայի 2030 թվականի ԵՄ-ին միանալու վերջնաժամկետը, որը ներառում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումներ։
«Նախագահը Մոլդովայի միակ դեմքն է, որը վայելում է ԵՄ պաշտոնյաների և հաստատությունների վստահությունը: Սակայն նա չի կառավարում Մոլդովան», – ասել է Ստեֆան Գլիգորը, փաստաբան և «Փոփոխությունների կուսակցություն» փոքր քաղաքական կուսակցության նախագահ: «Մոլդովան կառավարվում է Մայա Սանդուի գլխավորած կուսակցության կողմից, որը նույն մակարդակի չէ, ինչ նա»:
Գլիգորն ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է պահանջի Մոլդովայի լրացուցիչ բարեփոխումներ՝ որպես ընթացող բանակցությունների մաս:
«Մայա Սանդուն խնդրել է երկրին քվեարկել այս կուսակցության օգտին՝ իր անձնական խոստումով, որ նրանք կպայքարեն կոռուպցիայի, կրոնիզմի և պետական միջոցների վատնման դեմ», – ասել է Գլիգորը: «Բայց մինչ օրս բնակչությունը դա չի տեսել»:
Մունտեանուն հրաժարական է տվել հուլիսի 3-ի առավոտյան:
Բաց մի թողեք
Ամերիկայի պատասխանատվության ճգնաժամը մոտենում է նաև Եվրոպային
Լեհաստանը սահման է կառուցում Բելառուսի և ԵՄ-ի միջև
Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ ինչ-որ կերպ դարձնել հիանալի