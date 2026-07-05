Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

Մահացությունների աճը գրեթե ամբողջությամբ կենտրոնացած է 45 տարեկան և բարձր մարդկանց շրջանում:
Բելգիայում հունիսի 18-ից 29-ը գրանցվել է նորմայից 39 տոկոսով ավելի մահ, քանի որ շոգ շոգը համակել է Եվրոպայի մեծ մասը, ուրբաթ օրը հայտնել են առողջապահության մարմինները։
Առողջապահության դաշնային նախարարության նախնական տվյալների համաձայն՝ այդ ժամանակահատվածում երկրում գրանցվել է 1222 ավելորդ մահ, որոնցից գրեթե կեսը 85 տարեկան և բարձր մարդիկ են։
«Շոգի ալիքի ժամանակ ավելորդ մահացության նման մակարդակը աննախադեպ է մեր երկրում», – ասվում է հայտարարության մեջ՝ նշելով, որ Բելգիայում գրանցվել է «7 արևադարձային օր՝ 30°C-ից բարձր ջերմաստիճանով», ինչպես նաև «աննորմալ» տաք գիշերներ։
Ավելորդ մահացության գագաթնակետը գրանցվել է շաբաթ օրը՝ հունիսի 27-ին։
Նախորդ օրը երկրի մեծ մասը հայտարարվել էր նարնջագույն կամ կարմիր շոգի մասին, ինչը ստիպել է իշխանություններին չեղարկել մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ Վաթեռլոոյի ճակատամարտի վերակենդանացումը։
Չնայած Բելգիան պաշտոնապես չի գերազանցել հունիսի ջերմաստիճանի ռեկորդները, Բրյուսելում մի քանի օր անընդմեջ գրանցվել է 35°C, իսկ տեղական մակարդակներում՝ 38-40°C:
Ամառը դառնում է մահացու, քանի որ կլիմայի փոփոխությունը հարվածում է անպատրաստ Եվրոպային
Ֆրանսիայում հունիսի 22-ից սկսվող շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է մահացությունների թվի գրեթե 30 տոկոս աճ, որը երկիրը հարվածած ռեկորդային շոգի գագաթնակետն էր, ուրբաթ օրը հայտարարեց հանրային առողջապահության մարմինը:
Ֆրանսիայի հանրային առողջապահության նոր զեկույցում նշվում է, որ նույն ժամանակահատվածում մահացությունների թիվը Փարիզի շրջանում աճել է 62 տոկոսով: Նմանատիպ աճ է գրանցվել նաև Պեյ դը լա Լուար արևմտյան շրջանում:
Պաշտոնյաները կանխատեսում են, որ այդ թիվը կշարունակի աճել:
Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի կառավարությունը, հնարավոր է, երկուշաբթի օրը, խորհրդարանում անվստահության քվեի առաջ կկանգնի հունիսյան շոգի ալիքի կառավարման համար, երբ շատ վայրերում ջերմաստիճանը բարձրացավ 40°C-ից բարձր։ Ծայրահեղ շոգը խաթարեց առօրյա կյանքը՝ ստիպելով դպրոցները փակվել, իսկ գնացքները՝ չեղարկվել։
Ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի հանրային առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ գրանցվել է «29.1 տոկոս աճ, որը համապատասխանում է նախորդ շաբաթվա համեմատ 2025 լրացուցիչ մահվան», միաժամանակ նշելով, որ այդ թիվը, հավանաբար, «թերագնահատված է»։
Մահացությունների աճը գրեթե ամբողջությամբ կենտրոնացած է 45 տարեկան և բարձր մարդկանց շրջանում։
«Չնայած մենք տեսնում ենք 45-64 տարեկանների շրջանում հստակ աճ, 65 տարեկան և բարձր մարդիկ կազմում են մահացությունների ամենամեծ մասը», – ասաց Ֆրանսիայի հանրային առողջապահության նախարարությունը։
Աճը հատկապես նկատելի է տանը մահացությունների դեպքում, որոնք գրեթե կրկնապատկվել են մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Լեկորնյուն ասել է, որ վերջին շոգի ալիքի ժամանակ իրենց տներում ավելի շատ մարդիկ են մահացել, քան նախորդ դրվագներում։
Որոշ քաղաքական գործիչներ ասել են, որ Ֆրանսիան չի կարողացել միջոցներ ձեռնարկել բարձրացող ջերմաստիճանի դեմ պայքարելու համար։
2003 թվականին Ֆրանսիայում ուժեղ շոգի ալիքի ժամանակ մահացավ մոտ 15,000 մարդ, որոնցից շատերը մահացան խնամքի տներում։
Հունիսյան շոգը համարվում է ավելի ինտենսիվ, սակայն իշխանությունները նշում են, որ դրա հետևանքները պակաս ծանր են եղել։
«Այն, հավանաբար, համեմատելի չի լինի», – ուրբաթ օրը հայտարարեց առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը։
Փարիզի պետական հիվանդանոցային համակարգի գլխավոր տնօրեն Նիկոլաս Ռևելը հայտարարել է, որ ակնկալում է, որ հունիսյան շոգի հետևանքով մահացածների թիվը կլինի ավելի ցածր, քան 2003 թվականին, բայց «հավանաբար» ավելի բարձր, քան անցյալ տարվա այն դեպքը, որը խլեց 5,700 մարդու կյանք։
Կանաչները պնդում են, որ հունիսյան շոգը կարող էր 10,000 մահվան պատճառ դառնալ Ֆրանսիայում, ինչը Լեկորնյուի կողմից հերքման պատճառ դարձավ։
Ֆրանսիան նույնպես մայիսին անսովոր վաղ շոգի ալիք ապրեց, առողջապահության պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ այդ ժամանակահատվածում առնվազն 300-ով ավելի մահ է գրանցվել, քան կանխատեսվում էր։
Բաց մի թողեք
Գյումրի – Երևան ավտոճանապարհին բախվել են մեքենաներ․ կա վիրավոր. Լուսանկար
Հրապարակվել է Մաքյլ Ջեքսոնի մահվան պատճառի նոր վարկած
Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնին ընդառաջ. մեկնարկում է Վարդավառի պահքը. Լուսանկար