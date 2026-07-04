04/07/2026

EU – Armenia

9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն. ով քանի մանդատ ունի

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն։ Այս մասին հայտնում է ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։

«ՀՀ Սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ թողեց ՀՀ ԿԸՀ հունիսի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին 259-Ա որոշումը, ըստ որի, 9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն.

1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը` 64 պատգամավոր,

2. «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք` 29 պատգամավոր,

3. «Հայաստան» դաշինք` 12 պատգամավոր»,- գրում է Հովակիմյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ժամը քանիսին ՍԴ-ն կհրապարակի ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ որոշումը. Տեսանյութ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեժ պայքար է սպասվում` նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել. Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com