04/07/2026

EU – Armenia

Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր չեն ճանաչվի․ ՍԴ-ն հրապարակեց որոշումը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց 2026 թվականի հունիսի 14-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ որոշում:

Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր չեն ճանաչվի: Սահմանադրական դատարանն ուժի մեջ թողեց ԱԺ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ որոշումը:

Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով Սահմանադրական դատարան էին դիմել «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքը, «Միասնության թևեր» կուսակցությունը, «Դեմոկրատիա Օրենք Կարգապահություն» կուսակցությունը, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը, «Հանուն Հանրապետության» կուսակցությունը, «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքը և «Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ժամը քանիսին ՍԴ-ն կհրապարակի ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ որոշումը. Տեսանյութ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել ԱՄՆ նախագահին և փոխնախագահին

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com