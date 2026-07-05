Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

Ոմանք նրա քայլը համեմատել են Վլադիմիր Պուտինի նախագահական և վարչապետական պաշտոնների միջև ռոտացիայի հետ
ԲԵԼԳՐԱԴ – Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի անսպասելի հայտարարությունը, որ նա կարող է հրաժարական տալ մի քանի շաբաթվա ընթացքում, զարմանալիորեն քիչ քաղաքական արձագանք է առաջացրել, քանի որ ո՛չ կառավարությունը, ո՛չ էլ ընդդիմությունը չեն ցուցաբերում վաղաժամկետ նախագահական ընտրությունների նախապատրաստվելու նշաններ։
Վուչիչը, որը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականից, գտնվում է իր երկրորդ և վերջին ժամկետում, որը լրանում է 2027 թվականի մարտին։ Սերբիայի սահմանադրության համաձայն՝ վաղաժամկետ հրաժարականը կհանգեցնի նախագահական ընտրությունների երեք ամսվա ընթացքում։
Չնայած հնարավոր նշանակալի հետևանքներին, հայտարարությունը չի կարողացել ավելի լայն քննարկում առաջացնել հնարավոր իրավահաջորդների շուրջ։
Ընդդիմադիր կուսակցությունները և ուսանողական շարժումը, որը ավելի քան 18 ամիս կազմակերպել է համազգային հակակառավարական բողոքի ցույցեր՝ Նովի Սադ քաղաքում երկաթուղային կայարանի ծածկի մահացու փլուզման հետևանքով և սնվելով կոռուպցիայի և կառավարության անփութության մեղադրանքներով, նույնպես մեծ մասամբ լռել են։
Զուսպ արձագանքներ
Շատ դիտորդների համար քաղաքական արձագանքի բացակայությունը արտացոլում է լայն սպասումը, որ Վուչիչը, ի վերջո, մտադիր է վերադառնալ վարչապետի պաշտոնին իր նախագահության ավարտից հետո, մի քայլ, որը թույլ կտա նրան պահպանել իշխանությունը։
«Նրա նախագահության ժամկետը լրանում է մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակում, ուստի վաղաժամկետ հրաժարականը նախագահական ընտրությունները պարզապես մի քանի ամսով կառաջացնի։ Քաղաքական առումով դա հատկապես էական փոփոխություն չէ», – Euractiv-ին ասել է Ժամանակակից քաղաքականության կենտրոնի հետազոտող Ալեքսանդր Իվկովիչը։
Իշխող Սերբական առաջադեմ կուսակցությունը (ՍԱԿ) հստակեցրել է, որ ցանկանում է, որ Վուչիչը գլխավորի իր ընտրական ցուցակը հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում, իսկ եթե հաղթի, դառնա իր վարչապետի թեկնածուն։
«Մենք նրան տեսնում ենք որպես մեր վարչապետի թեկնածու։ Նրանից է կախված՝ կընդունի, թե ոչ», – Radio Belgrade-ին ասել է ՍԱԿ-ի առաջնորդ Միլոշ Վուչևիչը։
Վաղաժամկետ նախագահական ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ Վուչևիչն ասել է, որ կուսակցությունը կառաջադրի նախագահի պաշտոնում հաղթելու ունակ թեկնածու, բայց հրաժարվել է ասել, թե դա կլինի կուսակցության անդամ, թե անկախ։
Միևնույն ժամանակ, Իվկովիչը պնդում էր, որ Վուչիչի հրաժարականի ժամկետը պակաս կարևոր է, քան այն ընկալման ամրապնդումը, որ նա միայնակ է վերահսկում Սերբիայի քաղաքական ժամանակացույցը և իր հակառակորդներին հավասարակշռությունից դուրս է պահում։
Նմանատիպ տեսակետ հայտնեց նաև ընդդիմադիր «Կանաչ-ձախ ճակատի» (ZLF) համանախագահ Ռադոմիր Լազովիչը։ Նրա խոսքով՝ Վուչիչի կողմից ընտրությունների հնարավոր ամսաթվերի մասին բազմիցս հայտարարությունները նպատակ ունեն հանրության ուշադրությունը շեղել այն մասին ենթադրությունների վրա, թե ով ում հետ կառաջադրվի, այդպիսով սրելով պառակտումները և թույլ տալով իշխող իշխանություններին ամրապնդել իրենց դիրքերը։
«Կարծում եմ՝ սա բոլորը շեղող գործոն է և փորձ՝ ստեղծելու տպավորություն, որ նրանք իրականում ինչ-որ բան են անում», – երկուշաբթի օրը սերբական N1 լրատվական հեռուստաալիքին ասել է Լազովիչը։
Ընդդիմադիր «Ազատ քաղաքացիների շարժում» (PSG) կուսակցության նախագահ Պավլե Գրբովիչը նույնպես ասել է, որ ընտրարշավը գործնականում երբեք չի ավարտվել, և որ միակ մնացած հարցն այն է, թե որ ընտրությունները կանցկացվեն և երբ։
«Կառավարության վերջին քայլերից և պոպուլիստական տնտեսական միջոցառումների հայտարարությունից դատելով՝ թվում է, թե նրանք հիմք են դնում այս աշնանը հնարավոր ընտրությունների համար։ Սակայն արդյունքը կախված կլինի նրանից, թե որքանով է մեր կողմը պատրաստված, և մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, այլ ոչ թե նրանց հոգեբանական խաղերի վրա», – ասել է Գրբովիչը «Ռադար» շաբաթաթերթին տված ավելի վաղ տված հարցազրույցում։
Ընտրական ժամանակացույցի սահմանում
Ցանկացած ընտրության ժամկետը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան հրաժարականն ինքնին։
Իվկովիչը պնդում էր, որ իշխող ՍՍՍ-ն ավելի լավ կօգտվի, եթե նախ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնի։ Այնտեղ հաղթանակը, հատկապես, եթե ընդդիմությունը մնա մասնատված, կարող է ամրապնդել կուսակցության դիրքերը նախագահական մրցապայքարից առաջ, որը, հավանաբար, ավելի մրցունակ կլինի։
Որոշ մեկնաբաններ Վուչիչի հնարավոր քայլը համեմատել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական և վարչապետական պաշտոնների միջև ռոտացիայի հետ։ Սակայն Իվկովիչը զգուշացրել է ուղիղ զուգահեռներ չանցկացնել։
«Սերբիան ոչ մի կերպ մոտ չէ Ռուսաստանի ավտոկրատիզացիայի մակարդակին և, հավանաբար, այդպիսին չի դառնա», – ասել է նա։
Մինչդեռ, ո՛չ իշխող SNS-ը, ո՛չ էլ ուսանողական շարժումը նախագահի թեկնածու չեն առաջադրել։
Սերբական լրատվամիջոցները ամիսներ շարունակ ենթադրություններ էին անում, որ բողոքի շարժումը կարող է աջակցել կամ Բելգրադի համալսարանի ռեկտոր Վլադան Ջոկիչին, կամ նախկին բասկետբոլի աստղ Դեյան Բոդիրոգային, ով այժմ Եվրոլիգայի բասկետբոլի նախագահն է, սակայն ոչ մեկը չի հաստատել առաջադրվելու իր մտադրությունը։
Բաց մի թողեք
Սերբերը «փոքրիկ ռուսներ» չեն, ասում է նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը
Լը Պենը և Բարդելան ընդդեմ ջրային ատրճանակով դեռահասի
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շուրջ արհեստական բանականության անվտանգության հարցեր են առաջանում