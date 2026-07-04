Հետախուզության ղեկավարին թույլ է տվել գաղտնազերծել ցանկացած ինֆորմացիա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ազգային հետախուզության ղեկավարի պարտականությունները կատարող Բիլ Փուլթիին լիազորել է գաղտնազերծել ցանկացած տեղեկատվություն։
Այս մասին նախագահ Թրամփը ասել է Էնդրյուսի ռազմաբազայում՝ Հյուսիսային Դաքոթա մեկնելուց առաջ՝ լրագրողների հետ ունեցած զրույցի ընթացքում։
Թրամփը նաեւ ասել է, որ Փուլթին Ազգային հետախուզությունը կղեկավարի մեկ կամ երկու ամիս։ Նրան կփոխարինի Ջեյ Քլեյթոնը, ում նշանակման հետ կապված Սենատի լսումները կմեկնարկեն երկու շաբաթից։
Բաց մի թողեք
Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար
Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են
Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը