05/07/2026

EU – Armenia

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Հուլիսի 4-ին՝ ժամը 15։43-ին, Սյունիքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վերին Խոտանան տանող ավտոճանապարհին այրվում է բեռնատար․ այս մասին հայտնում է Փրկարար ծառայությունը:

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը, հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երեք և Աղվանիի հենակետից մեկ մարտական հաշվարկ:

Պարզվել է, որ Կապան-Երևան ավտոճանապարհի 17-րդ կմ-ին այրվում է Scania մակնիշի կցորդով ավտոքարշակ՝ բեռնված 8 մարդատար ավտոմեքենայով։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 16։44-ին, մարվել՝ 18։06-ին։

Այրվել են բեռնատարը, բեռնված 8 ավտոմեքենայից չորսը՝ ամբողջությամբ, 2՝ մասամբ։

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհին «Opel»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մասամբ հայտնվել ձորակում. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․ 34-ամյա տղամարդը հոսանքահարվել և Սևանի հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com