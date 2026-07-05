Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

Սթարմերը նաև ասել է, որ հաջորդ վարչապետը չի կարողանա պակաս ժամանակ ծախսել դիվանագիտության և միջազգային գործերի վրա՝ նշելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմների ազդեցությունը կենսապահովման արժեքի վրա։
Մեծ Բրիտանիայի հեռացող վարչապետ Քիր Սթարմերը պաշտոնից հրաժարվելու իր որոշումը «խիստ անձնական» է անվանել անցյալ ամիս հրաժարական տալուց հետո իր առաջին հարցազրույցում։
«Դժվար էր։ Ես չեմ պատրաստվում ձևացնել, թե հակառակն եմ ասում», – BBC-ին ասել է Սթարմերը, որը պաշտոնում կմնա մինչև իր Լեյբորիստական կուսակցությունը նշանակի իրավահաջորդ։
«Ես պայքարում էի այն բանի հետ, թե ինչն էր լավագույնը անել ինձ համար, երկրի, կառավարության համար», – ասել է նա։ «Ի վերջո, դա դարձավ խիստ անձնական որոշում»։
Սթարմերը նաև մի քանի նախազգուշացում է տվել իր հավանական իրավահաջորդին՝ Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետ և նորընտիր պատգամավոր Էնդի Բըրնհեմին, որը վերջերս վերադարձել է Վեստմինստեր՝ հունիսին Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում հաղթելուց հետո։
Նա ասաց, որ հաջորդ վարչապետը չի կարողանա ավելի քիչ ժամանակ ծախսել դիվանագիտության և միջազգային հարաբերությունների վրա՝ հղում անելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմների ազդեցությանը։
«Ամենամեծ ազդեցությունը կյանքի արժեքի, հետևաբար՝ երկրի բոլոր բնակիչների տնային տնտեսությունների եկամտի և կենսամակարդակի վրա… վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունը մի կողմից եղել է Ուկրաինայի հակամարտությունը, մյուս կողմից՝ Իրանի հակամարտությունը», – ասաց նա։
«Եթե դուք վարչապետ եք և ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպիսին կլինեն երկրի ցանկացած տնային տնտեսությունում օրինագծերը, ապա պետք է հոգ տանեք Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի կայուն լուծում գտնելու մասին։ Դուք պետք է հոգ տանեք այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հորմուզի նեղուցում», – ավելացրեց նա։
Սթարմերը, որն ասել է, որ «միշտ լավ հարաբերություններ է ունեցել» Բըրնհեմի հետ, Դաունինգ սթրիթում իր աշխատանքի ընթացքում քննադատության է ենթարկվել որոշ մարդկանց կողմից՝ երկրից չափազանց շատ ժամանակ անցկացնելու և այլ համաշխարհային առաջնորդների հետ հանդիպելու համար, ոմանք նրան անվանել են «երբեք այստեղ չեմ եղել, Քիր»։
Ի տարբերություն դրա, Բըրնհեմը կենտրոնացել է ներքին հարցերի վրա՝ ձգտելով ստանձնել Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը՝ խոստանալով վերջ դնել տնտեսության ներհոսքին և նեոլիբերալիզմին։
Բըրնհեմը նախկինում 2001-ից 2017 թվականներին եղել է Լիի խորհրդարանի անդամ, նախքան Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ դառնալը։
Մաքերֆիլդում իր հաղթանակից հետո խոսելով՝ Բըրնհեմն ասել է, որ Լեյբորիստական կուսակցությունն ունի «վերջին հնարավորություն փոխվելու» և «միասնության և հույսի վրա հիմնված նոր քաղաքականություն կառուցելու»։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հարվածել է Սանկտ Պետերբուրգի մոտ գտնվող նավթային ենթակառուցվածքներին, ասում է Զելենսկին
ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ
ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում