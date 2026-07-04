04/07/2026

EU – Armenia

Հետախուզության ղեկավարին թույլ է տվել գաղտնազերծել ցանկացած ինֆորմացիա

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ազգային հետախուզության ղեկավարի պարտականությունները կատարող Բիլ Փուլթիին լիազորել է գաղտնազերծել ցանկացած տեղեկատվություն։

Այս մասին նախագահ Թրամփը ասել է Էնդրյուսի ռազմաբազայում՝ Հյուսիսային Դաքոթա մեկնելուց առաջ՝ լրագրողների հետ ունեցած զրույցի ընթացքում։

Թրամփը նաեւ ասել է, որ Փուլթին Ազգային հետախուզությունը կղեկավարի մեկ կամ երկու ամիս։ Նրան կփոխարինի Ջեյ Քլեյթոնը, ում նշանակման հետ կապված Սենատի լսումները կմեկնարկեն երկու շաբաթից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com