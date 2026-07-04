04/07/2026

EU – Armenia

ՍԴ-ն, դրսևորելով ակնհայտ կանխակալություն, հաստատեց Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ոտնահարումը

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Ինչպես և սպասվում էր, ՀՀ Սահմանադրական դատարանը, որի ամբողջ կազմը փաստացի նշանակված է Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության կողմից և գտնվում է գործող վարչախմբի ակնհայտ թելադրանքի տակ, դակեց Նիկոլ Փաշինյանի պատվերը` հափշտակելով Ազգային ժողովի մանդատների ⅗-րդը, իրականացնելով ժողովրդի իշխանության բռնազավթում:

Այս մասին հայտարարություն է տարածել «Հայաքվե»-ն։

Մասնավորապես, Սահմանադրական դատարանն ուժի մեջ թողեց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հակասահմանադրական որոշումը` երեք տեղամասերում ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, ինչը կանխամտածված հանցագործության տպավորություն էր ստեղծում:

Փաստում ենք, որ Սահմանադրական դատարանը, տուրք տալով աշխարհաքաղաքական ազդեցություններին, դրսևորելով ակնհայտ կանխակալություն, հաստատեց Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ոտնահարումը: Սա հարված է ՀՀ պետականության հիմքերին, քանի որ լրջագույն կասկածի տակ է դրվում ընտրությունների ինստիտուտը` որպես ժողովրդի իշխանությունը ձևավորելու և իրացնելու միջոց:

Արձանագրում ենք, որ Սահմանադրական դատարանը դարձավ վարչախմբի կողմից իշխանության բռնազավթման գործընթացի վերջին օղակը: «ՀայաՔվե» ազգային քաղաքացիական միավորումը խստիվ դատապարտում է ժողովրդի իշխանության ուզուրպացիայի այս դրսևորումը և հայտարարում, որ շարունակելու է պայքարել երկրում սահմանադրականության վերականգնման և ՀՀ քաղաքացու ընտրական իրավունքի պաշտպանության համար:

Այս հանցագործությանը մասնակից բոլոր պաշտոնյաները, վաղ թե ուշ, անհատական պատասխանատվություն են կրելու օրենքի ամենայն խստությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարծում եմ՝ այս որոշումը, տարբեր պատճառներով, «արդարացրեց» բոլորի սպասումները. Արփինե Հովհաննիսյան

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ, դու «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկում չես, և սա 2010 թվականը չէ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com