9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն. ով քանի մանդատ ունի

9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն։ Այս մասին հայտնում է ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։
«ՀՀ Սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ թողեց ՀՀ ԿԸՀ հունիսի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին 259-Ա որոշումը, ըստ որի, 9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն.
1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը` 64 պատգամավոր,
2. «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք` 29 պատգամավոր,
3. «Հայաստան» դաշինք` 12 պատգամավոր»,- գրում է Հովակիմյանը։
Բաց մի թողեք
Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն
ժամը քանիսին ՍԴ-ն կհրապարակի ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ որոշումը. Տեսանյութ
Թեժ պայքար է սպասվում` նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել. Լուսանկարներ